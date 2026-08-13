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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199507
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Грисенко Александр

СОБЫТИЯ


13.08.2026 CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Грисенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10957 1
МегаФон 10762 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 650 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1227 1
9603 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 49 1
Русагро Группа Компаний 381 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 601 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 33 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
МКБ - Инкахран НКО 1 1
Правмир Благотворительный фонд 2 1
НЭО - НЭО Центр - НЭО Эксперт - NEO 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 293 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2862 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 2
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2802 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9933 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10689 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22682 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7477 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1534 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13148 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6491 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9305 1
Умные платформы 1989 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7880 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26293 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1738 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3829 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6585 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 705 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10211 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1719 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13973 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25843 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 770 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7094 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 262 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7837 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2712 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 121 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13338 1
FaaS - Function as a service - Функция как услуга 10 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2744 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 318 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4300 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3588 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13726 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 263 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2516 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 553 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2708 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 126 1
Новые облачные технологии - МойОфис 959 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 775 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1012 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 1
Ракша Александр 1 1
Казарин Иван 26 1
Алифанов Кирилл 85 1
Соловьев Алексей 97 1
Шингарев Павел 22 1
Алексеев Олег 20 1
Лосев Дмитрий 4 1
Сковородников Олег 3 1
Заянц Илья 57 1
Владимиров Кирилл 8 1
Максименко Евгений 6 1
Фролов Борис 32 1
Куканов Антон 6 1
Воронова Наталия 3 1
Захаров Никита 7 1
Апатова Татьяна 1 1
Самохвалова Ирина 3 1
Милек Татьяна 10 1
Шикин Владимир 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6603 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6782 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5782 1
НКО - Некоммерческая организация 636 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5787 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21687 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6176 1
Экономический эффект 1350 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6539 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3099 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16090 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7532 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6069 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53530 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18177 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1733 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3486 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2195 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2665 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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