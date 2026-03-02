Нацпроектстрой НПС ГК 1520 ГК Дивизион ЖАТ Элтеза, Elteza 1520 Сигнал Стальэнерго Кибертех-сигнал Бамстроймеханизация (БСМ УК)
Группа компаний «Нацпроектстрой» (ГК НПС) - российский строительный холдинг полного цикла. Объединяет предприятия и организации, специализирующиеся на развитии автодорожной, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуры.
Дивизион ЖАТ Группы компаний 1520 объединяет российских производителей и разработчиков цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, объектов Московского метрополитена, БАМа и Транссиба, магистралей Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран СНГ.
Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроекстрой» сформирован на основе активов ГК 1520. Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленгипротранс, Дальгипротранс, «1520 Сигнал» и другие.
|02.03.2026
Завершилось внедрение Directum HR Pro в УК «БамСтройМеханизация»
Компания Directum сообщила о завершении внедрения Directum HR Pro в УК «БамСтройМеханизация». Флагманский проект стал первым этапом инициативы по автоматизации HR-пр
|14.01.2026
«Нацпроектстрой» цифровизировал больше 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом
В 2025 г. компании «Нацпроектстроя» оснастили российской цифровой автоматикой 101 объект рельсового транспорта в России и за рубежом. Цифровые системы управления движением поездов внедрили на 35 станциях и перегон
|26.12.2025
«Нацпроектстрой» цифровизировал управление железнодорожным полигоном «Курскагротерминала»
Компании «Нацпроектстроя» оснастили российской цифровой автоматикой новые объекты железнодорожного полигона «Курскагротерминала» (ГК «Содружество»), завода по переработке масличных культур. Об этом CNews
|17.12.2025
На участке ВСМ Москва – Санкт-Петербург «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» впервые в России ввели в работу беспилотный каток
Первый в России полностью автономный дорожный каток начал работу на участке строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Беспилотная техника – совместная разработка ГК «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «Проект беспилотного катка – не просто локальный эксперимент. Экономический эффект, который мы получили в
|01.12.2025
«Нацпроектстрой» цифровизировал станцию Москва-Пассажирская-Казанская МЦД-3
«Нацпроектстрой» перевел на цифровое управление движением станцию Москва-Пассажирская-Казанская МЦД-3. Для этого специалисты компаний холдинга построили трехэтажный пост электрической централиза
|19.11.2025
Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали разъезд Червинка на БАМе
В Амурской области компании «Нацпроектстроя» цифровизировали разъезд Червинка, который расположен на линии Улак — Февральск Байкало-Амурской магистрали. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя». На объе
|10.11.2025
Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали станцию Царицыно МЦД-2
В Москве специалисты «Нацпроектстроя» цифровизировали станцию Царицыно МЦД-2. Управлять движением поездов здесь будет микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки и производства компаний НПС. В единый цифровой
|24.10.2025
АО «ГЛОНАСС» и ГК «Нацпроектстрой» запустят полностью автономный дорожный каток
АО «ГЛОНАСС» и ГК «Нацпроектстрой» до конца 2025 г. запустят полностью автономный дорожный каток, способный рабо
|18.09.2025
Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали парк «А» станции Челябинск-Главный
В Челябинске специалисты «Нацпроектстроя» цифровизировали парк «А» станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя». Здесь внедрили систему микропроц
|26.08.2025
«Нацпроектстрой» завершил цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией
В Азербайджане специалисты 1520 Сигнал (входит в «Нацпроектстрой») оснастили современной автоматикой участок железной до
|14.08.2025
«Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» испытали на трассе М-12 прототип первого в России беспилотного катка
«Нацпроектстрой» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» испытали базовые функции системы высокоточного автов
|30.06.2025
Группа компаний «Нацпроектстрой» ведет внутренние ИТ-проекты в Directum Projects
ГК «Нацпроектстрой» — российский инфраструктурный холдинг. Сейчас бизнес проходит масштабную тран
|20.06.2025
«Нацпроектстрой» и «Фининвест» планируют цифровизировать перевозки в ТЛЦ «Артем»
«Нацпроектстрой» и «Фининвест» намерены цифровизировать железнодорожную инфраструктуру транспо
|19.06.2025
«Нацпроектстрой» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» первыми в России внедряют беспилотную дорожно-строительную технику на трассе М-12
ГК «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничес
|02.06.2025
Компании «Нацпроектстроя» внедрили современную диспетчеризацию на двух станциях во Владимирской области
Ранее система успешно прошла опытную эксплуатацию на БАМе. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». Система ДЦ-ЭЛ разработки и производства НПС позволяет управлять участком дви
|22.05.2025
Группа компаний «Нацпроектстрой» автоматизирует HR-процессы с помощью комплексной системы Neon HRM
Компания Nexign и ГК «Нацпроектстрой», российский строительный холдинг полного цикла, договорились о поставке и вне
|21.05.2025
Управлять движением в новом электродепо «Южное» будет цифровая автоматика «Нацпроектстроя»
ей Собянин ввел в эксплуатацию электродепо «Южное», которое будет обслуживать Замоскворецкую линию московского метро. Управлять движением поездов в крупнейшем в России депо будет цифровая автоматика «Нацпроектстроя». Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя». Депо «Южное» – технологический комплекс, где будут обслуживать до 2,4 тыс. вагонов в год. Помимо вновь созданных о
|14.05.2025
Компании «Нацпроектстроя» оснастили российской автоматикой станцию Купавна Московской железной дороги
Компании «Нацпроектстроя» внедрили на станции Купавна российскую цифровую автоматику. Переход на импортонезависимую технологию повысит безопасность перевозок на участке Московской железной дороги. Об это
|01.04.2025
«Нацпроектстрой» цифровизировал управление движением поездов в логоцентре имени Дэн Сяопина
инфраструктуру логистического комплекса имени Дэн Сяопина. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». Железнодорожная инфраструктура комплекса включает шесть путей протяженностью
|01.04.2025
«Нацпроектстрой» завершил размещение цифровых финансовых активов на платформе Сбербанка
«Нацпроектстрой», российский холдинг в сфере инфраструктурного строительства, завершил размеще
|24.03.2025
«Нацпроектстрой» запустил «НПС Купон» — программу размещения цифровых финансовых активов на платформе Сбербанка
Р российский холдинг в сфере инфраструктурного строительства «Нацпроектстрой» приступил к размещению дебютного выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) —
|18.02.2025
Цифровая разработка «Нацпроектстроя» на 15% повысит пропускную способность станции Слюдянка-2 на Транссибе
ет принимать до восьми дополнительных пар поездов в сутки. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». Чтобы обеспечить рост пропуска поездов, установленную на станции цифровую ав
|13.01.2025
В 2024 году «Нацпроектстрой» цифровизировал 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом
в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», «Мостоотряд-47», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс», «1520 Сигнал» и другие.
