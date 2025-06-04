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Кочаров Армен


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 IBS расширила возможности платформы «Планета.НСИ» за счет внедрения ИИ 1
09.03.2021 В компании «Мой офис» назначен коммерческий директор 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
28.01.2021 «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации 1
24.08.2020 Merlion запустил SaaS-решение для госсектора на технологиях «Мойофис» 1
27.01.2020 Глава НИИ «Восход» может уйти в «Почту России» 1
08.08.2019 Гохран России переходит на «Мой офис» 1
24.07.2019 Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой 1
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 1
21.02.2019 Прогноз CNews сбылся: назначен новый глава НИИ «Восход» 1
20.02.2019 «Мойофис» заработал на мобильной платформе Sailfish 1
30.01.2019 НИИ «Восход» возглавит человек, отбиравший у чиновников чайники и двери кабинетов 1
27.09.2018 Армен Кочаров -

В будущем офисные приложения смогут реагировать на эмоции

 1
12.09.2017 Экс-глава НИИ «Восход» стал главным по торговле «Моим офисом» 5
12.09.2017 В «Новых облачных технологиях» назначен новый заместитель гендиректора 3
24.02.2015 Читатели CNews выбрали главное событие 2014 года в ИКТ 1
17.12.2014 События года в отрасли ИКТ. Голосование 1
26.11.2014 Объявлен старт работы системы «Независимый регистратор» на электронных аукционах по госзаказу 1
14.10.2014 Китай наступает: Какие соглашения россияне подписали с восточным соседом в области ИКТ 1
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
26.11.2013 Назначен новый руководитель НИИ «Восход» 2
26.11.2013 «Ростелеком» назначил вице-президента по электронному правительству 1
26.04.2006 ИТ-штат компании: размер имеет значение 1
14.05.2004 ERP для розничной торговли: все только начинается 1
05.12.2002 Columbus IT Partner Russia намерена осуществить региональную экспансию 1

Публикаций - 25, упоминаний - 32

Кочаров Армен и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 658 13
Ростелеком 9949 8
Новые облачные технологии (НОТ) 456 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1653 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 6
Meta Platforms - Facebook 4468 5
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 328 5
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 44 4
Крок - Croc 1785 3
Ростелеком - РТЛабс 180 3
АйТи 1383 3
Acronis - Акронис 451 3
Google LLC 11961 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Microsoft Corporation 24864 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 2
РКСС - Российская корпорация средств связи 38 2
ГЛОНАСС АО 205 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
SAP SE 5334 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 2
МегаФон 9302 2
Intel Corporation 12316 2
8492 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 2
Amazon Inc - Amazon.com 3050 2
X Corp - Twitter 2882 2
Qualcomm Technologies 1854 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1502 2
Корус Консалтинг ГК 1258 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 2
БАРС Груп 551 2
Diasoft - Диасофт 937 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Системы документооборота 501 2
Базальт СПО - BaseALT 703 1
Merlion - Мерлион 843 1
Почта России ПАО 2162 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2888 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 2
Visa International 1953 2
eBay Inc 1624 2
НСПК - Национальная система платежных карт 837 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 1
Русагро Группа Компаний 296 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 296 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 1
IKEA - ИКЕА 161 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Dixis - Диксис 359 1
Евросеть Техмаркет 81 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2823 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3034 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 2
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 2 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 117 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 145 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 801 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3130 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 11 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 3 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6525 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3982 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1795 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11423 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26045 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10599 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1085 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2061 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12997 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1873 4
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7493 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11565 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21212 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8141 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10823 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5973 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4733 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 2
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 109 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 587 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9434 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1564 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9674 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4521 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11758 2
Новые облачные технологии - МойОфис 816 13
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 5
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 5
Google Android 14289 4
Apple iOS 7977 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 950 3
Linux OS 10250 3
Microsoft Windows 15913 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 247 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5459 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3301 3
Microsoft Office 3823 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 866 2
WordPress Foundation - WordPress 229 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 207 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 930 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 544 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 488 2
Booking.com 115 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 179 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 128 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1462 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 39 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 6 2
Apple macOS 2113 1
Intel x86 - архитектура процессора 1912 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 169 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 71 1
Никифоров Николай 1136 5
Сивидов Алексей 40 5
Макар Герман 11 4
Старовойтов Дмитрий 30 4
Путин Владимир 3247 4
Евраев Михаил 262 3
Чеглаков Андрей 57 3
Бадалов Андрей 65 2
Носков Константин 237 2
Абызов Михаил 66 2
Чиркунов Олег 11 2
Семенов Александр 159 2
Свердлов Денис 200 2
Греф Герман 430 2
Бойко Елена 152 2
Комиссаров Дмитрий 228 2
Ахмеров Тимур 87 2
Земков Сергей 159 2
Козырев Алексей 324 2
Медведев Дмитрий 1657 2
Белоусов Сергей 243 2
Якубов Тимур 19 2
Ивакин Роман 57 2
Бородинов Леонид 14 2
Юртаев Дмитрий 7 2
Акимов Максим 188 1
Шадаев Максут 1051 1
Чернышенко Дмитрий 572 1
Эйгес Павел 101 1
Новодворский Алексей 109 1
Оверчук Алексей 10 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Петрова Екатерина 20 1
Сизоненко Григорий 40 1
Чепко Владимир 4 1
Фонарев Юрий 1 1
Мельников Евгений 20 1
Савюк Виктор 40 1
Свиридов Алексей 2 1
Кирсанов Алексей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1541 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1525 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 690 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3098 2
Европа 24392 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 2
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 723 1
Сингапур - Республика 1870 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 4073 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8756 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9089 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4540 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7387 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2496 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2185 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 148 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7958 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 2
Паспорт - Паспортные данные 2601 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1381 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4248 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1372 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5028 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
Атлантис 82 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1259 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
Физика - Physics - область естествознания 2694 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11262 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2902 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1021 1
Ведомости 1080 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 3
IDC - International Data Corporation 4921 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 336 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 400 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 596 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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