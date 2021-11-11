«Корус консалтинг» автоматизирует взаимоотношения с клиентами для «Щербинского лифтостроительного завода»

ГК «Корус консалтинг» помогает «Щербинскому лифтостроительному заводу» перейти на новую CRM-систему на платформе Creatio. Решение оптимизирует и унифицирует процессы продаж и повысит точность их планирования.

«Щербинский лифтостроительный завод» работает на рынке с 1943 г. За годы работы завод выпустил более 220 тыс. лифтов, которые смонтированы на жилищных, производственных, медицинских и специальных строительных объектах. Чтобы эффективно работать с большим количеством клиентов, завод использовал CRM-систему, однако существующий инструмент не позволял унифицировать бизнес-процессы продаж и не предоставлял детальной информации о клиентской базе. В связи с этим компания приняла решение сменить систему и выбрать новое промышленное решение для взаимодействия с клиентами.

По итогам глубокого изучения решений на рынке компания сделала выбор в сторону платформы Creatio, которой пользуются более 7 тыс. компаний в России и СНГ. Инструмент входит в реестр отечественного ПО, обладает удобным интерфейсом и подходит производителю по совокупной стоимости владения системой. Для реализации проекта компания обратилась к официальному партнеру вендора — «Корус консалтинг».

CRM на платформе Creatio Sales поможет централизованно управлять работой с контрагентами и оптимизирует ее. Инструмент позволит производителю точнее сегментировать клиентскую базу и эффективнее работать с целевой аудиторией. Отдел продаж компании планирует сократить объем бумажного документооборота и минимизировать ручную обработку информации, сопровождающей заказы— система переведет все это «в цифру». В частности, в CRM будет автоматизирован и модернизирован процесс работы с опросными листами как с источником ключевой информации о потребности клиента.

Creatio будет тесно интегрирована с учетной системой на платформе «1С» и с почтовой системой. Новая CRM обеспечит руководство «Щербинского лифтостроительного завода» оперативной, полной и достоверной информацией о потенциальных и активных клиентах, их потребностях и ходе работы с ними. Данная информация станет основой для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений.

«Мы уверенны, что с помощью Creatio сможем не только автоматизировать процессы продаж и маркетинга, но и контролировать весь процесс работы с клиентами от заявки до отгрузки продукции. Это позволит нам отслеживать результаты нашей работы с покупателями в режиме реального времени и быстро их изменять, чтобы предоставлять нашим партнерам лучший сервис», — сказал директор по продажам Щербинского лифтостроительного завода Алексей Андросов.

«Отечественная платформа Creatio — надежное и гибкое решение промышленного масштаба для компаний, готовых менять подход к взаимоотношениям с клиентами и переводить его на новый уровень качества. Система представляет собой Low code платформу, сочетает в себе широкую функциональность и гибкость настроек, она обеспечивает единство ввода и хранения данных, сокращает издержки на процесс продаж. Это надежный помощник крупных компаний в работе с клиентами, готовый поддержать ее в новых вызовах и масштабировании», — отметила директор департамента CRM ГК «Корус консалтинг» Ольга Гурская.