|01.11.2024
Компании «Нацпроектстроя» перевели на цифровое управление станцию Кандалакша
йской автоматикой станцию Кандалакша в Мурманской области. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». На объекте внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разра
|15.08.2024
Управлять движением поездов на новой углесборочной станции Юрково будет российская автоматика «Нацпроектстроя»
Специалисты дивизиона «Железные дороги» «Нацпроектстроя» внедрили систему микропроцессорной централизации собственной разработки и производства на новой углесборочной станции Юрково. Система МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно, через компью
|18.07.2024
За полгода компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на 22 объектах БАМа и Транссиба
За 6 месяцев 2024 г. дивизион «Железные дороги» «Нацпроектстроя» оснастил современной российской автоматикой 22 объекта БАМа и Транссиба в Аму
|10.06.2024
Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на разъезде Лебзино
Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») ввел цифровое управление движением поездов на разъезде Лебзино Московской же
|06.06.2024
«Нацпроектстрой» и «Группа Астра» подписали меморандум о развитии сотрудничества в области информационных технологий
ГК «Нацпроектстрой», российский строительный холдинг, и «Группа Астра», участник российской ИТ-ин
|27.05.2024
Компании «Нацпроектстроя» перевели на цифровое управление движением поездов два объекта БАМа в Хабаровском крае
В Хабаровском крае компании дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собст
|13.05.2024
Компании «Нацпроектстроя» оснастили цифровой автоматикой строящийся разъезд Орудьево Московской железной дороги
ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе — компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
|16.04.2024
Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма
ники, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленгипротранс, Дальгипротранс, «1520 Сигнал» и др. Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в
|26.03.2024
ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая
ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
|28.02.2024
В Амурской области компании «Нацпроектстроя» цифровизировали перегон БАМа Ларба – Лумбир
управлять движением поездов на перегоне будет российская цифровая автоматика. Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») внедрили здесь современную микропроцессорную централи
|22.01.2024
ГК 1520 цифровизирует железнодорожные перевозки с ГМК «Удокан»
ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
|10.01.2024
В 2023 г. ГК 1520 цифровизировала движение поездов на 36 объектах БАМа и Транссиба
ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
|10.01.2024
Управлять движением в новом электродепо «Аминьевское» будет цифровая автоматика ГК 1520
ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
|10.07.2023
В Амурской области ГК 1520 цифровизировала станцию Ядрин
т российских производителей цифровых систем управления движением поездов. В состав входят компании «ЭЛТЕЗА», «1520 сигнал», «Стальэнерго» и «Кибертех-сигнал». В Дивизионе разрабатывают решения
|08.06.2022
«1520 Сигнал» оснастила цифровой системой управления перегон Большого кольца Московской железной дороги
«1520 Сигнал» (входит в ГК 1520) ввела в работу цифровую систему автоблокировки на перегоне Желтиково – Костино Большого кольца Московской железной дороги (БК МЖД). Это позволило пустить поезда
Нацпроектстрой и организации, системы, технологии, персоны:
|Сысуев Андрей 15 15
|Кибалко Кирилл 43 13
|Тятенкова Елена 25 13
|Глухов Иван 32 13
|Ионов Андрей 15 13
|Пирогова Ирина 31 13
|Цыганков Роман 35 13
|Гуденко Илья 28 13
|Аникин Дмитрий 66 13
|Желтухин Вадим 67 13
|Суровец Дмитрий 102 13
|Шадаев Максут 1165 13
|Глазков Александр 150 13
|Абакумов Евгений 224 13
|Нестеров Алексей 172 13
|Галкин Николай 131 13
|Цыганков Дмитрий 38 13
|Клявин Владимир 51 13
|Урусов Виктор 153 13
|Ермаков Николай 17 12
|Нальский Максим 53 12
|Врацкий Андрей 167 12
|Заянц Илья 56 12
|Соловьев Виталий 52 12
|Джабиев Георгий 54 12
|Смирнов Вячеслав 43 12
|Лобанов Максим 49 12
|Степанов Павел 35 12
|Каушанский Александр 56 12
|Махалин Тимур 26 12
|Калякин Павел 78 12
|Бахтин Дмитрий 17 12
|Денисов Анатолий 57 12
|Распопов Алексей 49 12
|Харитонов Вадим 43 12
|Шмаков Антон 71 12
|Шаев Виталий 59 12
|Мезенцев Александр 16 12
|Григоренко Вадим 55 12
|Комлик Олег 26 12
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11468 1
