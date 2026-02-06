Разделы

Спиридонов Дмитрий


СОБЫТИЯ


06.02.2026 ИТ-предприниматель пошел войной на Т-Банк — требует вернуть ему 116 миллионов после эмоционально сложной сделки 6
04.07.2022 Merlioncloud расширил портфель решений для безопасности по модели HaaS 1
30.06.2022 MerlionCloud вошел в Ассоциацию участников отрасли ЦОД 1
24.01.2022 «Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
12.05.2021 Дизайнеры интерьеров теперь могут получать электронные чаевые 1
01.10.2020 Merlion и Huawei подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве 1
31.08.2020 Merlioncloud начинает работать с ритейлерами 1
24.08.2020 Merlion запустил SaaS-решение для госсектора на технологиях «Мойофис» 1
24.08.2020 «Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку 1
30.04.2020 CARL совместно с Cloudpayments запустили полную оплату автомобиля с пониженной ставкой эквайринга 1
13.04.2020 CloudPayments начал проводить операции по картам с истекшим сроком действия 1
10.04.2020 CloudPayments запускает 1% комиссии по интернет-эквайрингу 1
03.02.2020 iGooods совместно с «Тинькофф» запускает электронные чаевые 1
15.11.2019 Сервис CloudTips появится на платформе GetStream 1
08.11.2019 CloudPayments запустил прием онлайн-платежей Apple Pay в Казахстане 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 1
23.05.2019 Группа «Тинькофф» увеличила свою долю в Cloudpayments до 90% 1
09.04.2019 Дмитрий Спиридонов -

Эквайринг-стартап за 5 лет превратился в успешную финтех-компанию

 1
12.03.2019 CloudPayments запустил редактор квитанций для онлайна 1
23.10.2018 CloudPayments запустил новый сайт 1
05.09.2018 Платежный сервис CloudPayments позволяет интегрировать Apple Pay в один клик 1
13.10.2017 Тинькофф банк купил компанию, основанную сыном Сергея Кириенко 1
13.10.2017 Группа «Тинькофф Банка» покупает долю в компании CloudPayments 1
20.02.2017 «Ринголайн» представила IP АТС и софтфон 1
11.04.2016 CloudPayments привлек $3,4 млн инвестиций от казахского предпринимателя 2
01.06.2015 Рынок ПК превращается в узкую нишу 1
28.07.2014 CloudPayments запустила облачный платежный сервис 1

Публикаций - 28, упоминаний - 34

Спиридонов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 47 18
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 916 8
Google LLC 12330 3
TipTopPay Kazakhstan - CloudPayments Kazakhstan 3 3
Yandex - Яндекс 8581 3
Apple Inc 12728 3
VK - Mail.ru Group 3537 3
Stripe 31 2
Ростелеком 10405 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 2
Amazon Inc - Amazon.com 3160 2
Microsoft Corporation 25325 2
Intel Corporation 12577 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 2
9103 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 723 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 2
Код Безопасности 711 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 130 1
Бином 24 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 167 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1383 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 379 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 25 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 57 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 1
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 27 1
SoftwareONE Group 105 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 341 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 139 1
Ventra - Вентра 46 1
Транснефть Технологии 17 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 120 1
Xiaomi - Rumicom - Румиком 3 1
GetStream - ГетСтрим 1 1
Titanium 85 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 1
Sinto - Синто 12 1
Radario - Радарио 8 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1398 9
Visa International 1976 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 5
Почта России ПАО 2267 2
Газпром ПАО 1424 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 190 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 55 1
Rerooms 2 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Puma - Пума 49 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 1
Toyota - Lexus 83 1
Papa John’s - Папа Джонс 17 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 94 1
ОРБИ 13 1
Inchcape Shipping Services - Инчкейп Холдинг 9 1
Стример НПО 24 1
Titanium Investments 6 1
БорисХоф - BorisHof 7 1
Саровбизнесбанк 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2019 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 1
Связной ГК 1384 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 50 1
Tesla Motors 434 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Ингосстрах СПАО 453 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
iGooods 11 1
Volvo Cars 259 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Евросеть 1417 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 44 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3144 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2827 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 757 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 787 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 10
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13026 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 4
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 60 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4514 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8967 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 3
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 437 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4234 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2182 2
Merlion - MerliOnCloud 40 6
Apple Pay 505 5
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 4
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 3
Новые облачные технологии - МойОфис 907 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 3
Linux OS 11004 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 133 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 108 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 319 1
Apple macOS Sierra 34 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Neoflex Reporting 24 1
HPE OneView 19 1
SAP Sybase SQL Anywhere - Sybase ASA - Sybase Adaptive Server Anywhere 30 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
HPE Complete 3 1
HPE iLO - HPE Integrated Lights Out 16 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Ближе к Делу - Usedesk - Юздеск - Cистема учета и обработки заявок 5 1
MasterCard SecureCode 79 1
Apple iPad Pro 308 1
Apple MacBook Pro 536 1
FreePik 1492 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7401 1
Apple iPad 3944 1
Google Android 14809 1
Apple iOS 8314 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 388 1
Microsoft Windows 10 1901 1
Apple macOS 2281 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3059 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 1
Microsoft Windows 16422 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Ян Константин 23 5
Тиньков Олег 49 3
Айвазов Александр 31 2
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 2
Кунис Григорий 7 1
Кочаров Армен 25 1
Генс Филипп 44 1
Оганесян Артак 31 1
Трапезин Владимир 30 1
Бобровников Борис 104 1
Кириенко Сергей 149 1
Осипов Алексей 13 1
Мельников Алексей 72 1
Сорокин Максим 16 1
Лавров Владимир 98 1
Спаринапти Антон 16 1
Пенязь Дмитрий 22 1
Михайлин Дмитрий 1 1
Малыхин Виталий 1 1
Сударкин Евгений 29 1
Павлов Евгений 17 1
Хромов Сергей 26 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Трофимов Сергей 5 1
Есенин Сергей 10 1
Анхеева Анастасия 1 1
Бунин Иван 5 1
Абрамов Алексей 50 1
Moore Gordon - Мур Гордон 65 1
Гасилин Денис 11 1
Юсупов Ренат 123 1
Гндолян Роберт 3 1
Чингис Алекенов 1 1
Амеркулов Асылхан 1 1
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 1
Ромашевский Роман 5 1
Мельников Андрей 7 1
Борисов Дмитрий 4 1
Тарантина Виктория 3 1
Сычев Роман 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 16
Казахстан - Республика 5837 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 3
Европа 24678 3
Латвия - Латвийская Республика 828 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 387 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 914 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3311 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Ближний Восток 3051 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2143 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2698 1
Евразия - Евразийский континент 631 1
Америка Латинская 1890 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1190 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1565 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 699 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3399 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Аренда 2581 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 287 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
Всероссийская перепись населения 185 1
Закон Мура - Moore's law 210 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1047 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
VAD - Value Added Distribution 134 1
Forbes - Форбс 929 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1161 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 668 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
IDC - International Data Corporation 4944 2
Gartner - Гартнер 3620 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 2
CNews Fast рейтинг 54 1
Moody's Investors Service 136 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 55 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1294 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Международный женский день - 8 марта 373 1
