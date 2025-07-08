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Индексная книга (каталог) CNews*
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Турчановский Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
13.04.2022 Премия «Инновация года 2022»: начат отбор номинантов 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
29.03.2022 Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта 1
11.03.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
28.02.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
10.11.2021 Кейс АО «Зарубежнефть»: единая платформа ИТ-поддержки пользователей как первый шаг в построении Центра обслуживания бизнеса 2
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
15.06.2021 На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Турчановский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 946 5
Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 4
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 4
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 119 3
Luxms 89 3
SILA Union - СИЛА Юнион 20 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 3
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 91 3
Расчетные решения АО 26 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 568 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 3
Хост ГК - HostVM 55 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 3
Элбиус - Elbius 4 3
Oracle Corporation 6770 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2153 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1150 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
SAP SE 5350 2
8551 2
Comindware - Колловэар 163 2
Directum - Директум 1135 2
GreenData - Гриндата 31 2
SimbirSoft - СимбирСофт 86 2
Ред Софт - Red Soft 835 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 456 1
OpenText - Micro Focus 109 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
АйТи 1391 1
Intel Corporation 12348 1
IBM - International Business Machines Corp 9484 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 1
Schneider Electric 582 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1329 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
OpenText 211 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Salesforce 435 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 227 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 49 12
ГПБ - Газпромбанк 1114 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7751 3
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 272 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 2
Мосэнерго ПАО 129 2
Локотех - Локомотивные технологии 51 2
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 9 2
Ростех - Вертолеты России 169 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 2
РЖД - Российские железные дороги 1949 1
Ренессанс Страхование 165 1
Газпром ПАО 1376 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2904 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 525 1
Северсталь ПАО - Severstal 512 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 623 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 338 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 225 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 1
Группа Самолет 87 1
Транснефть 314 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 32 1
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 31 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Федеральное казначейство России 1825 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12195 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4502 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 3
Мосгортранс ГУП 125 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 3
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3044 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 325 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3445 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 264 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5089 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 67 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3164 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7809 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12945 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6991 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10821 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13057 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30828 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2667 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 608 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32315 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1983 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15548 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16380 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13015 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5661 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11693 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3031 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25032 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6394 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4698 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1131 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 296 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1051 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5923 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13989 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7703 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4809 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4011 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5844 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7580 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4966 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8465 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9475 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4128 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1434 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11854 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25079 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 220 4
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 4
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3350 3
Haulmont - Тезис СЭД 88 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 166 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 956 2
Linux OS 10335 2
Terrasoft Creatio 97 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 24 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1095 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 885 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 102 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1410 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 317 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 124 1
Meta - Facebook Aquila 4 1
Luxms BI 88 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 12 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 78 1
Сбер - SberX Экосистема 26 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 310 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 372 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 896 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 903 1
Новые облачные технологии - МойОфис 829 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 219 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 638 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 172 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1368 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 247 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 277 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 770 1
НКТ - Р7-Офис 422 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 498 1
React JS - JavaScript фреймворк 95 1
Гребенщиков Дмитрий 37 5
Ежов Василий 42 5
Зайчиков Илья 20 4
Чернышев Андрей 69 4
Шкурпела Полина 12 4
Заянц Илья 46 4
Салий Денис 5 4
Табаев Илья 4 4
Бобров Михаил 7 4
Васильев Кирилл 16 3
Печенин Алексей 18 3
Дорофеев Дмитрий 31 3
Шестаков Сергей 18 3
Окунь Дмитрий 17 3
Силкина Елена 15 3
Затонских Александр 3 3
Федченко Александр 5 3
Войнов Андрей 8 3
Ерзамаев Дмитрий 6 3
Кисляков Кирилл 7 3
Симаков Олег 113 2
Чевкота Олег 15 2
Захаров Алексей 47 2
Морозов Алексей 57 2
Пай Мария 2 2
Дорофеева Мария 5 2
Денисов Лев 3 2
Климов Иван 25 2
Паршин Максим 320 2
Холкин Илья 5 2
Касимов Денис 22 2
Кузин Илья 3 2
Шведова Анна 3 2
Савельев Игорь 7 2
Макарова Татьяна 5 2
Терсков Сергей 2 2
Нарских Андрей 2 2
Егоров Владимир 82 2
Макаров Игорь 10 2
Токарев Олег 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 150583 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1349 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 953 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 632 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 639 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1521 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14289 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 898 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5993 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9324 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49640 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5630 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14322 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 227 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1455 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19459 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30560 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7083 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6147 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3439 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3038 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 274 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4109 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10264 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8025 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2639 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6040 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10279 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25015 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11356 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6197 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 965 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4553 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2714 1
Здравоохранение - Реабилитация 395 1
Экономический эффект 1128 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 525 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 744 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 979 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 61 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8241 5
CNews Инновация года - награда 114 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3339 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 137 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 27 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 4
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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