Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания

Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма 3,5 километров, и ввели цифровое управление движением поездов. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. На разъезде Мустах и путевом посту 3140 км смонтировали 11 стрелочных переводов и вн

ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») ввел цифровое управление движением поездов на новом участ

ГК 1520 цифровизирует железнодорожные перевозки с ГМК «Удокан» Специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) оснастили новые железнодорожные пути прирельсовой базы горн

В 2023 г. ГК 1520 цифровизировала движение поездов на 36 объектах БАМа и Транссиба В 2023 г. Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) оснастил современной российской автоматикой 36 объектов БАМ

Управлять движением в новом электродепо «Аминьевское» будет цифровая автоматика ГК 1520 ижением поездов в одном из крупнейших депо столичного метро будет цифровая автоматика Дивизиона ЖАТ ГК 1520. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. В депо внедрили новейшую систем

ГК 1520 и «Монгольские железные дороги» будут развивать железнодорожную инфраструктуру Монголии ческом партнерстве в области строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры Монголии. «ГК 1520 уже более 10 лет участвует в цифровизации железных дорог Монголии, мы намерены и даль

ГК 1520 оснастит новую станцию московского метро «Потапово» российской цифровой автоматикой Специалисты ОСК 1520 (входит в ГК 1520) начали монтаж систем управления движением поездов на строящейся станции «Потапово» и

ГК 1520 и «Железные дороги Якутии» будут цифровизировать и повышать кибербезопасность критической инфраструктуры н Хромушкин, заместитель генерального директора по инновационному развитию и цифровой трансформации ГК 1520, и Василий Шимохин, генеральный директор АО «Железные дороги Якутии». Об этом CNews с

ГК 1520 цифровизировала станции МЦД Курская и Рижская его второго и будущего четвертого Московских диаметров. Движением поездов на обеих станциях будет управлять современная микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ (разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520). МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно регулировать работу объектов, устанавливать маршруты поездов, отслеживать параметры и выявлять предотказные состояния оборудования. В систему встроена ки

ГК 1520 цифровизировала управление движением на пяти разъездах БАМа В Амурской области Дивизион ЖАТ ГК 1520 оснастил российской цифровой автоматикой пять разъездов на Байкало-Амурской магистрали. На разъездах 2062 км, 2081 км (участок Дюгабуль – Ункур), 2905 км (участок Дугда – Нора), Звонкое

ГК 1520 ввела цифровое управление движением на двух станциях МЦД-3 и МЦД-4 недрили современную микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ (разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520). Система позволяет дистанционно управлять станцией, устанавливать маршруты поездов.

ГК 1520 ввела цифровое управление движением на Площади трёх вокзалов Движением поездов на станции Площадь трёх вокзалов будет управлять цифровая автоматика производства дивизиона ЖАТ ГК 1520. Станция входит в состав сразу двух московских центральных диаметров – МЦД-2 и будущего МЦД-4. В результате проекта вырастут безопасность движения, пропускная и провозная способность же

В Амурской области ГК 1520 цифровизировала станцию Ядрин В Амурской области специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили цифровое управление движением поездов на станции Ядрин Дальневосточной желез

ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Солнечной – одной из крупнейших на будущем МЦД-4 ых перевода и 102 светофора. Чтобы подключить оборудование, уложили около 130 км кабеля. Цифровую автоматику разместили в новом здании поста электрической централизации, которое построили специалисты ОСК 1520 (входит в группу компаний 1520). Площадь двухэтажного поста – 650 м2. В здании смонтировали видеонаблюдение, внутри обеспечили комфортные условия для работы персонала: оборудовали сани

ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Москва-Пассажирская-Киевская будущего МЦД-4 дущего МЦД-4 будет управлять цифровая российская автоматика разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520. На объекте внедрили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со вс

ГК 1520 цифровизировала станцию Лесной городок будущего МЦД-4 Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 запустили цифровое управление движением поездов на станции Лесной городок Киевского н

Движением поездов в Ташкентском метрополитене будет управлять российская цифровая автоматика производства ГК 1520 земной кольцевой линии метро. Управлять движением поездов здесь будет российская цифровая автоматика разработки и производства Дивизиона ЖАТ группы компаний 1520. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. «С пуском новых станций завершился второй этап строительства кольцевой линии Ташкентского метрополитена. ГК 1520 в партнерстве с «Транс инжиниринг групп» оснастила линию новейши

ГК 1520 цифровизировала управление движением на МЦД-4 в районе Савеловского вокзала вокзала будет система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. Внедрение МПЦ-ЭЛ позволит дистанционно управлять стрелками, светофорами, переездами,

ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на станции Чупа Октябрьской железной дороги в Карелии Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили российскую цифровую автоматику на станции Чупа Октябрьской железной дороги. Работы — часть программы развития линии Мурманск — Петрозаводск для роста грузопотока к портам север

ГК 1520 разрабатывает решения для беспилотного управления трамваями в - в 2023 г. ее установят на 30 стрелочных переводах столицы. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. «Наша разработка изначально предполагала перспективу выхода на беспилотные технологи

ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Ванинского железнодорожного узла В Хабаровском крае специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 оснастили российской цифровой автоматикой припортовую станцию Ванино – парк Новый рай

Управлять движением на всех станциях и депо БКЛ будут цифровые системы ГК 1520 Дивизион ЖАТ ГК 1520 обеспечит системами цифровой автоматики собственной разработки и производства все станции и электродепо Большой кольцевой линии московского метро. Об этом CNews сообщили представители <

