Tele2 завершил модернизацию сети на всей инфраструктуре московского метро

Tele2, российский оператор мобильной связи, заявил о завершении этапа модернизации инфраструктуры связи в метрополитене Москвы. С начала 2023 г. Tele2 запустил 72 базовые станции и проложила излучающий фидер в тоннелях протяженностью более 195 км в двупутном исчислении. Устойчивая связь Tele2 теперь доступна на всей инфраструктуре столичной подземки. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Московский метрополитен является стратегически значимым объектом для операторов связи. По данным Единого транспортного портала за октябрь 2023 г., в среднем в сутки метрополитеном пользуются 7,71 млн раз, и количество поездок растет. Tele2 провела модернизацию сети и улучшила связь на станциях и в тоннелях метро. Жители столицы могут везде в метро пользоваться качественным мобильным интернетом: смотреть видео в HD-качестве, скачивать объемные файлы и делать видеозвонки на всем пути следования.

В 2023 г. Tele2 совершенствовала связь в перегонах между станциями Бутовской, Люблинско-Дмитровской, Солнцевской и Филевской линий московского метрополитена, общая протяженность проложенного фидера (линии передачи, по которой распространяются электромагнитные волны от базовой станции к потребителю) – 136,4 км в двупутном исчислении. Кроме того, в марте 2023 г. оператор обеспечил связь на новых станциях БКЛ – 43,5 км тоннелей в двупутном исчислении, а также модернизировал сеть в перегонах между существующими станциями Большой кольцевой от «Хорошевской» до «Савеловской» – 15,2 км в двупутном исчислении.

Всего за год Tele2 запустила в московском метро более 72 базовых станций, а также покрыла 14 новых станций подземки: девять из них приходятся на БКЛ, две – на Солнцевскую линию и три – на Люблинско-Дмитровскую.

В 2022 г. Tele2 провела модернизацию на Калининской и Калужско-Рижской линиях, на станциях от «Косино» до «Некрасовки» Некрасовской линии и на участке от «Выхино» до «Котельников» Таганско-Краснопресненской линии. В результате модернизации клиенты могут гарантированно пользоваться скоростным интернетом и голосовыми услугами на протяжении всего пути следования в подземке.

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Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва»: «Технический департамент провел масштабную модернизацию телеком-инфраструктуры Tele2 в Московском метрополитене на всех участках объекта: в вестибюлях, на эскалаторах, станциях и в перегонах. Это был сложнейший проект: работы можно вести только ночью, когда метрополитен закрыт для посещения пассажиров. Теперь клиенты оператора гарантированно пользуются устойчивой голосовой связью и интернетом Tele2 в любой точке метро. В последующие годы мы продолжим улучшать связь в Московском регионе и работать над стратегически важными для компании и москвичей объектами».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 года абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.