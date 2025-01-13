Разделы

ПО Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

В 2024 году «Нацпроектстрой» цифровизировал 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом

В 2024 г. дивизион «Железные дороги» «Нацпроектстроя» перевел на цифровое управление движением поездов 100 объектов в России и за рубежом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой».

Большая часть приходится на Восточный полигон железных дорог: современной российской автоматикой оснастили 64 объекта БАМа и Транссиба. Крупнейшим из них стала станция Смоляниново, где к единой цифровой системе управления подключили 118 стрелочных переводов.

В Москве компании «Нацпроектстроя» завершили цифровизацию управления движением на МЦД-4, оснастив микропроцессорной автоматикой станцию Москва-Пассажирская-Смоленская. Ввели цифровое управление на шести объектах столичного метрополитена, включая электродепо Аминьевское БКЛ, новую станцию «Потапово» и объекты строящейся Троицкой линии. Важнейшим проектом стало внедрение цифровой автоматики для запуска первого в стране беспилотного трамвая.

В числе зарубежных проектов компании «Нацпроектстроя» продолжили цифровизацию магистралей Монголии и Казахстана, а также Ташкентского метрополитена.

Дмитрий Баглей, «Росатом»: Искусственный интеллект должен стать для промышленников повседневным инструментом
Энергия ИИ

Цифровизация позволяет с минимальными затратами повышать пропускную способность железнодорожных линий, обеспечивает рост безопасности перевозок, надежность и эффективность инфраструктуры.

Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроектстрой» сформирован на основе активов ГК 1520. Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», «Мостоотряд-47», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс», «1520 Сигнал» и другие.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube

Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд

США запретили ездить по своим дорогам автомобилям с бортовыми ИТ-системами российского и китайского производства

Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год

Власти создадут единую систему обработки данных со всех камер видеонаблюдения в России

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз
Показать еще