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Глава VK попал под американские санкции из-за своего отца

США ввела санкции против гендиректора VK Владимира Кириенко, так как его отец работает в Администрации Президента России. Также американские санкции введены против госбанков «ВЭБ.РФ» и Промсвязьбанка. Санкции в числе прочего коснутся зеленоградского микроэлектронного завод «Ангстрем-Т» и «Российского экспортного центра».

Санкции США против России

Министерство финансов США ввело санкции против российских организаций, должностных лиц и членов их семей. Санкции предполагают заморозку активов этих лиц на территории США и запрет ведения с ними бизнеса. Санкции стали ответом на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

О введении санкций объявил Президент США Джо Байден (Joseph Biden). За соблюдением санкций будет следить подразделение американского Минфина – Офис контроля над иностранными активами (OFAC). OFAC ведет список лиц, попавших под санкции, который называется SDN (Specially Designated Nationals List).

Санкции против Владимира Кириенко – сын ответил за отца

В частности, под санкции попал Владимир Кириенко, сын заместителя главы Администрации Президента России Сергея Кириенко. Сам Сергей Кириенко находился под санкции США и Евросоюза еще с 2020 г.

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Гендиректор VK Владимир Кириенко, сын Сергея Кириенко, замглавы Администрации Президента России

Владимир Кириенко с конца 2021 г. возглавляет интернет-холдинг VK (ранее назывался Mail.ru Group). Его назначение совпало с переходом компании под контролем структур, связанных с «Газпромом». VK объединяет портал Mail.ru, социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», мессенджер ICQ, разработчика мобильных My.com и другие проекты.

Акции компании в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) торгуются на Лондонской фондовой бирже. С конца 2021 г. бумаги теряют в цене: в конце октября GDR компании торговались на LSE на отметке $22, к 22 января они подешевели до $7,2, а утром 23 февраля стоили $5,3.

До прихода в VK, с 2016 по 2021 гг., Кириенко-младший был старшим вице-президентом «Ростелекома». Еще раньше он занимался венчурными инвестициями через зарегистрированный на Британских Виргинских островах фонд Titanium Investments. Его партнером в фонде был Александр Айвазов, который затем стал вице-президентом «Ростелекома», а сейчас перешел в VK.

Кириенко утверждал, что, придя в «Ростелеком», он вышел из данного фонда. Впрочем, издание «Важные истории» (признано в России иностранным агентом), исследуя «Архив Пандоры» (утечку документов из оффшорных юрисдикций), выяснило, что как минимум в 2016-2017 гг. Кириенко владел другим, зарегистрированным в той же юрисдикцией фондом – Titanium VC Investments. Это фонд, в частности, инвестировал в израильские стартапы.

Пресс-служба VK заявила CNews, что включение главы компании в список OFAC SDN не повлияет на операционную и финансовую деятельность компании, а также на ее взаимодействие с партнерами. Компания напомнили, что она является лидером в Рунете в сегментах электронной почты и социальных сетей.

Санкции против «ВЭБ.РФ», «Ангстрем-Т» и «Российского экспортного центра»

Также под санкции попали и два государственных банка: ВЭБ (полное название «ВЭБ.РФ) и Промсвязьбанк (ПСБ). Одновременно санкции против России ввела и Великобритании, причем в ее санкционном списке также оказался ПСБ.

В заявлении Минфина США приводится список «дочек» ВЭБ и ПСБ, которые также подпали под санкции. Среди них целый ряд технологических компаний. В случае с ВЭБ это зеленоградский микроэлектронный завод «Ангстрем-Т». В 2008 г. ВЭБ открыл кредитную линию объемом 815 млн евро на строительство данного завода и закупку с этой целью оборудования американской компании AMD.

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В 2012 г. завод был приобретен бывшим министром связи Леонидом Рейманом. В связи с невозможностью погасить задолженность в конце 2018 г. «ВЭБ.РФ» инициировал банкротство завода и забрал себе его имущество. Под санкции попала и компания «НМ-Тех», через которую «ВЭБ.РФ» выкупал имущество «Ангстрем-Т».

В 2016 г. под санкции Министерства торговли США попали предприятия группы «Ангстрем» (в ее состав тогда входил «Ангстрем-Т») и другой зеленоградский микроэлектронный завод - «Микрон». Санкции предполагали запрет для американских лиц сотрудничества с указанными компаниями. Из-за этого специалисты AMD покинули завод «Ангстрем-Т» и он не был полноценно запущен.

Кроме того, из структур «ВЭБ.РФ» под санкциями оказались: «Российский экспортный центр», «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», «ВЭБ Капитал», «ВЭБ Венчурс» и другие «дочки» госбанка.

В заявлении «ВЭБ.РФ» говорится, что, несмотря на усиление давления, компании «продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов». «Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность «ВЭБ.РФ» своей миссии – способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан», - добавили в компании.

Санкции против Промсвязьбанка

Среди структур ПСБ под санкциями оказались компания «ПСБ Инновации и инвестиции», фонд «Эра» и разработчик ПО «Технософт». Исторически Промсвязьбанк входил в группу «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Частью группы был системный интегратор «Техносерв АС», в недрах которого была создана компания «Технософт».

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В 2017 г. Промсвязьбанк был подвергнут санации и стал собственностью государства. После этого «Техносерв АС» перешел в собственность госбанка ВТБ и был переименован в «Т1 Интеграция».

В заявлении Промсвязьбанка говорится, что санкции США были ожидаемы. «Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке, - заверили в банке. - Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ».

Возможные санкции в отношении высокотехнологической продукции

Американское издание Foreign Policy указывает, что администрация Байдена также ведет переговоры с властями Сингапура, Тайваня и Японии о введении в отношении России экспортных санкций, связанных с поставкой высокотехнологической продукции, включая полупроводники.

Игорь Королев

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