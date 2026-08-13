Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Грисенко Александр
СОБЫТИЯ
|13.08.2026
|CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
|13.04.2022
|Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Грисенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ракша Александр 1 1
|Казарин Иван 26 1
|Алифанов Кирилл 85 1
|Соловьев Алексей 97 1
|Шингарев Павел 22 1
|Алексеев Олег 20 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Сковородников Олег 3 1
|Заянц Илья 57 1
|Владимиров Кирилл 8 1
|Максименко Евгений 6 1
|Фролов Борис 32 1
|Куканов Антон 6 1
|Воронова Наталия 3 1
|Захаров Никита 7 1
|Апатова Татьяна 1 1
|Самохвалова Ирина 3 1
|Милек Татьяна 10 1
|Шикин Владимир 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.