Т2 готова к открытию Троицкой линии метрополитена

T2, российский оператор мобильной связи, оснастил оборудованием четыре станции Троицкой линии метрополитена, открытие которой ожидается в столице в ближайшее время. Пассажиры станций «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» смогут пользоваться бесперебойной связью 3G и 4G как на платформах, так и в перегонах. Об этом CNews сообщили представители T2.

Открытие станции «Потапово» Сокольнической линии и строительство Троицкой ветки стали важными событиями для Т2 и поводом для развития сети оператора в подземке. Проведение связи в метро позволяет компании демонстрировать свою технологичность, улучшать пользовательский опыт клиентов и поддерживать конкурентоспособность на рынке.

Т2 заблаговременно подготовилась к открытию новой линии столичной подземки и еще на этапе строительства оснастила инфраструктуру станций необходимым оборудованием связи: радио-, системными модулями, климатическими шкафами и другими элементами. Связь на станциях работает в стандартах LTE2100, LTE2600 и UMTS2100, в тоннелях задействованы LTE800, LTE2100 и UMTS2100.

Работу на изумрудной линии специалисты Т2 начали в июне, а полностью завершили установку оборудования в августе. Драйв-тест, проведенный в начале сентября, показал, что сигнал оператора работает стабильно в технологиях 3G и 4G на всех участках линии: на станциях, эскалаторах, вестибюлях и в тоннелях.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва»: «Буквально вчера состоялось открытие «Потапово», и мы обеспечили первым пассажирам замыкающей красную линию станции качественную голосовую связь и интернет. Однако строительство метрополитена не стоит на месте, и со дня на день мы ожидаем открытие целой ветки. Беспрерывность связи в Москве и, в частности, в подземке является нашим приоритетом, поэтому Троицкая линия также будет обеспечена связью».