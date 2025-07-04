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Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Погиб вице-президент «Транснефти», курирующий ИТ, экс-глава НИИ «Восход» 2
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 2
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 2
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1787 3
РКСС - Российская корпорация средств связи 39 3
Восход ФГБУ НИИ 663 3
Atlantis Communications - Атлантис комьюникейшнз 14 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3259 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 138 1
Транснефть 314 1
ГПБ - Газпромбанк 1114 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7746 1
Почта России ПАО 2179 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12185 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 273 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 1
Кибербезопасность - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью 18 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69079 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 1523 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4007 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1089 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32289 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1799 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29502 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1103 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53777 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21188 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 285 2
Новые облачные технологии - МойОфис 828 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3349 1
Бадалов Андрей 66 3
Мельников Евгений 24 3
Макар Герман 11 2
Грязнов Павел 9 1
Массух Илья 234 1
Кочаров Армен 25 1
Носков Константин 237 1
Старовойтов Дмитрий 30 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1630 3
Россия - РФ - Российская федерация 150488 2
Кибернетика - Cybernetics 246 3
Атлантис 83 3
Список системообразующих предприятий РФ 300 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 917 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1428 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1285 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53073 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2195 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4104 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9311 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30532 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6901 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 1
TAdviser - Центр выбора технологий 410 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 404 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1237 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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