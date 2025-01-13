В 2024 году «Нацпроектстрой» цифровизировал 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом

В 2024 г. дивизион «Железные дороги» «Нацпроектстроя» перевел на цифровое управление движением поездов 100 объектов в России и за рубежом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой».

Большая часть приходится на Восточный полигон железных дорог: современной российской автоматикой оснастили 64 объекта БАМа и Транссиба. Крупнейшим из них стала станция Смоляниново, где к единой цифровой системе управления подключили 118 стрелочных переводов.

В Москве компании «Нацпроектстроя» завершили цифровизацию управления движением на МЦД-4, оснастив микропроцессорной автоматикой станцию Москва-Пассажирская-Смоленская. Ввели цифровое управление на шести объектах столичного метрополитена, включая электродепо Аминьевское БКЛ, новую станцию «Потапово» и объекты строящейся Троицкой линии. Важнейшим проектом стало внедрение цифровой автоматики для запуска первого в стране беспилотного трамвая.

В числе зарубежных проектов компании «Нацпроектстроя» продолжили цифровизацию магистралей Монголии и Казахстана, а также Ташкентского метрополитена.

Цифровизация позволяет с минимальными затратами повышать пропускную способность железнодорожных линий, обеспечивает рост безопасности перевозок, надежность и эффективность инфраструктуры.

Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроектстрой» сформирован на основе активов ГК 1520. Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», «Мостоотряд-47», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс», «1520 Сигнал» и другие.