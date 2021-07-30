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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Атлантис
Публикаций - 64, упоминаний - 79
Атлантис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бадалов Андрей 32 3
|Мельников Евгений 10 3
|Макар Герман 10 2
|Малышев Алексей 8 1
|Гальперин Сергей 2 1
|Лантух Владислав 19 1
|Кошкина Юлия 11 1
|Bush George - Буш Джордж 270 1
|Ершова Элеонора 64 1
|Меднов Сергей 121 1
|Никифоров Михаил 15 1
|Носков Константин 205 1
|Корнеев Сергей 81 1
|Бобровников Борис 98 1
|Старовойтов Дмитрий 5 1
|Кочаров Армен 23 1
|Массух Илья 196 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 213 3
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1021 1
|Сириус - Образовательный центр 107 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru