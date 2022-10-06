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Атлантис

СОБЫТИЯ


06.10.2022 «Норбит» автоматизировал ключевые процессы продаж в «Атлантис-пак»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») внедрил CRM-систему в «Атлантис-пак», производителе пластиковых оболочек. Решение развернуто на базе low-code bpm-платформы. Это позволит компании гибко управлять бизнес-процессами и быстро адаптировать ИТ-ландшафт в
07.06.2010 «Атлантис-Пак» внедрил систему хранения данных на базе технологий IBM

Компания IBM объявила о завершении проекта по созданию централизованной системы хранения данных (СХД) для ПКФ «Атлантис-Пак», мирового производителя упаковки для мясных продуктов и сыров. В основе системы лежит СХД IBM System Storage N series. Головной офис «Атлантис-Пак» расположен в Ростове-на-
04.09.2008 Космический корабль "Атлантис" готовят к старту

Вывоз космического горабля "Шаттл Атлантис" на стартовый стол 39А в Космическом центре им. Кеннеди, шт. Флорида, назначен на 4 сентября, сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на официальный сайт НАСА. В четверг руководите
18.02.2008 Шаттл "Атлантис" отстыковался от МКС

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 18 февраля 2008 года в 12 часов 25 минут по московскому времени американский пилотируемый корабль "Атлантис" отстыковался от Международной космической станции. Главной задачей миссии "Атлантиса" была доставка на МКС европейского научного модуля "Колумбус", установка его и подготовка к работе
18.02.2008 Астронавты шаттла "Атлантис" выполнили третий выход в открытый космос

Как сообщает агентство Синьхуа, астронавты шаттла "Атлантис" в пятницу завершили выход в открытый космос, в ходе которого они успешно установили два научно-исследовательских блока на внешней поверхности нового модуля "Колумбус" в составе Междун
25.05.2007 Заблудившийся пилот подлетел к шаттлу "Атлантис"

Как сообщает Space, 22 мая 2007 года пилот легкомоторного самолета 1946 Aeronca Champ, потерявший ориентировку в воздухе, вывел свой аппарат прямо на шаттл "Атлантис", который только успели восстановить от последствий града. Перед этим он пролетел вблизи выведенной из эксплуатации стартовой площадки ракет "Титан" и направился прямо к комплексу 39А,
10.05.2007 Шаттл "Атлантис" пострадал в железнодорожной катастрофе

о. В поезде находились в общей сложности 8 двигателей ускорителей, а также два оконечных конических обтекателя. Пострадавшие двигатели предназначались для и без того надолго отложенной миссии шаттла "Атлантис", который серьезно пострадал из-за града, застигшего корабль уже прямо на стартовой площадке. Железнодорожная авария может также повлиять на сроки миссий шаттлов, запланированных на ок
06.09.2006 Шаттл "Атлантис" готов к старту

Многоразовый космический корабль "Атлантис" готов к старту, намеченному на сегодня, 6 сентября, в 20 часов 29 минут по московскому времени. Ранее старт челнока переносился трижды из-за сложных меторологических условий. Кораблю

06.09.2006 Шаттл "Атлантис" готов к старту

Многоразовый космический корабль "Атлантис" готов к старту, намеченному на сегодня, 6 сентября, в 20 часов 29 минут по московскому времени. Ранее старт челнока переносился трижды из-за сложных меторологических условий. Кораблю

30.08.2006 "Атлантис" внезапно вернули на старт

Руководство НАСА неожиданно приняло решение вернуть на старт корабль "Атлантис", возвращавшийся в монтажный корпус со стартовой площадки после решения отменить его запланированный запуск из-за попадания в стартовый комплекс молнии. Кроме молнии, решение об отмене
30.08.2006 "Атлантис" внезапно вернули на старт

Руководство НАСА неожиданно приняло решение вернуть на старт корабль "Атлантис", возвращавшийся в монтажный корпус со стартовой площадки после решения отменить его запланированный запуск из-за попадания в стартовый комплекс молнии. Кроме молнии, решение об отмене
29.08.2006 "Атлантис" уберут со стартовой площадки

Руководство НАСА планирует убрать многоразовый корабль «Атлантис» со стартовой площадки, чтобы не подвергать его опасности во время урагана Эрнесто, приближающегося к мысу Канаверал. Ранее старт был отложен из-за попадания в стартовый комплекс необы
29.08.2006 "Атлантис" уберут со стартовой площадки

Руководство НАСА планирует убрать многоразовый корабль «Атлантис» со стартовой площадки, чтобы не подвергать его опасности во время урагана Эрнесто, приближающегося к мысу Канаверал. Ранее старт был отложен из-за попадания в стартовый комплекс необы
12.08.2002 В космическом центре Кеннеди начался ремонт челнока "Атлантис"

Согласно плану Американского космического агентства (NASA) 9 августа начался ремонт системы подачи топлива космического челнока "Атлантис". Напомним, что полеты всех кораблей NASA были приостановлены после обнаружения крошечных трещин на поверхности металлических направляющих внутри трубок подачи жидкого водорода в двига
12.08.2002 В космическом центре Кеннеди начался ремонт челнока "Атлантис"

Согласно плану Американского космического агентства (NASA) 9 августа начался ремонт системы подачи топлива космического челнока "Атлантис". Напомним, что полеты всех кораблей NASA были приостановлены после обнаружения крошечных трещин на поверхности металлических направляющих внутри трубок подачи жидкого водорода в двига
30.07.2002 Челнок "Атлантис", вероятно, первый получит разрешение на полеты

я уже в конце сентября или начала октября. Если план устранения неисправностей будет утвержден, ремонтные работу должны начаться примерно 5 августа. Ожидается, что первым в космос отправится корабль "Атлантис", в программу полета которого входит доставка к Международной космической станции (МКС) и установка одного из связующих модулей. Примерно 2 ноября с аналогичным заданием к МКС полетит