ГК 1520 ввела цифровое управление движением в электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии я обеспечат надежность и безопасность перевозок при высокой загруженности линий», – сказал Константин Хромушкин, заместитель генерального директора по инновационному развитию и цифровой трансформации ГК 1520. Микропроцессорные системы разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520 будут управлять заездом подвижного состава в депо на обслуживание, регулировать работу стрелок и светоф

ГК 1520 внедрила новейшую цифровую систему управления на станции Внуково МЦД-4 Движением поездов на московской станции Внуково теперь управляет цифровая система разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520. Внуково – очередной объект будущего МЦД-4, где ГК 1520 установила новейшую российскую автоматику. В перспективе весь четвертый диаметр оснастят цифровыми системами управления. С

ГК 1520 модернизировала систему управления движением поездов на станции Поздино в Кирове В Кирове на станции Поздино модернизирована система управления движением поездов. Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 заменили импортные компоненты системы цифровой российской автоматикой. На станции установили комплексную систему киберзащиты КСПК-ЭЛ (разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520<

Цифровые системы ГК 1520 обеспечат тактовое движение на МЦД-4 Дивизион ЖАТ ГК 1520 запустил отечественную цифровую систему управления движением поездов на станции Москва – Сортировочная – Киевская будущего МЦД-4. Микропроцессорное оборудование обеспечит тактовое движе

ГК 1520 оснастила отечественной киберзащитой станцию Монино Московской железной дороги Дивизион ЖАТ ГК 1520 модернизировал систему управления движением поездов на станции Монино Ярославского направления Московской железной дороги. На станции установили комплексную систему киберзащиты (КСПК-ЭЛ

ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена Специалисты дивизиона ЖАТ и ОСК 1520 (входят в ГК 1520) реконструировали и оснастили цифровой российской автоматикой Кольцевую линию Московс

ГК 1520 выпустила отечественную защищенную технологическую платформу для цифровизации промышленности ьную технологическую «Платформу 2.0» для автоматизации промышленности. Это первое подобное цифровое решение, выполненное полностью на отечественных компонентах и программном обеспечении, утверждают в ГК 1520. «Платформа 2.0» легла в основу принципиально новой цифровой системы «МПЦ-ЭЛ-20» для управления любым рельсовым транспортом. Систему внедрили и успешно эксплуатируют на станции Пантелее

ГК 1520 внедрила российскую цифровую автоматику на станции Калашниково линии Санкт-Петербург – Москва В Тверской области специалисты Дивизиона ЖАТ (ГК 1520) внедрили российскую цифровую автоматику на станции Калашниково линии Санкт-Петербург – Москва. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. Теперь движением поездов здесь управ

ГК 1520 ввела российскую цифровую систему управления движением поездов на линии Санкт-Петербург – Москва Специалисты Дивизиона ЖАТ (ГК 1520) запустили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ на станции Угловка линии Санкт-Петербург – Москва. Угловка – это очередной объект на главном ходу Октябрьской железной дороги,

ГК 1520 внедрила МПЦ-ЭЛ на крупнейшем агропромышленном комплексе Черноземья Специалисты ГК 1520 впервые внедрили систему микропроцессорной централизации на агропромышленном объекте. Цифровая система разработки и производства Дивизиона ЖАТ будет управлять железнодорожными грузопере

ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на разъезде БАМа в Хабаровском крае Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 запустили цифровое управление движением поездов на разъезде Апкан Дальневосточной железной дороги. На объекте внедрили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ (разраб

ГК 1520 ввела цифровое управление на станции Толстопальцево будущего МЦД-4 ый от МКАД район Москвы. После запуска МЦД-4 пассажиропоток здесь вырастет до 3 тыс. человек в сутки. Цифровизация обеспечит высокий уровень безопасности при росте интенсивности движения. Специалисты ГК 1520 установили на станции систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ, цифровую автоблокировку, заменили все напольные устройства. Новое оборудование смонтировали в транспортабельном мод

ГК 1520 оцифровала управление железнодорожной станции Тайбола в Мурманской области ий 1520 внедрили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ на станции Тайбола Октябрьской железной дороги в Мурманской области. Проект и рабочую документацию подготовил «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520). Работы – часть программы экономического развития Арктической зоны. Система МПЦ-ЭЛ управляет стрелками и светофорами, строит маршруты поездов по установленным параметрам, а также снижа

ГК 1520 запустили цифровое управление поездами на станции Теректы в Казахстане На станции Теректы в Казахстане специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили систему микропроцессорной централизации стрелок и сигналов (МПЦ-Е). Международный проект реализовали совместно с «БТ Сигнал» (Казахстан) на железнодорожной сети АО «Национальна

ГК 1520 перевела на цифровое управление станцию Уссурийск Транссибирской магистрали Станция Уссурийск Дальневосточной ЖД перешла на цифровое управление движением. Специалисты Дивизиона железнодорожной автоматики и телемеханики ГК 1520 оборудовали ее системой микропроцессорной централизации МПЦ-E собственного производства. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. Теперь диспетчерский персонал сможет через

ГК 1520 цифровизировала станцию Гоуджекит на БАМе в Бурятии Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили цифровую систему управления движением поездов на станции Гоуджекит Восточно-Сибирской железной дороги. С помощью системы микропроцессорной централизации МПЦ-E диспетчерский пер

ГК 1520 цифровизировала железнодорожную станцию Новонежино в Приморском крае Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили цифровую систему управления движением поездов на станции Новонежино Дальневосточной железной дороги. С помощью системы микропроцессорной централизации МПЦ-E диспетчерский персо