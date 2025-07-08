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Турчановский Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Турчановский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 227 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 5
|Ежов Василий 42 5
|Зайчиков Илья 20 4
|Чернышев Андрей 69 4
|Шкурпела Полина 12 4
|Заянц Илья 46 4
|Салий Денис 5 4
|Табаев Илья 4 4
|Бобров Михаил 7 4
|Васильев Кирилл 16 3
|Печенин Алексей 18 3
|Дорофеев Дмитрий 31 3
|Шестаков Сергей 18 3
|Окунь Дмитрий 17 3
|Силкина Елена 15 3
|Затонских Александр 3 3
|Федченко Александр 5 3
|Войнов Андрей 8 3
|Ерзамаев Дмитрий 6 3
|Кисляков Кирилл 7 3
|Симаков Олег 113 2
|Чевкота Олег 15 2
|Захаров Алексей 47 2
|Морозов Алексей 57 2
|Пай Мария 2 2
|Дорофеева Мария 5 2
|Денисов Лев 3 2
|Климов Иван 25 2
|Паршин Максим 320 2
|Холкин Илья 5 2
|Касимов Денис 22 2
|Кузин Илья 3 2
|Шведова Анна 3 2
|Савельев Игорь 7 2
|Макарова Татьяна 5 2
|Терсков Сергей 2 2
|Нарских Андрей 2 2
|Егоров Владимир 82 2
|Макаров Игорь 10 2
|Токарев Олег 9 2
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