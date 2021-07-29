НИИ «Восход» остается без директора

Проработав в должности главы НИИ «Восход» ровно два года и став первым за шесть лет директором института без приставки «и. о.», Андрей Бадалов оставляет предприятие, найдя себе новое место трудоустройства.

Уход Бадалова из «Восхода»

Директор подведомственного Минцифры НИИ «Восход» Андрей Бадалов покидает свой пост по собственной инициативе. Об этом он рассказал изданию Tadviser. Представитель «Восхода» подтвердил CNews данную информацию.

Свое кресло Бадалов занял 15 июля 2019 г., до этого с 22 мая того же года проработав на предприятии в статусе исполняющего обязанности главы института. До Бадалова обязанности директора исполнял Макар Герман, который в мае 2019 г. был перемещен на позицию первого заместителя. Бадалов же в результате июльского назначения два года назад стал первым за шесть лет директором «Восхода» без приставки «и. о.».

«Я принял решение уйти из “Восхода” в связи с поступившим мне предложением о новой работе, — заявил он изданию. — Сотрудничество с “Восходом” дало мне интересный профессиональный и жизненный опыт. Институт продолжает вести важные для государства технологические проекты и остается ведущим системным предприятием в сфере государственной цифровизации».

Андрей Бадалов решил покинуть НИИ «Восход»

О новом месте работы Бадалов предпочел не рассказывать. Напомним, в январе 2020 г. после смены главы Минкомсвязи CNews стала известна информация о возможном переходе Бадалова в «Почту России», но эти планы тогда не осуществились.

О своем преемнике Бадалов сейчас также не рассказывает. TAdviser со ссылкой на свои источники утверждает, что у Минцифры есть два основных кандидата на пост директора НИИ, среди которых экс-замминистра связи Илья Массух. В настоящее время он является директором Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ — автономной некоммерческой организации, деятельность которой направлена на решение практических, методических и организационных вопросов, связанных с реализацией госполитики по импортозамещению. С июня 2021 г. этот центр играет ключевую роль в одобрении заявок разработчиков на включение их продуктов в Реестр российского ПО при Минцифры.

Представитель НИИ «Восход» в разговоре с CNews отметил, что какого-либо понимания относительно преемника Бадалова пока нет, но что-то может проясниться уже сегодня, 29 июля 2021 г. Сам Бадалов пока находится на своем рабочем месте.

Контекст смены руководства «Восхода»

«Решение Бадалова уволиться стало неожиданностью, — рассказал источник издания в Минцифры. — “Восход” после его отставки останется в непростом положении. По некоторым крупным контрактам миновал срок исполнения, а работы не завершены, в связи с чем “Восход” рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Впервые в истории институту пришлось взять кредит на выплату зарплат».

Анализ реестра госконтрактов показывает, что за последнее время с «Восходом» было расторгнуто два весьма крупных соглашения. В частности, было прекращено исполнение 780-миллимонных работ по обеспечению перевода в «Гособлако» (ГЕОП) информсистем и ресурсов ФТС, предоставлению вычислительной инфраструктуры с организацией связи по заказу Минцифры. Кроме того было прекращено исполнение 946-миллионного контракта Генпрокуратуры на реализацию сервисов цифровой трансформации органов ведомства.

Правда в обоих случаях в карточках контрактов на сайте госзакупок указано, что расторжение соглашений произошло «по согласованию сторон». Представитель НИИ «Восход» заверил CNews, что никто из упомянутых заказчиков претензий к организации не предъявляет.

Говоря о преемнике Бадалова, источник Tadviser в Минцифры добавил, что на позицию директора требуется политический тяжеловес с коммерческой жилкой. Желающих занять эту позицию немного, считает он.

Трудовая биография Бадалова

В начале карьеры Андрей Бадалов работал на предприятиях оборонной промышленности. В 1994 г. стал заместителем гендиректора «Ассоциации пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции». В 1999-2001 гг. был консультантом «Информационного центра научного парка МГУ».

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С 2001 по 2007 гг. работал в группе компаний «Атлантис комьюникейшнз», созданной в 1997 г. сооснователем «Крока» Евгением Мельником. Там Бадалов занимал различные посты, вплоть до первого заместителя гендиректора.

С 2007 по 2019 гг. был первым заместителем гендиректора, вице-президентом и генеральным конструктором ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС). РКСС была совместным предприятием «Атлантис» и госкомпании «Рособоронэкспорт», на основе которой впоследствии был создан «Ростех».

В РКСС Бадалов отвечал за реализацию крупных проектов для госорганов, ТЭК и системообразующих отраслей промышленности. Под его руководством создавались ситуационные центры, комплексные системы безопасности (КСБ) населенных пунктов, КСБ объектов критически важной инфраструктуры.

В ходе Олимпиады в Сочи и подготовки к ней Бадалов был генеральным конструктором Центра управления электроснабжением и Комплексной автоматизированной системы управления безопасностью (КАСУБ) энергообъектов Сочи. КАСУБ стала одним из основных продуктов РКСС и нашла применение в госпрограммах безопасности городов, регионов и объектов критической инфраструктуры.

Бадалов является выпускником кафедры кибернетики Московского инженерно-физического института. Занимается научной работой, результаты которой публикует в различных изданиях. Получил ряд ведомственных знаков отличия. Также был удостоен профессиональной премии в области информационной безопасности «Серебряный кинжал».

Чем занимается НИИ «Восход»

НИИ «Восход» участвует в реализации масштабных государственных проектов в области ИТ: развитии государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления паспортно-визовых документов нового типа (биопаспортов), системы «Независимый регистратор» (регулирует проведение электронных торгов), информационной системы головного удостоверяющего центра электронной подписи, федерального ситуационного центра электронного правительства, единой системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ) и др.

Также «Восход» активно участвует в реализации ряда мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, Минкомсвязи (ныне Минцифры) заключило с предприятием контракты на реализацию проектов создания автоматизированного рабочего места госслужащего и создания Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей.