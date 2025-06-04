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Индексная книга (каталог) CNews*
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Милек Татьяна


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Предприятия АПК ждут готовые решения для актуальных задач 1
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
04.02.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
15.01.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
11.12.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 1
07.10.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019» 2
07.08.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Милек Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Центр2М - Center2М 67 4
8492 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 47 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 2
Ростелеком 9950 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 1
SAP SE 5334 1
МегаФон 9302 1
Microsoft Corporation 24864 1
Базальт СПО - BaseALT 704 1
Галактика - Корпорация 1480 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 48 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Flant - Флант 116 1
YI Technology - Xiaoyi - Xiaomi Yi 10 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1653 1
Logitech 422 1
Hikvision - Хиквижн 58 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 58 1
Shure 13 1
Открытые технологии 706 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1007 1
ESG - Enterprise Strategy Group 245 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 27 1
McKinsey & Company Int 254 1
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 30 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 32 1
Capterra 4 1
Программный продукт ГК 63 1
VideoMatrix - ВидеоМатрикс 14 1
Русагро Группа Компаний 297 9
ГПБ - Газпромбанк 1110 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2522 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7616 2
Газпром нефть 641 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 2
МКБ - Московский кредитный банк 580 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 70 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 102 1
НЭО - НЭО Центр - НЭО Эксперт - NEO 7 1
МКБ - Инкахран НКО 1 1
Газпром ПАО 1368 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
X5 Group - Перекрёсток 578 1
КонсультантПлюс 140 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 230 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 25 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 1
Правмир Благотворительный фонд 2 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 478 1
Венчурная студия 8 1
Комос Групп 20 1
АгроТерра 8 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1935 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 779 4
Федеральное казначейство России 1816 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 3
Роскачество - Российская система качества 40 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 101 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 31 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 202 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5068 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра 9 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 19 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15053 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6903 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53034 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21863 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5353 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5524 7
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1673 6
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 279 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9679 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1309 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 670 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3304 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12341 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8383 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3199 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2539 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10687 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5890 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3378 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4165 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11493 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5730 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16245 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3053 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7079 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4658 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5007 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3184 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10601 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5596 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11759 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1244 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30612 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4163 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3123 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1252 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 705 4
Linux OS 10251 2
Apple iOS 7977 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 522 1
Microsoft Windows 15913 1
Google Android 14289 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 950 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 113 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Apple macOS 2113 1
Logitech Brio 5 1
Logitech Rally System 10 1
Logitech Meetup 7 1
Stafory - робот Вера 341 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 21 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 13 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 1
Центр2М CenterVision 1 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 53 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 27 1
Red Hat OpenShift 133 1
VideoMatrix - Vmx SILA 5 1
Валиуллин Адель 11 6
Зингерман Борис 38 5
Шингарев Павел 18 5
Гордиенко Татьяна 8 4
Петров Михаил 138 4
Сирота Юрий 67 4
Полунина Полина 5 4
Абакумов Евгений 206 3
Андрианов Павел 84 3
Касаткин Алексей 10 2
Столяр Валерий 9 2
Гайдаров Игорь 2 2
Канушкина Алена 2 2
Кузин Артур 2 2
Ашманов Станислав 17 2
Колыбин Леонид 5 2
Миролюбов Максим 2 2
Щербинин Сергей 13 2
Погребняк Светлана 3 2
Славин Борис 34 1
Горпинченко Роман 13 1
Смирнов Алексей 243 1
Самуилова Анастасия 1 1
Шикин Владимир 5 1
Месонжик Мирон 1 1
Юдин Дмитрий 23 1
Спасов Михаил 1 1
Сулиманов Равиль 2 1
Бухвалов Дмитрий 17 1
Месонжник Мирон 1 1
Иванов Игорь 32 1
Семенов Алексей 83 1
Аршавский Анджей 31 1
Седелев Олег 3 1
Крестьянова Татьяна 17 1
Евсин Александр 12 1
Ишмамедов Константин 5 1
Абуталимов Заур 8 1
Иванченко Марина 12 1
Краснов Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44263 5
Европа Восточная 3109 2
Израиль 2754 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17488 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49299 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19271 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24822 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5945 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10194 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9090 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2817 3
Зоология - наука о животных 2698 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2977 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11262 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5339 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5252 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6879 2
Информатика - computer science - informatique 1095 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 411 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7388 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1128 2
Аудит - аудиторский услуги 2825 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6009 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1277 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8236 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2508 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16737 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5178 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1296 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 464 1
Видеокамера - Видеосъёмка 700 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2206 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2496 1
НКО - Некоммерческая организация 520 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6175 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1307 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 598 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2530 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 58 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7959 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 5
Gartner - Гартнер 3574 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 89 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 48 1
РУДН - Медицинский институт 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2068 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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