Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 50992
ИКТ 5092
Организации 3500
Ведомства 1253
Ассоциации 377
Технологии 2116
Системы 11799
Персоны 15840
Местоположение 1028
Статьи 702
Пресса 549
ИАА 419
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 693
Мероприятия 596

Атлантис



30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 1
04.07.2016 Как сэкономить до 40% расходов на поддержку ИКТ-инфраструктуры 1
19.05.2014 Кризис заставляет отказаться от строительства ИТ-инфраструктуры 1
07.11.2012 Optima создала систему управления персоналом для «Сахалин Энерджи» 1
21.07.2011 Астронавты добудут воду из мочи с помощью прямого осмоса 1
12.07.2011 МКС встретится с советским военным спутником 1
06.06.2011 Блог Сергея Меднова. Почему Россия оказалась в космосе одна 1
25.08.2010 Катастрофы помогают авиакомпаниям развиваться 1
07.04.2009 Астронавт NASA будет вести блог в Twitter 1
18.02.2008 Шаттл "Атлантис" отстыковался от МКС 2
18.02.2008 Астронавты шаттла "Атлантис" выполнили третий выход в открытый космос 1
14.02.2008 Работа астронавтов "Атлантиса" в открытом космосе прошла успешно 3
14.01.2008 Выполнена коррекция орбиты МКС 1
10.01.2008 Намечена коррекция орбиты МКС 1
11.12.2007 Гигантский паук "напал" на космический челнок 1
28.05.2007 Друг Лизы Новак и Колин Шипман уходит из НАСА 1
25.05.2007 Заблудившийся пилот подлетел к шаттлу "Атлантис" 1
10.05.2007 Шаттл "Атлантис" пострадал в железнодорожной катастрофе 1
30.11.2006 Орбиту МКС скорректировать пока не удалось 1
30.11.2006 Орбиту МКС скорректировать пока не удалось 1
15.09.2006 На МКС заработали новые солнечные батареи 1
15.09.2006 На МКС заработали новые солнечные батареи 1
08.09.2006 Шаттл никак не оторвется от Земли 1
08.09.2006 Шаттл никак не оторвется от Земли 1
06.09.2006 Шаттл "Атлантис" готов к старту 1
06.09.2006 Шаттл "Атлантис" готов к старту 1
30.08.2006 "Атлантис" внезапно вернули на старт 1
30.08.2006 "Атлантис" внезапно вернули на старт 1
29.08.2006 "Атлантис" уберут со стартовой площадки 1
29.08.2006 "Атлантис" уберут со стартовой площадки 1
28.08.2006 Старт "Атлантиса" отложен минимум на сутки 1
28.08.2006 Старт "Атлантиса" отложен минимум на сутки 1
13.02.2006 Сергей Капцов: Новая технология перевернет рынок видеоконференцсвязи 1
16.09.2005 "Галактика ERP": вышла новая версия 1
29.07.2005 NASA: в крыло шаттла мог попасть осколок 1
29.07.2005 NASA: в крыло шаттла мог попасть осколок 1
19.09.2003 21 сентября крупнейшей космический зонд столкнется с Юпитером 1
19.09.2003 21 сентября крупнейшей космический зонд столкнется с Юпитером 1

Публикаций - 64, упоминаний - 79

Атлантис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1539 6
Cisco Systems 4618 3
Восход ФГБУ НИИ 419 3
Ростех - Ростехнологии 2284 3
РКСС - Российская корпорация средств связи 37 3
Atlantis Communications - Атлантис комьюникейшнз 13 3
Cisco Systems - Tandberg 148 2
Optima - Оптима - OXS 184 2
AMT Group - АМТ-Груп 233 2
Галактика - Корпорация 702 2
Softline - Софтлайн 1718 2
Polycom - Поликом Раша 356 2
NVision Group - Энвижн Груп 624 2
Linksys 99 1
ITG - INLINE Technologies Group 131 1
Atlex - Окей-Телеком 5 1
RRC 135 1
Сонет 141 1
Астерос - Asteros 583 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 137 1
iTeco - Ай-Теко 854 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 127 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1090 1
LifeSize 36 1
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 32 1
АйТи 1065 1
Nokia Alcatel-Lucent 1416 1
Инкома - Incoma 14 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 207 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 203 1
Sony 5558 1
Инфосистемы Джет 790 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 316 1
РТКомм.ру 296 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1324 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 287 1
IBM 8622 1
Twitter 2276 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 36 1
Марс ФГУП НПО 1021 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4768 3
Транснефть 203 2
Lockheed Martin 659 2
Почта России ПАО 1760 1
Газпром ПАО 738 1
ГПБ - Газпромбанк 787 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 166 1
Роснефть НК 416 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 1
ЮКОС НК 101 1
ВТБ24 620 1
ВТБ Банк Москвы 431 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 29 1
Schlumberger - Шлюмберже 59 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company 6 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 33
МКС - Международная космическая станция 1381 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7278 3
Рособоронэкспорт 65 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2710 1
Правительство РФ 2620 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 489 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1206 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 607 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 590 1
Правительство Москвы 811 1
Верховный суд Российской Федерации 288 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 1 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 13 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12149 3
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 598 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 385 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1330 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 883 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1134 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1437 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 634 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 647 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2495 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 182 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 848 1
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 129 18
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 96 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 47 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 120 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 63 2
Новые облачные технологии - МойОфис 317 1
Microsoft Office 2935 1
Microsoft Skype 1872 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 285 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 84 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 162 1
UCS R-Keeper 48 1
Галактика ERP 86 1
Microsoft ActiveX 139 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 13 1
Cisco Systems - Tandberg Tactical 2 1
Бадалов Андрей 32 3
Мельников Евгений 10 3
Макар Герман 10 2
Малышев Алексей 8 1
Гальперин Сергей 2 1
Лантух Владислав 19 1
Кошкина Юлия 11 1
Bush George - Буш Джордж 270 1
Ершова Элеонора 64 1
Меднов Сергей 121 1
Никифоров Михаил 15 1
Носков Константин 205 1
Корнеев Сергей 81 1
Бобровников Борис 98 1
Старовойтов Дмитрий 5 1
Кочаров Армен 23 1
Массух Илья 196 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
Колумбия - Республика 390 15
Земля - планета Солнечной системы 6383 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33797 8
Россия - Российская федерация - РФ 81853 7
Европа 7231 4
США - Флорида 661 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11513 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26508 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10819 2
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 137 2
Юпитер - планета Солнечной системы 441 2
Солнечная система 1987 2
Америка 1131 2
США - Техас 769 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1561 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11493 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1001 1
США - Вирджиния - Виргиния 162 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1186 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 173 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 256 1
Луна 1132 1
Великобритания - Лондон 1836 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 347 1
Беларусь - Минск 533 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 541 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1122 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1377 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11981 1
Россия - СФО - Новосибирск 2901 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1451 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3607 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4973 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1871 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 744 1
КПД - Коэффициент полезного действия 121 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4046 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 8
Future - Space.com 195 6
Thomson Reuters - Рейтер 5605 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 2
TAdviser - Центр выбора технологий 225 2
NBC News 165 2
New Scientist 1444 2
FT - Financial Times 1066 1
Associated Press 1965 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 213 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1021 1
Сириус - Образовательный центр 107 1
Олимпийские игры - Olympic Games 461 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021