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Titanium Investments

СОБЫТИЯ

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04.06.2026 Производитель народного электромобиля Umo 5 на заводе «Москвич» получил 4 миллиарда от учредителей и почти миллиард убытка 1
23.02.2022 Глава VK попал под американские санкции из-за своего отца 2
02.11.2021 Сын Кириенко покидает «Ростелеком» 1
13.10.2017 Тинькофф банк купил компанию, основанную сыном Сергея Кириенко 1
25.01.2016 Titanium Investments профинансировал израильскую компанию Feedvisor 2
08.12.2015 Российские партнеры фонда Titanium Investments вложились в израильского разработчика finger-point-устройств MUV Interactive 2
30.09.2014 Израильское спортивное мобильное приложение 365Scores получило $5,5 млн инвестиций 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Titanium Investments и организации, системы, технологии, персоны:

Titanium 88 4
Ростелеком 10775 2
Т1 Интеграция - Техносерв - Технософт 6 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 488 1
X Corp - Twitter 2928 1
Yandex - Яндекс 9012 1
AMD - Advanced Micro Devices 4601 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1658 1
VK - Mail.ru Group 3581 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4816 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 51 1
Leta Group - Лета Групп 281 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 1
Google LLC 12564 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 52 1
VK - Mail.ru Group - My.com 21 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 1
ПСБ ИИ - ПСБ Инновации и инвестиции 5 1
Саровбизнесбанк 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1098 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 95 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 1
Газпром ПАО 1457 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1478 1
Visa International 1986 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
ПСБ - Промсвязьбанк 950 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 1
ПромСвязьКапитал 85 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 52 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 99 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1396 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 205 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8021 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7739 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13411 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4698 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3196 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1242 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1025 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 539 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2185 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12958 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11613 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6073 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8409 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1640 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12723 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8452 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Data monetization - Монетизация данных 1934 1
Google Android 15094 1
Apple iOS 8503 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3516 1
Apple - App Store 3071 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1946 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1312 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 1
Айвазов Александр 32 6
Кириенко Владимир 148 3
Кириенко Сергей 149 3
Сулькис Игорь 3 2
Гаврилова Елена 5 1
Parham Rami - Пархам Рами 1 1
Котельникова Анна 1 1
Рейман Леонид 1064 1
Осеевский Михаил 346 1
Назаров Александр 76 1
Спиридонов Дмитрий 28 1
Чачава Александр 123 1
Шумейко Анна 20 1
Ян Константин 24 1
Ананьев Алексей 110 1
Гндолян Роберт 3 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Россия - РФ - Российская федерация 163468 6
Израиль 2827 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 4
Великобритания - Виргинские Острова 245 2
Казахстан - Республика 5969 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 1
Япония 13725 1
Сингапур - Республика 1933 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1498 1
Китай - Тайвань 4219 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 197 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 226 1
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