Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Спорт Теннис


 

«ИГРАЙ В ТЕННИС…» П. Караченцов, 1936 год. «ИГРАЙ В ТЕННИС…» П. Караченцов, 1936 год.
"Теннисистка" 1979 Автор:Мыльникова Вера Андреевна "Теннисистка" 1979 Автор:Мыльникова Вера Андреевна
"Теннис" 1968 Автор:Самохвалов Александр "Теннис" 1968 Автор:Самохвалов Александр
«ИГРАЙ В ТЕННИС…» П. Караченцов, 1936 год.


16.01.2025 У Apple требуют отключить в iPhone ИИ. Он галлюцинирует и показывает пользователям выдуманные новости, приводя журналистов в бешенство 1
17.12.2024 Романы о любви, дубайский шоколад и падел: «Дзен» подвел итоги года в контенте 1
14.10.2024 Марина Купцова, «ICL Техно»: Мы создаем современное производство, где хочется работать 1
10.09.2024 Умные часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro на российском рынке 1
15.07.2024 «ЮKassa» и «ЮMoney» стали официальными платежными сервисами в Никола-Ленивце 1
28.12.2023 Спорт в Okko стали смотреть на 61% больше 1
12.07.2023 За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году 1
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 1
30.09.2022 Apple с позором уволила топ-менеджера, отдавшего компании 22 года жизни. Видео 1
16.09.2021 Doogee представила новые умные часы Doogee DG Ares 1
19.03.2021 В российской IBM поменяли руководителя 1
03.07.2020 Совет директоров Фонда «Сколково» обсудил поддержку инновационных проектов для промышленного масштабирования 1
20.01.2020 Билеты 1
21.04.2017 Федерация тенниса Казахстана – под защитой Eset File Security 1
15.02.2017 «Ростелеком» обеспечивает услугами связи чемпионат России по настольному теннису в Сочи 2
20.09.2016 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на юношеском Чемпионате мира по шахматам 2
25.04.2016 Ericsson представил ряд новых решений для операторов и вещательных компаний 1
28.01.2016 «НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки 1
12.10.2015 В мобильной «Рамблер.Кассе» теперь можно купить билеты на спортивные мероприятия 1
01.06.2015 «Белтел» обеспечил безопасность посетителей многофункционального комплекса «ВТБ Ледовый дворец» 1
27.02.2015 Трекеры Jawbone на любой вкус и по любой цене 1
20.11.2014 КРОК: Переход на аутсорсинг должен быть стратегическим решением 1
05.11.2014 Jawbone представил 2 новых фитнес-браслета 1
30.09.2014 Израильское спортивное мобильное приложение 365Scores получило $5,5 млн инвестиций 1
04.09.2014 «Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов 1
22.08.2014 Тенисный матч во всех деталях со Smart Tennis Sensor 1
12.08.2014 Новым коммерческим директором «Астерос» стал один из его основателей 1
10.07.2013 Показан игровой процесс GTA V 1
21.01.2013 Club.CNews: Что делать, если случился простой? 1
17.08.2012 Тест-драйв робота-пылесоса Samsung Navibot Silencio: незаметная чистота 1
16.08.2012 Как 26-летний Артур Контрабаев стал ИТ-директором Тульской области 1
02.02.2012 ИТ-компании предлагают сотрудникам душ, массаж, бильярд и мягкие диваны 1
08.09.2011 Соцпакеты ИКТ-компаний в России: авто, ссуды, гаджеты, врачи и парикмахеры 1
29.06.2011 "Цинковые пальцы" отредактируют ошибки ДНК по живому 1
10.06.2011 Новое ПО определит, откуда разлетелась новость по Twitter 1
21.08.2009 Гаджеты знаменитостей: от Мелани Гриффит до Доктора Хауса 1
13.08.2009 «МегаФон» сделал WiFi бесплатным в Москве 1
28.07.2009 Билл Гейтс покинул Facebook 1
24.07.2009 Видеокамеры Panasonic: лучшие впечатления лета 1
15.06.2009 «Синтерра Медиа» обеспечивает телетрансляции с саммитов ШОС и БРИК в Екатеринбурге 1

