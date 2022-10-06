«Норбит» автоматизировал ключевые процессы продаж в «Атлантис-пак» «Норбит» (входит в группу «Ланит») внедрил CRM-систему в «Атлантис-пак», производителе пластиковых оболочек. Решение развернуто на базе low-code bpm-платформы. Это позволит компании гибко управлять бизнес-процессами и быстро адаптировать ИТ-ландшафт в

«Атлантис-Пак» внедрил систему хранения данных на базе технологий IBM Компания IBM объявила о завершении проекта по созданию централизованной системы хранения данных (СХД) для ПКФ «Атлантис-Пак», мирового производителя упаковки для мясных продуктов и сыров. В основе системы лежит СХД IBM System Storage N series. Головной офис «Атлантис-Пак» расположен в Ростове-на-

Космический корабль "Атлантис" готовят к старту Вывоз космического горабля "Шаттл Атлантис" на стартовый стол 39А в Космическом центре им. Кеннеди, шт. Флорида, назначен на 4 сентября, сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на официальный сайт НАСА. В четверг руководите

Шаттл "Атлантис" отстыковался от МКС Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 18 февраля 2008 года в 12 часов 25 минут по московскому времени американский пилотируемый корабль "Атлантис" отстыковался от Международной космической станции. Главной задачей миссии "Атлантиса" была доставка на МКС европейского научного модуля "Колумбус", установка его и подготовка к работе

Астронавты шаттла "Атлантис" выполнили третий выход в открытый космос Как сообщает агентство Синьхуа, астронавты шаттла "Атлантис" в пятницу завершили выход в открытый космос, в ходе которого они успешно установили два научно-исследовательских блока на внешней поверхности нового модуля "Колумбус" в составе Междун

Заблудившийся пилот подлетел к шаттлу "Атлантис" Как сообщает Space, 22 мая 2007 года пилот легкомоторного самолета 1946 Aeronca Champ, потерявший ориентировку в воздухе, вывел свой аппарат прямо на шаттл "Атлантис", который только успели восстановить от последствий града. Перед этим он пролетел вблизи выведенной из эксплуатации стартовой площадки ракет "Титан" и направился прямо к комплексу 39А,

Шаттл "Атлантис" пострадал в железнодорожной катастрофе о. В поезде находились в общей сложности 8 двигателей ускорителей, а также два оконечных конических обтекателя. Пострадавшие двигатели предназначались для и без того надолго отложенной миссии шаттла "Атлантис", который серьезно пострадал из-за града, застигшего корабль уже прямо на стартовой площадке. Железнодорожная авария может также повлиять на сроки миссий шаттлов, запланированных на ок

Шаттл "Атлантис" готов к старту Многоразовый космический корабль "Атлантис" готов к старту, намеченному на сегодня, 6 сентября, в 20 часов 29 минут по московскому времени. Ранее старт челнока переносился трижды из-за сложных меторологических условий. Кораблю

Шаттл "Атлантис" готов к старту Многоразовый космический корабль "Атлантис" готов к старту, намеченному на сегодня, 6 сентября, в 20 часов 29 минут по московскому времени. Ранее старт челнока переносился трижды из-за сложных меторологических условий. Кораблю

"Атлантис" внезапно вернули на старт Руководство НАСА неожиданно приняло решение вернуть на старт корабль "Атлантис", возвращавшийся в монтажный корпус со стартовой площадки после решения отменить его запланированный запуск из-за попадания в стартовый комплекс молнии. Кроме молнии, решение об отмене

"Атлантис" внезапно вернули на старт Руководство НАСА неожиданно приняло решение вернуть на старт корабль "Атлантис", возвращавшийся в монтажный корпус со стартовой площадки после решения отменить его запланированный запуск из-за попадания в стартовый комплекс молнии. Кроме молнии, решение об отмене

"Атлантис" уберут со стартовой площадки Руководство НАСА планирует убрать многоразовый корабль «Атлантис» со стартовой площадки, чтобы не подвергать его опасности во время урагана Эрнесто, приближающегося к мысу Канаверал. Ранее старт был отложен из-за попадания в стартовый комплекс необы

"Атлантис" уберут со стартовой площадки Руководство НАСА планирует убрать многоразовый корабль «Атлантис» со стартовой площадки, чтобы не подвергать его опасности во время урагана Эрнесто, приближающегося к мысу Канаверал. Ранее старт был отложен из-за попадания в стартовый комплекс необы

В космическом центре Кеннеди начался ремонт челнока "Атлантис" Согласно плану Американского космического агентства (NASA) 9 августа начался ремонт системы подачи топлива космического челнока "Атлантис". Напомним, что полеты всех кораблей NASA были приостановлены после обнаружения крошечных трещин на поверхности металлических направляющих внутри трубок подачи жидкого водорода в двига

В космическом центре Кеннеди начался ремонт челнока "Атлантис" Согласно плану Американского космического агентства (NASA) 9 августа начался ремонт системы подачи топлива космического челнока "Атлантис". Напомним, что полеты всех кораблей NASA были приостановлены после обнаружения крошечных трещин на поверхности металлических направляющих внутри трубок подачи жидкого водорода в двига

Челнок "Атлантис", вероятно, первый получит разрешение на полеты я уже в конце сентября или начала октября. Если план устранения неисправностей будет утвержден, ремонтные работу должны начаться примерно 5 августа. Ожидается, что первым в космос отправится корабль "Атлантис", в программу полета которого входит доставка к Международной космической станции (МКС) и установка одного из связующих модулей. Примерно 2 ноября с аналогичным заданием к МКС полетит

Челнок "Атлантис", вероятно, первый получит разрешение на полеты я уже в конце сентября или начала октября. Если план устранения неисправностей будет утвержден, ремонтные работу должны начаться примерно 5 августа. Ожидается, что первым в космос отправится корабль "Атлантис", в программу полета которого входит доставка к Международной космической станции (МКС) и установка одного из связующих модулей. Примерно 2 ноября с аналогичным заданием к МКС полетит

"Атлантис" вернулся на Землю 19 апреля космический челнок "Атлантис" с семью членами экипажа совершил посадку в космическом центре им. Кеннеди во Флориде, США. Корабль вернулся после 11-дневной миссии, в ходе которой осуществлялись монтажные работы на

"Атлантис" вернулся на Землю 19 апреля космический челнок "Атлантис" с семью членами экипажа совершил посадку в космическом центре им. Кеннеди во Флориде, США. Корабль вернулся после 11-дневной миссии, в ходе которой осуществлялись монтажные работы на

Челнок "Атлантис" успешно стартовал После четырехдневной задержки космический челнок "Атлантис" стартовал из космического центра им. Кеннеди с мыса Канаверал, Флорида. Сначала сильный ветер чуть было не стал причиной очередного переноса операции, но пуск в итоге состоялся в 20:4