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Tele2 оснастит инфраструктурой крупнейшие жилые комплексы ФСК

Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает расширять список соглашений с крупными застройщиками и строить indoor-покрытие в зданиях. В 2024 г. Tele2 планирует сотрудничество с группой компаний ФСК: оператор впервые подписал соглашение с девелопером. Tele2 оснастит телекоммуникационной инфраструктурой жилые комплексы бизнес- и премиум-класса компании: «Архитектор», «Режиссер», Rotterdam, Sydney City.

Создание телеком-инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связи внутри зданий и сооружений стало «гигиеническим» минимумом наравне с обеспечением водоснабжения и доступа к электричеству. Необходимое оборудование устанавливается на заключительном этапе строительства жилой и коммерческой недвижимости или уже после сдачи объекта. В текущем году Tele2 будет работать в том числе над обеспечением покрытия связи на объектах девелопера ГК ФСК – для этого стороны подписали соглашение.

Оператор оснастит телекоммуникационной инфраструктурой жилые комплексы бизнес- и премиум-класса компании: «Архитектор», «Режиссер», Rotterdam, Sydney City и другие. Жильцы смогут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом, не беспокоясь о потере сигнала или обрыве телефонного разговора в паркинге или лифте.

Ранее аналогичный документ был подписан сторонами Tele2 и MR Group для обеспечения связи в жилых комплексах девелопера.

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Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва», сказал: «Мы рады нашим успехам в заключении соглашения с рядом крупных девелоперов. Связь стала неотъемлемой частью жизни людей, и совместная работа Tele2 и группы компаний ФСК открывает возможности для реализации нового уровня качества связи в домах, где проживают наши абоненты. Tele2 активно растет на рынке мобильной связи, и мы всегда открыто сотрудничаем с другими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы на их территории связь работала стабильно».

Пётр Кирилловский, директор департамента развития продукта ГК ФСК, сказал: «Понимая потребности жителей наших объектов, мы стремимся создавать комфортную городскую среду для жизни и приглашаем лидеров рынка принять участие в реализации этой задачи. Уверен, что сотрудничество с Tele2 расширит наши возможности в обеспечении ЖК качественной телеком-инфраструктурой».

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