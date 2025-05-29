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Дом.РФ ЩЛЗ Щербинский лифтостроительный завод Московский электромеханический завод №9 Московский лифтостроительный завод Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод

Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод

Щербинский лифтостроительный завод —  отечественный производитель лифтового оборудования. C 2019 года ЩЛЗ входит в группу компании ДОМ.РФ, при поддержке которой на предприятии проходит процесс модернизации оборудования и производства. С момента основания заводом было произведено 245 000 лифтов.

 

 

Илья Заянц, Директор по развитию бизнес-процессов и цифровизации, Щербинский лифтостроительный завод "Цифровизация производственных процессов"  Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «Щербинский лифтостроительный завод» разработал универсальную систему управления лифтами 2
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 2
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 3
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 2
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 2
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 2
27.09.2022 Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 1
26.09.2022 ИТ-департамент Щербинского лифтостроительного завода обрабатывает в 1,5 раза больше внутренних обращений благодаря сервису ITSM 365 2
22.09.2022 Разработка «Росэлектроники» позволит повысить энергоэффективность лифтов 1
13.09.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
30.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
29.03.2022 Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта 1
11.03.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
28.02.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
28.01.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
11.11.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует взаимоотношения с клиентами для «Щербинского лифтостроительного завода» 3
08.11.2021 CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку 1
03.11.2021 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM. Задайте вопрос 1
02.11.2021 Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 2
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1

Публикаций - 52, упоминаний - 67

Дом.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

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Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 534 18
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Diasoft - Диасофт 930 15
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Сбер - СберБизнес Софт 62 14
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Rimini Street 77 11
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 442 11
Такском - Taxcom 242 11
Центр2М - Center2М 67 11
Ситилабс 44 11
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BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 11
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 9
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 48 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 8
Hoff Tech - Хофф Тех 42 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 160 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 7
Biocad - Биокад 82 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 225 6
Терн ГК - Tern Group 77 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 70 6
Oracle Corporation 6758 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 531 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 517 32
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 30
РЖД - Российские железные дороги 1939 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 21
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 19
Ингосстрах СПАО 435 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 476 16
ГПБ - Газпромбанк 1107 15
ВТБ - Почта Банк 473 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 495 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 14
Альфа-Банк 1799 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 14
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ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 527 14
Кофемания 59 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 14
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ФосАгро 128 14
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 14
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ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 204 13
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Казахмыс - Kazakhmys 51 13
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Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 11
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ТМК - Трубная металлургическая компания 116 11
OKS Group 51 11
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