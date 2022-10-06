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Атлантис
СОБЫТИЯ
|06.10.2022
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«Норбит» автоматизировал ключевые процессы продаж в «Атлантис-пак»
«Норбит» (входит в группу «Ланит») внедрил CRM-систему в «Атлантис-пак», производителе пластиковых оболочек. Решение развернуто на базе low-code bpm-платформы. Это позволит компании гибко управлять бизнес-процессами и быстро адаптировать ИТ-ландшафт в
|07.06.2010
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«Атлантис-Пак» внедрил систему хранения данных на базе технологий IBM
Компания IBM объявила о завершении проекта по созданию централизованной системы хранения данных (СХД) для ПКФ «Атлантис-Пак», мирового производителя упаковки для мясных продуктов и сыров. В основе системы лежит СХД IBM System Storage N series. Головной офис «Атлантис-Пак» расположен в Ростове-на-
|04.09.2008
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Космический корабль "Атлантис" готовят к старту
Вывоз космического горабля "Шаттл Атлантис" на стартовый стол 39А в Космическом центре им. Кеннеди, шт. Флорида, назначен на 4 сентября, сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на официальный сайт НАСА. В четверг руководите
|18.02.2008
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Шаттл "Атлантис" отстыковался от МКС
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 18 февраля 2008 года в 12 часов 25 минут по московскому времени американский пилотируемый корабль "Атлантис" отстыковался от Международной космической станции. Главной задачей миссии "Атлантиса" была доставка на МКС европейского научного модуля "Колумбус", установка его и подготовка к работе
|18.02.2008
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Астронавты шаттла "Атлантис" выполнили третий выход в открытый космос
Как сообщает агентство Синьхуа, астронавты шаттла "Атлантис" в пятницу завершили выход в открытый космос, в ходе которого они успешно установили два научно-исследовательских блока на внешней поверхности нового модуля "Колумбус" в составе Междун
|25.05.2007
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Заблудившийся пилот подлетел к шаттлу "Атлантис"
Как сообщает Space, 22 мая 2007 года пилот легкомоторного самолета 1946 Aeronca Champ, потерявший ориентировку в воздухе, вывел свой аппарат прямо на шаттл "Атлантис", который только успели восстановить от последствий града. Перед этим он пролетел вблизи выведенной из эксплуатации стартовой площадки ракет "Титан" и направился прямо к комплексу 39А,
|10.05.2007
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Шаттл "Атлантис" пострадал в железнодорожной катастрофе
о. В поезде находились в общей сложности 8 двигателей ускорителей, а также два оконечных конических обтекателя. Пострадавшие двигатели предназначались для и без того надолго отложенной миссии шаттла "Атлантис", который серьезно пострадал из-за града, застигшего корабль уже прямо на стартовой площадке. Железнодорожная авария может также повлиять на сроки миссий шаттлов, запланированных на ок
|06.09.2006
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Шаттл "Атлантис" готов к старту
Многоразовый космический корабль "Атлантис" готов к старту, намеченному на сегодня, 6 сентября, в 20 часов 29 минут по московскому времени. Ранее старт челнока переносился трижды из-за сложных меторологических условий. Кораблю
|06.09.2006
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Шаттл "Атлантис" готов к старту
Многоразовый космический корабль "Атлантис" готов к старту, намеченному на сегодня, 6 сентября, в 20 часов 29 минут по московскому времени. Ранее старт челнока переносился трижды из-за сложных меторологических условий. Кораблю
|30.08.2006
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"Атлантис" внезапно вернули на старт
Руководство НАСА неожиданно приняло решение вернуть на старт корабль "Атлантис", возвращавшийся в монтажный корпус со стартовой площадки после решения отменить его запланированный запуск из-за попадания в стартовый комплекс молнии. Кроме молнии, решение об отмене
|30.08.2006
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"Атлантис" внезапно вернули на старт
