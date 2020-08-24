Merlion запустил SaaS-решение для госсектора на технологиях «Мойофис»

Merlion запустила SaaS-решение для госсектора на технологиях «Мойофис» и предлагает его бесплатное тестирование на платформе MerliOnCloud. Клиенты получат возможность в течение 3 месяцев использовать отечественное облачное офисное решение для совместной работы с документами и электронной почтой. Сервис обеспечивает хранение и обработку всех данных исключительно на территории РФ.

Решение российского VAD-дистрибьютора, компании Merlion, и компании «Мойофис» предназначено для федеральных и региональных органов государственной власти, которым требуется перевод на удаленную работу без серьезных вложений в модернизацию инфраструктуры.

Пользователи смогут создавать и редактировать текстовые и табличные документы, работать с электронной почтой, календарем и контактами. Доступ ко всем облачным приложениям осуществляется из любого места и в любое время вне зависимости от устройства (в том числе мобильного) и платформы.

Решение включает услуги технической поддержки, которые оказывает соответствующее подразделение MerliOnCloud. При переходе в коммерческую эксплуатацию MerliOnCloud может масштабировать решение на любое количество рабочих мест.

Серверные мощности MerliOnCloud располагаются в современных российских высокопроизводительных центрах обработки данных, которые соответствуют наиболее высоким требованиям информационной безопасности. Пользователям услуги предоставляется полный контроль над собственными данными в облаке с помощью технологий «Мойофис».

«Мы видим высокую потребность в SааS-услуге для работы с документами и электронной почтой. Решение Merlion помогает оценить все преимущества облаков при существенно меньших расходах, а также позволяет в максимально короткий срок восстановить нарушенные удаленной работой процессы организации, способствует объединению сотрудников, повышению эффективности и скорости работы», — отметил Армен Кочаров, заместитель генерального директора «Мойофис».

«Прямые контракты с ведущими российскими разработчиками облачных решений позволяют нам предоставлять корпоративным заказчикам качественный сервис и удобные инструменты для удаленной работы, которые могут быть развернуты в течение одного рабочего дня. Преимуществом сервис-услуги является возможность мгновенного перехода на технологии «Мойофис». При этом, работа по SaaS-модели оказывается значительно более доступной — организациям не требуется приобретать отдельные лицензии и развертывать их на собственных серверных мощностях, что определенно снизит инфраструктурные затраты заказчиков», — сказал Дмитрий Спиридонов, генеральный менеджер MerliOnCloud.