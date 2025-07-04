Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции
УПОМИНАНИЯ
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции и организации, системы, технологии, персоны:
|Транснефть 314 1
|ГПБ - Газпромбанк 1114 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7746 1
|Почта России ПАО 2179 1
|Бадалов Андрей 66 3
|Мельников Евгений 24 3
|Макар Герман 11 2
|Грязнов Павел 9 1
|Массух Илья 234 1
|Кочаров Армен 25 1
|Носков Константин 237 1
|Старовойтов Дмитрий 30 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1630 3
|Россия - РФ - Российская федерация 150488 2
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 404 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.