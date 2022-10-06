«Норбит» автоматизировал ключевые процессы продаж в «Атлантис-пак»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») внедрил CRM-систему в «Атлантис-пак», производителе пластиковых оболочек. Решение развернуто на базе low-code bpm-платформы. Это позволит компании гибко управлять бизнес-процессами и быстро адаптировать ИТ-ландшафт в зависимости от меняющихся условий рынка. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Главной целью проекта стало повышение управляемости сложного процесса внедрения новых продуктов. Автоматизация охватила его ключевые фазы: разработку проекта, согласование правил и механизмов процесса характеристик продукции, ее испытания и работу с экспериментами. CRM позволяет сделать каждый из многочисленных этапов максимально прозрачным и прослеживаемым. У руководителя есть доступ к статусу выполнения каждой задачи, к истории и хронологии всех связанных активностей. Полученная аналитика значительно облегчает принятие управленческих решений и позволяет оценить каждый кейс, а в дальнейшем проанализировать и внедрить успешные практики для последующих разработок. Помимо core-процессов автоматизированы также и сопутствующие микропроцессы, в том числе командировки.

«Учитывая высокую конкуренцию и непростые условия на рынке, внедрение новых продуктов – одно из фокусных направлений для компании. От успешности и оперативности зависит не только наша прибыль и устойчивость, но и в целом развитие мясоперерабатывающей и сырной промышленности в стране. Внедрение CRM помогло нам сделать процесс максимально прогнозируемым. Кроме того, это еще и источник ценных данных для последующих запусков и инноваций, возможность минимизировать риски и расходы», – отметил Евгений Парамоненко, директор по продажам и маркетингу «Атлантис-пак».

В рамках проекта CRM интегрирована с внутренней системой «1C». Для удобства сотрудников также создано мобильное приложение, в котором они могут вести работу с контрагентами и проектными активностями. «Атлантис-пак» планирует в дальнейшем расширить систему дополнительными модулями, в том числе инструментами для повышения мотивации специалистов по продажам.

«Внедрение CRM-инструментов на базе low-code платформы позволит “Атлантис-пак” значительно ускорить time-to-market новых продуктов и быстрее реагировать на любые изменения в цепочках поставок, спросе и ситуации на рынке. А собираемая в процессе аналитика станет ключом к развитию и поиску новых точек роста», – сказал Роман Гнатко, директор по развитию бизнеса «Норбит».

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«Атлантис-пак» – российская компания, участник рынка упаковки для мясных продуктов и сыров. Головной офис и производство компании расположены в Ростовской области.

«Норбит» (входит в ГК «Ланит») специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.