Руководство НАСА неожиданно приняло решение вернуть на старт корабль "Атлантис", возвращавшийся в монтажный корпус со стартовой площадки после решения отменить его запланированный запуск из-за попадания в стартовый комплекс молнии. Кроме молнии, решение об отмене
|29.08.2006
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"Атлантис" уберут со стартовой площадки
Руководство НАСА планирует убрать многоразовый корабль «Атлантис» со стартовой площадки, чтобы не подвергать его опасности во время урагана Эрнесто, приближающегося к мысу Канаверал. Ранее старт был отложен из-за попадания в стартовый комплекс необы
|29.08.2006
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"Атлантис" уберут со стартовой площадки
Руководство НАСА планирует убрать многоразовый корабль «Атлантис» со стартовой площадки, чтобы не подвергать его опасности во время урагана Эрнесто, приближающегося к мысу Канаверал. Ранее старт был отложен из-за попадания в стартовый комплекс необы
|12.08.2002
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В космическом центре Кеннеди начался ремонт челнока "Атлантис"
Согласно плану Американского космического агентства (NASA) 9 августа начался ремонт системы подачи топлива космического челнока "Атлантис". Напомним, что полеты всех кораблей NASA были приостановлены после обнаружения крошечных трещин на поверхности металлических направляющих внутри трубок подачи жидкого водорода в двига
|12.08.2002
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В космическом центре Кеннеди начался ремонт челнока "Атлантис"
Согласно плану Американского космического агентства (NASA) 9 августа начался ремонт системы подачи топлива космического челнока "Атлантис". Напомним, что полеты всех кораблей NASA были приостановлены после обнаружения крошечных трещин на поверхности металлических направляющих внутри трубок подачи жидкого водорода в двига
|30.07.2002
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Челнок "Атлантис", вероятно, первый получит разрешение на полеты
я уже в конце сентября или начала октября. Если план устранения неисправностей будет утвержден, ремонтные работу должны начаться примерно 5 августа. Ожидается, что первым в космос отправится корабль "Атлантис", в программу полета которого входит доставка к Международной космической станции (МКС) и установка одного из связующих модулей. Примерно 2 ноября с аналогичным заданием к МКС полетит
|30.07.2002
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Челнок "Атлантис", вероятно, первый получит разрешение на полеты
я уже в конце сентября или начала октября. Если план устранения неисправностей будет утвержден, ремонтные работу должны начаться примерно 5 августа. Ожидается, что первым в космос отправится корабль "Атлантис", в программу полета которого входит доставка к Международной космической станции (МКС) и установка одного из связующих модулей. Примерно 2 ноября с аналогичным заданием к МКС полетит
|22.04.2002
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"Атлантис" вернулся на Землю
19 апреля космический челнок "Атлантис" с семью членами экипажа совершил посадку в космическом центре им. Кеннеди во Флориде, США. Корабль вернулся после 11-дневной миссии, в ходе которой осуществлялись монтажные работы на
|22.04.2002
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"Атлантис" вернулся на Землю
19 апреля космический челнок "Атлантис" с семью членами экипажа совершил посадку в космическом центре им. Кеннеди во Флориде, США. Корабль вернулся после 11-дневной миссии, в ходе которой осуществлялись монтажные работы на
|09.04.2002
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Челнок "Атлантис" успешно стартовал
После четырехдневной задержки космический челнок "Атлантис" стартовал из космического центра им. Кеннеди с мыса Канаверал, Флорида. Сначала сильный ветер чуть было не стал причиной очередного переноса операции, но пуск в итоге состоялся в 20:4
|09.04.2002
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Челнок "Атлантис" успешно стартовал
После четырехдневной задержки космический челнок "Атлантис" стартовал из космического центра им. Кеннеди с мыса Канаверал, Флорида. Сначала сильный ветер чуть было не стал причиной очередного переноса операции, но пуск в итоге состоялся в 20:4
Атлантис и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 3
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
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