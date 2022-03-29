Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта
31 марта 2022 г. CNews проведет в Москве конференцию «Импортозамещение 2022».
31 марта 2022 г. CNews проведет в Москве конференцию «Импортозамещение 2022».
На данный момент выступление с докладом подтвердили:
Максим Паршин, заместитель министра, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
Андрей Чернышев, генеральный директор, Delta Computers ;
Денис Касимов, генеральный директор Factory 5;
Анна Шведова, руководитель направления бизнес-решений ИТ-компании SimbirSoft ;
Светлана Кузнецова, руководитель web-направления ИТ-компании SimbirSoft;
Игорь Савельев, директор по продажам, GreenData;
Илья Зайчиков, рroduct owner СЭД «Тезис», Haulmont;
Олег Токарев, PRAVO TECH, руководитель проектов Manage.one;
Владимир Егоров, заместитель генерального директора по разработке «Консист Бизнес Групп»;
Иван Климов, руководитель направления разработки Платформы виртуализации HOSTVM;
Илья Табаев, коммерческий директор, «1С-Коннект»;
Игорь Макаров, менеджер по работе с крупными холдингами Directum;
Михаил Бобров, руководитель проектов импортозамещение, Минцифры России ФГБУ ЦЭКИ;
Илья Заянц, директор по ИТ, «Щербинский лифтостроительный завод»;
Дмитрий Турчановский, заместитель начальника Управления информационных технологий, «Зарубежнефть»;
Полина Шкурпела, начальник отдела развития производственной платформы, ОАК;
Дмитрий Гребенщиков, директор по импортозамещению, «Диасофт»;
Денис Салий, руководитель представительства правительства Калининградской области при Правительстве России в Москве;
Василий Ежов, старший владелец продукта «Индустрия 4.0», «Сибур Диджитал»;
Представитель компании Comindware.
Вопросы к обсуждению:
Рынок импортозамещения
- Как госзаказ влияет на развитие отечественных ИТ-продуктов?
- Какую поддержку оказывает российским разработчикам государство?
- Нужны ли разработчикам дополнительные меры поддержки?
- Что можно считать полноценным отечественным продуктом?
- Отечественные и Open Source-решения: плюсы и минусы.
- Как наиболее эффективно перейти на российские решения?
- Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты?
- Существуют ли доказанные кейсы экономической эффективности импортозамещения?
Технологии
- Импортозамещение в сфере ПО.
- Импортозамещение в сфере оборудования.
- Какие иностранные продукты можно смело менять на отечественные?
- С заменой каких иностранных решений пока стоит подождать и почему?
- Удалось ли российским компаниям создать полноценную экосистему?
Тренды и перспективы
- Станет ли импортозамещение устойчивым трендом?
- Насколько конкурентны российские решения на мировом рынке?
- Как российские разработчики решают кадровую проблему?
- Является ли импортозамещение гарантией безопасности?
- Как будет развиваться импортозамещение в 2022 г.?
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.