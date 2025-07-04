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Atlantis Communications Атлантис комьюникейшнз


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Погиб вице-президент «Транснефти», курирующий ИТ, экс-глава НИИ «Восход» 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 1
14.06.2017 Schneider Electric объявляет результаты ежегодной аттестации партнеров 1
22.01.2010 «Энвижн Груп» поглощал на свои, а теперь будет тратить деньги «Ростелекома» 1
12.04.2007 Состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей" 1
20.04.2005 Банк России модернизирует платежную систему 1
13.04.2005 Подведены итоги международного форума по обеспечению информационной безопасности 1
13.05.2004 Ежеквартальный рост продаж оборудования Avaya IP Office в РФ составляет 30-40% 1
22.12.2003 ЦБ построил первый катастрофоустойчивый ВЦ в России 1
26.11.2003 Продукты Polycom будут русифицированы 1
16.06.2003 Cisco наградил российских партнеров 1
16.05.2003 IP Office: все для малого и среднего бизнеса 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Atlantis Communications и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1787 8
Cisco Systems 5168 4
Восход ФГБУ НИИ 663 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3259 3
IBM - International Business Machines Corp 9482 3
Ланит - Comptek - Комптек 196 3
РКСС - Российская корпорация средств связи 39 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5071 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 2
Yandex - Яндекс 7874 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 477 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 2
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 100 2
ЕС-лизинг 22 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 2
Ростелеком 10004 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 138 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Intel Corporation 12345 1
InfoWatch - Инфовотч 1051 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2193 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 175 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Комплит - Complete 102 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 84 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
Schneider Electric 582 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7744 1
Почта России ПАО 2179 1
ГПБ - Газпромбанк 1114 1
Транснефть 314 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Авангард Коммьюникейшнз 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12185 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5017 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 273 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4491 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3253 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 265 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Правительство Канады 52 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5612 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 210 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 18 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69079 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29501 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53775 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4007 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30808 4
КСБ - Комплексные системы безопасности 1523 3
Кибербезопасность - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью 18 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1089 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32288 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1799 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 869 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21187 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13983 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4127 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8321 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13011 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8459 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3872 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1103 2
Стандартизация - Standardization 2187 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 323 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1309 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 296 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11497 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5439 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2758 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7174 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26213 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16522 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4216 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 539 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12941 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5083 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25026 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6506 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13115 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4157 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10815 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9484 1
Микрофон - Microphone 2617 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 3
Avaya IP Office Cloud Platform 84 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 285 2
Новые облачные технологии - МойОфис 828 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Avaya Definity УАТС 103 1
Polycom SoundStation 3 1
Polycom VSX - терминальное устройство для видеоконференцсвязи 9 1
Polycom Training Centre 1 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3349 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 260 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
Cisco AVVID - Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data - архитектура для голоса, видео и интегрированных данных 26 1
Polycom MGC MCU - сервер конференцсвязи 9 1
Искра СДО - Федеральная сеть делового обслуживания 8 1
Avaya SMBS 4 1
Мельников Евгений 24 4
Бадалов Андрей 66 3
Макар Герман 11 2
Agee Robert - Эйджи Роберт 25 2
Мирошников Борис 63 1
Носков Константин 237 1
Волож Аркадий 255 1
Нащекин Алексей 118 1
Массух Илья 234 1
Кочаров Армен 25 1
Старовойтов Дмитрий 30 1
Сенаторов Михаил 42 1
Глотов Алексей 25 1
Зюзин Андрей 12 1
Тараба Дмитрий 27 1
Иванников Дмитрий 44 1
Федорина Мария 4 1
Кузовкин Алексей 155 1
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
Менькова Татьяна 62 1
Капцов Сергей 12 1
Соколов Игорь 22 1
Грязнов Павел 9 1
Парамонова Татьяна 6 1
Пономаренко Максим 6 1
Фургель Игорь 1 1
Markovski Veni - Марковски Вени 9 1
Куров Андрей 5 1
McCrum William - МакКрум Вильям 2 1
Перекатенкова Ольга 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150486 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44476 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52718 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 4
Европа Восточная 3110 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1630 3
Казахстан - Республика 5678 2
Азия - Азиатский регион 5631 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17988 2
Португалия - Португальская Республика 930 2
Европа Центральная 275 2
Европа 24432 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3074 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4022 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13428 1
Африка - Африканский регион 3525 1
Ближний Восток 2991 1
Россия - СФО - Новосибирск 4473 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3245 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2768 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 492 1
Украина 7689 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Швейцария - Женева 326 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 268 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3160 1
Германия - Федеративная Республика 12811 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53072 7
Атлантис 83 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49622 5
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 917 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1285 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30531 3
Кибернетика - Cybernetics 246 3
Список системообразующих предприятий РФ 300 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1428 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4104 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3108 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1255 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11352 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2195 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 2
Информатика - computer science - informatique 1103 2
Металлы - Платина - Platinum 473 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6411 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9310 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2636 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
VAD - Value Added Distribution 111 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3258 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 716 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8021 1
Энергетика - Energy - Energetically 5286 1
Пропаганда и агитация 194 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8030 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6901 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1643 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2440 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 549 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11187 1
TAdviser - Центр выбора технологий 410 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
ComNews - Медиа-бизнес 129 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8236 4
Synergy Research Group 44 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 404 4
РАН - Российская академия наук 1943 3
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 227 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1237 3
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