30.07.2002 Челнок "Атлантис", вероятно, первый получит разрешение на полеты

я уже в конце сентября или начала октября. Если план устранения неисправностей будет утвержден, ремонтные работу должны начаться примерно 5 августа. Ожидается, что первым в космос отправится корабль "Атлантис", в программу полета которого входит доставка к Международной космической станции (МКС) и установка одного из связующих модулей. Примерно 2 ноября с аналогичным заданием к МКС полетит

22.04.2002 "Атлантис" вернулся на Землю

19 апреля космический челнок "Атлантис" с семью членами экипажа совершил посадку в космическом центре им. Кеннеди во Флориде, США. Корабль вернулся после 11-дневной миссии, в ходе которой осуществлялись монтажные работы на

22.04.2002 "Атлантис" вернулся на Землю

19 апреля космический челнок "Атлантис" с семью членами экипажа совершил посадку в космическом центре им. Кеннеди во Флориде, США. Корабль вернулся после 11-дневной миссии, в ходе которой осуществлялись монтажные работы на

09.04.2002 Челнок "Атлантис" успешно стартовал

После четырехдневной задержки космический челнок "Атлантис" стартовал из космического центра им. Кеннеди с мыса Канаверал, Флорида. Сначала сильный ветер чуть было не стал причиной очередного переноса операции, но пуск в итоге состоялся в 20:4
09.04.2002 Челнок "Атлантис" успешно стартовал

После четырехдневной задержки космический челнок "Атлантис" стартовал из космического центра им. Кеннеди с мыса Канаверал, Флорида. Сначала сильный ветер чуть было не стал причиной очередного переноса операции, но пуск в итоге состоялся в 20:4

Публикаций - 85, упоминаний - 85

Атлантис и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1964 8
Cisco Systems 5372 7
Atlantis Communications - Атлантис комьюникейшнз 14 5
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Галактика - Корпорация 1545 4
Microsoft Corporation 25775 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
AMT Group - АМТ-Груп 365 3
РКСС - Российская корпорация средств связи 40 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 27 2
SAP SE 5601 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
9594 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Cisco Systems - Tandberg 164 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 2
PictureTel 5 1
Radvision 21 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 58 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
Информсвязь 47 1
Аксистем - Axistem 25 1
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 1
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 33 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 60 1
ИнформИнвестГрупп - ДАТАТЕЛ 11 1
Hetzner Online GmbH 18 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 1
Capterra 4 1
Intuitive Machines 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 5
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 4
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 3
Транснефть 335 3
Газпром ПАО 1493 2
Lockheed Martin 777 2
Атлантис Лайн Морские Круизы 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 8 1
Таатта АБ 11 1
Почта России ПАО 2370 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Boeing 1031 1
Газпром нефть 725 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 9 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 41
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
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Microsoft Azure 1526 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
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Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 89 1
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ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Мельников Евгений 24 4
Бадалов Андрей 66 3
Капцов Сергей 12 2
Dittemore Ron - Дитмор Рон 2 2
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 2
Hale Wain - Хэйл Уэйн 2 2
Гнатко Роман 14 2
Bloomfield Mike - Блумфилд Майк 2 2
Cox David - Кокс Дэвид 5 2
Love Stanley - Лав Стэнли 6 2
Ramon Ilan - Рамон Илан 6 2
Макар Герман 11 2
Менькова Татьяна 62 1
Славин Борис 37 1
Котов Олег 49 1
Кондратьев Дмитрий 34 1
Соколов Игорь 25 1
Бухвалов Дмитрий 17 1
Грязнов Павел 9 1
Смирнов Вячеслав 45 1
Зайцев Сергей 25 1
Баранова Ирина 10 1
Парамонова Татьяна 6 1
Пономаренко Максим 6 1
Creamer Timothy - Кримера Тимоти 12 1
Novak Lisa - Новак Лиза 24 1
Armstrong Neil - Армстронг Нейл 21 1
Дмитриев Григорий 1 1
Куров Андрей 5 1
Щелконогов Сергей 2 1
Парамоненко Евгений 2 1
Lewinsky Monica - Левински Моника 3 1
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 1
Максименко Вячеслав 3 1
Спасов Михаил 1 1
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Месонжник Мирон 1 1
Милек Татьяна 10 1
Месонжик Мирон 1 1
Самуилова Анастасия 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 34
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
Земля - планета Солнечной системы 10865 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Колумбия - Республика 551 15
Европа 24964 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Израиль 2856 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 5
США - Флорида 786 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Япония 13807 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 3
Индийский океан 162 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 2
Юпитер - Ганимед (спутник) 37 2
Юпитер - Каллисто (спутник) - Callisto 26 2
Канада - Ньюфаундленд и Лабрадор 26 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
США - Техас - Хьюстон 260 2
Юпитер - планета Солнечной системы 557 2
Америка Южная - Атакама пустыня 32 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 1
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 45 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 44 1
Великобритания - Норфолк 20 1
Чили - Антофагаста 3 1
США - Техас - Корпус-Кристи 6 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 5
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 4
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 127 4
Список системообразующих предприятий РФ 328 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Кибернетика - Cybernetics 255 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 2
Кислород - Oxygenium 49 2
Металлы - Никель - Nickel 359 2
Ботаника - Растения - Plantae 1167 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 2
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 498 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
Future - Space.com 200 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
NBC News 188 2
New Scientist 1448 2
Space Daily 528 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
AP - Associated Press 2007 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Wainhouse Research 40 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 1
Gemini Observatory - Обсерватория Джемини 2 1
Галактика Учебный центр 1 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
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РАН - Российская академия наук 2122 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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