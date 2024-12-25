Крушинин Алексей
Крушинин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
|Космодром Байконур 1066 1
|Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 92 1
|Жижикин Игорь 27 1
|Дмитриев Алексей 45 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Сурменев Александр 7 1
|Кирилловский Петр 4 1
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