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Tele2 покрыла сетью «Солнце Москвы»

Tele2, российский оператор мобильной связи, обеспечил инфраструктурой многофункциональный комплекс «Солнце Москвы», состоящий из более двух десятков магазинов, ресторанов и культурно-развлекательных пространств. Связь от оператора также доступна на колесе обозрения и на всей территории парковой зоны. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Tele2 продолжает делать связь доступной в торгово-развлекательных центрах столицы и создавать телеком-инфраструктуру для обеспечения качественного и стабильного доступа в интернет. В июне 2024 года оператор улучшил покрытие в многофункциональном комплексе «Солнце Москвы» у станции метро ВДНХ. Теперь связь в помещении обеспечивает базовая станция из трех секторов в технологиях UMTS2100, LTE2100 и LTE2600, что дает голосовые услуги и интернет в сетях 3G и 4G в HD-качестве.

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Помимо этого, клиенты Tele2 могут пользоваться интернетом внутри кабинок-капсул одноименного колеса обозрения – самого большого аттракциона в Европе – и на всей территории городского паркового пространства.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2: «Технический департамент Tele2 системно работает над улучшением покрытия на всех социально значимых объектах Москвы и области. В летний сезон жители столицы активно посещают парки и культурные пространства, а интернет дает им возможность в режиме реального времени делиться значимыми моментами с близкими. С обеспечением связи на «Солнце Москвы» мы расширяем зону покрытия и адаптируем нашу инфраструктуру к высокому уровню потребления телеком-услуг москвичами».

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