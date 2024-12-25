Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Крушинин Алексей



25.12.2024 T2 готов к открытию станций Троицкой линии метрополитена в Новой Москве 1
25.10.2024 Т2 модернизировала 20% оборудования в Москве и Московской области с начала 2024 года 1
06.09.2024 Т2 готова к открытию Троицкой линии метрополитена 1
29.07.2024 Tele2 улучшил качество связи в нескольких районах на севере Москвы 1
08.07.2024 Tele2 обеспечила голосовую связь в HD-качестве и скоростной интернет в аквакомплексе «Лужники» 1
24.06.2024 Tele2 покрыла сетью «Солнце Москвы» 1
02.05.2024 Tele2 обеспечила связью три башни «Москва-Сити» 1
15.02.2024 Tele2 оснастит инфраструктурой крупнейшие жилые комплексы ФСК 1
05.02.2024 Tele2 улучшила связь во всех регионах присутствия 1
26.01.2024 Tele2 продолжит улучшать связь в жилых комплексах столицы в рамках сотрудничества с MR Group 1
30.11.2023 Tele2 завершил модернизацию сети на всей инфраструктуре московского метро 1
02.08.2023 Tele2 застроила сетевой инфраструктурой районные центры Москвы 1
19.11.2020 Tele2 втрое увеличил число базовых станций LTE в Московском метрополитене 1
06.08.2020 Tele2 ускорила интернет в Москве на крупных инфраструктурных объектах 1
22.05.2020 Столичная сеть Tele2 увеличилась в два раза 1
18.09.2019 Tele2 покрыла связью тоннели двух веток Московского метро 1
07.08.2018 В «Tele2 Москва» сменился технический директор 2

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Крушинин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 17
Ростелеком 9701 4
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Орбита 292 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 27 1
Евразия Телеком - Телеком Евразия 18 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
MR Group - МР Групп 33 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Водный стадион Технопарк 15 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 12 1
ФУД Сити ОРПЦ - оптово-розничный продовольственный центр 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Космодром Байконур 1066 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 92 1
Жижикин Игорь 27 1
Дмитриев Алексей 45 1
Криевс Ритварс 15 1
Сурменев Александр 7 1
Кирилловский Петр 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 17
Россия - РФ - Российская федерация 144213 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 9
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 119 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 228 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 78 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Венгрия - Будапешт 113 1
Чехия - Прага 197 1
Азербайджан - Баку 127 1
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 27 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 90 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 236 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21767 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 15
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Дача - дачники 815 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 56 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Информатика - computer science - informatique 1054 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 13 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 22 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще