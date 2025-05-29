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Дом.РФ ЩЛЗ Щербинский лифтостроительный завод Московский электромеханический завод №9 Московский лифтостроительный завод Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод — отечественный производитель лифтового оборудования. C 2019 года ЩЛЗ входит в группу компании ДОМ.РФ, при поддержке которой на предприятии проходит процесс модернизации оборудования и производства. С момента основания заводом было произведено 245 000 лифтов.
Илья Заянц, Директор по развитию бизнес-процессов и цифровизации, Щербинский лифтостроительный завод "Цифровизация производственных процессов" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 7 дел, на cумму 405 801 881 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Дом.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 183 4
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 2
|Заянц Илья 46 37
|Шадаев Максут 1046 29
|Натрусов Артем 290 28
|Абакумов Евгений 206 25
|Чаркин Евгений 299 18
|Белоусов Максим 108 18
|Иванов Алексей 143 17
|Козырев Алексей 324 17
|Попов Андрей 111 17
|Сахаров Александр 77 17
|Нестеров Алексей 145 16
|Врацкий Андрей 144 16
|Воронин Павел 147 16
|Галкин Николай 112 16
|Урусов Виктор 131 15
|Клепиков Алексей 118 15
|Сотин Денис 211 14
|Онищенко Владислав 97 14
|Евраев Михаил 262 14
|Гимранов Ринат 122 14
|Козак Николай 173 14
|Солдатенкова Ксения 26 14
|Суровец Дмитрий 80 14
|Глазков Александр 142 14
|Цыганков Дмитрий 37 14
|Смирнов Вячеслав 42 14
|Новиков Денис 21 14
|Аникин Дмитрий 47 14
|Аксаков Анатолий 155 13
|Гревцев Александр 31 13
|Замаруев Владимир 41 13
|Шипов Савва 101 12
|Егоров Владимир 82 12
|Соловьев Алексей 91 12
|Казарин Станислав 175 12
|Михалев Евгений 90 12
|Киселев Сергей 65 12
|Джабиев Георгий 45 12
|Кибалко Кирилл 41 12
|Глухов Иван 29 12
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