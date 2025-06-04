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Милек Татьяна
УПОМИНАНИЯ
Милек Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Валиуллин Адель 11 6
|Зингерман Борис 38 5
|Шингарев Павел 18 5
|Гордиенко Татьяна 8 4
|Петров Михаил 138 4
|Сирота Юрий 67 4
|Полунина Полина 5 4
|Абакумов Евгений 206 3
|Андрианов Павел 84 3
|Касаткин Алексей 10 2
|Столяр Валерий 9 2
|Гайдаров Игорь 2 2
|Канушкина Алена 2 2
|Кузин Артур 2 2
|Ашманов Станислав 17 2
|Колыбин Леонид 5 2
|Миролюбов Максим 2 2
|Щербинин Сергей 13 2
|Погребняк Светлана 3 2
|Славин Борис 34 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Самуилова Анастасия 1 1
|Шикин Владимир 5 1
|Месонжик Мирон 1 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Спасов Михаил 1 1
|Сулиманов Равиль 2 1
|Бухвалов Дмитрий 17 1
|Месонжник Мирон 1 1
|Иванов Игорь 32 1
|Семенов Алексей 83 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Седелев Олег 3 1
|Крестьянова Татьяна 17 1
|Евсин Александр 12 1
|Ишмамедов Константин 5 1
|Абуталимов Заур 8 1
|Иванченко Марина 12 1
|Краснов Андрей 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149343 9
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44263 5
|Европа Восточная 3109 2
|Израиль 2754 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17488 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 5
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