Дом.РФ ЩЛЗ Щербинский лифтостроительный завод Московский электромеханический завод №9 Московский лифтостроительный завод Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод

Щербинский лифтостроительный завод — отечественный производитель лифтового оборудования. C 2019 года ЩЛЗ входит в группу компании ДОМ.РФ, при поддержке которой на предприятии проходит процесс модернизации оборудования и производства. С момента основания заводом было произведено 245 000 лифтов. Илья Заянц, Директор по развитию бизнес-процессов и цифровизации, Щербинский лифтостроительный завод "Цифровизация производственных процессов" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 7 дел, на cумму 405 801 881 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 52, упоминаний - 67