Публикаций - 67, упоминаний - 70

Спорт и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 8
Sony 6544 6
Nintendo 755 6
Samsung Electronics 10254 3
X Corp - Twitter 2845 3
Apple Inc 12100 3
SEGA 393 3
Ростелеком 9700 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
МегаФон 8804 2
SAP SE 5276 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Intel Corporation 12197 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Lenovo Motorola 3501 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 2
Google LLC 11775 2
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 2
Jawbone 37 2
HP Compaq Computer Corp 1916 2
Cisco Systems 5114 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Huawei 3933 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Xiaomi 1732 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
LG Electronics 3614 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
HP Inc. 5685 1
Oracle Corporation 6687 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
ESET - ESET Software 1133 1
Крок - Croc 1777 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром ПАО 1342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
BMW Group 446 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Volkswagen Audi Group 207 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 57 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Парк Легенд ЖК 2 1
ЮграМегаСпорт 4 1
ВТБ Ледовый Дворец 3 1
Белый Ветер 356 1
Евросеть Техмаркет 80 1
Резонанс НПП 370 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
Titanium Investments 6 1
Ереван-Плаза ТЦ 10 1
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 8 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Федерация тенниса Казахстана 1 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2191 4
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 169 4
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 376 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1420 3
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 829 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Nintendo Wii - игровая консоль 759 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 5
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 4
Microsoft Windows 15656 4
Nintendo Wii Sports 17 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 2
Honor Band - Фитнес-трекер 44 2
Huawei Band - Умный браслет 21 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 72 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 2
Samsung Galaxy Fit 8 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Digma Force 2 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Band 2 2
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 32 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
ByteDance - TikTok 256 1
Apple iPad 3860 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Microsoft Outlook 1390 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Doogee - серия смартфонов 24 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 1
Apple iPhone 6 4862 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 2
Шарапова Мария 16 2
Курникова Анна 27 2
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 2
Путин Владимир 3171 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
Кисляков Евгений 93 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 379 1
Паршин Максим 316 1
Дворкович Аркадий 210 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Чачава Александр 101 1
Вексельберг Виктор 153 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
Дроздов Игорь 45 1
Сергеев Дмитрий 59 1
Айвазов Александр 31 1
Лукошков Дмитрий 43 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 15 1
Каем Кирилл 34 1
Левашов Александр 90 1
Ананьин Алексей 81 1
Кожевников Алексей 65 1
Краснов Михаил 84 1
Радченко Валерий 3 1
Зимин Дмитрий 39 1
Захарова Ольга 4 1
Примаков Евгений 13 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Барановский Игорь 10 1
Сорокина Татьяна 18 1
Канделаки Тина 11 1
Контрабаев Артур 70 1
Данилин Александр 17 1
Alonso Marta Martínez - Алонсо Марта Мартинес 1 1
Зенкин Денис 262 1
Симонов Игорь 102 1
Spears Britney - Спирс Бритни 64 1
Алфёров Жорес 57 1
Лахова Олеся 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 14
Европа 21767 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 8
Япония 13282 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 6
Франция - Французская Республика 7845 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Азия - Азиатский регион 5528 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 3
Индия - Bharat 5432 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Европа Восточная 3075 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Канада 4881 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Испания - Королевство 3706 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 2
Греция - Греческая Республика 980 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Америка - Американский регион 2160 1
Израиль 2730 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 29
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 10
Спорт - Баскетбол 90 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 6
Спорт - Хоккей 249 6
Спорт - Гольф 84 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 5
Английский язык 6634 5
Спорт - Бейсбол 49 5
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 4
Сон - Somnus 428 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 3
Азартные игры - Казино 320 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Зоология - наука о животных 2603 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
Спорт - Футбол 646 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 2
New Scientist 1448 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Bloomberg 1286 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Матч планета - Телеканал 2 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
Наш спорт - телеканал 6 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
ScienceDaily 400 1
Scientific American 80 1
Die Welt 80 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Fortune Global 500 286 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 163 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 23 1
University of Chicago - Чикагский университет 98 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 5 1
РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 9 1
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 23 1
Open University - Открытый университет 45 1
LJMU - Liverpool John Moores University - Ливерпульский университет имени Джона Мурса 8 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 46 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 2
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 33 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще