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Т2 обеспечила связью Navka Arena

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил стабильным интернетом первый в России ледовый шоу-театр Navka Arena. Территория спортивного объекта составила почти 21 тысячу кв. м, а зал вмещает до двух тысяч зрителей. Связь оператора уже доступна для тренеров и спортсменов, готовящихся к сезону масштабных мероприятий.

Т2 своевременно подготовилась к открытию площадки Navka Arena в Москве и первым ледовым шоу. Установленное телеком-оборудование обеспечивает посетителям арены непрерывную голосовую связь и интернет 4G. Сигнал доступен на территории всего спортивного комплекса: от мест выступлений и тренировочных зон до внутренних помещений арены.

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Телеком

Объект расположился в Мневниковской пойме в Москве. В комплексе будут проходить занятия по более чем 20 видам спорта, включая фигурное катание на льду, хоккей, баскетбол, волейбол, падел-теннис и др.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Т2, сказал: «Технический департамент следит за новостями об открытии больших комплексов и социально значимых объектов, которые могут быть популярны среди клиентов Т2. Мы хотим своевременно обеспечить посетителей возможностью непрерывно находиться онлайн. Navka Arena – один из крупнейших таких проектов в этом году, и мы рады успешно завершить нашу часть работ еще до официального открытия. В 2024 г. Т2 увеличила темпы разворота indoor-покрытия на 60%, а с начала этого года уже успела покрыть связью более 10 сооружений по Москве».

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