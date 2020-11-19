Tele2 втрое увеличил число базовых станций LTE в Московском метрополитене

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги технического развития в Московском метрополитене. На фоне миграции трафика в период пандемии компания ускорила темпы строительства технической инфраструктуры. В середине ноября число базовых станций LTE в столичной подземке увеличилось на 59% год к году. С октября 2018 г., когда Tele2 обеспечил стопроцентное покрытие станций метро LTE, число БС выросло почти втрое.

В ноябре потребление дата-трафика в метро осталось на уровне докарантинных значений – прирост к первым неделям февраля составил всего 8%. Стагнация трафика на фоне пандемии позволила ускорить строительные работы по модернизации сети.

В этом году оператор провел масштабные технические мероприятия по установке 4G-оборудования: в ноябре число базовых станций LTE в Московском метрополитене увеличилось на 59% год к году. При этом с момента обеспечения стопроцентного LTE-покрытия в столичной подземке оператор увеличил число БС 4G на 172%. Tele2 первой из операторов обеспечила полное indoor-покрытие LTE-сети на всех станциях метро, включая сопутствующую инфраструктуру, еще в октябре 2018 г. Уже на старте компания строила сеть 5G-ready с применением самого современного оборудования.

С помощью технологии больших данных Tele2 прогнозирует пиковые нагрузки и заблаговременно расширяет емкость сети там, где это необходимо. Наиболее трафиковая Сокольническая линия стала самой активной по темпам стройки. С января 2020 г. количество базовых станций здесь выросло на 104%.

Абоненты оператора могут пользоваться скоростным 4G-интернетом не только на станциях, но и в перегонах между ними. Сеть Tele2 сегодня доступна на протяжении 264 км Московского метрополитена. Фидерный кабель проложен по всей длине первой, третьей и пятой линий, а также на участке от «Водного стадиона» до станции «Домодедовская». Сигнал, который излучает кабель, позволяет обеспечивать качественную и бесперебойную связь на Арбатско-Покровской, Сокольнической, Кольцевой и участке Замоскворецкой веток.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Клиентам Tele2 важно оставаться на связи каждую минуту, в том числе во время пользования подземным транспортом. Несмотря на сложную архитектуру метро и ограничения по времени проведения монтажных работ, мы сохраняем самое динамичное в отрасли строительство сети. Так, в 2021 г. мы планируем обеспечить качественным интернетом большинство веток метрополитена на перегонах между станциями. Следующий этап стройки – Серпуховская линия. Инвестируя в развитие сети в тоннелях, мы прежде всего думаем об удобстве наших клиентов, обеспечивая бесшовный клиентский опыт как в любой точке города, так и под городом».