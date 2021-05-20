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Захаров Алексей


20.05.2021 «Работа.ру» поможет выбрать курсы для обучения востребованным профессиям и повышения квалификации 1
31.03.2021 Сервис «Работа.ру» упростил поиск вакансий с удаленной занятостью и возможностью переезда 1
25.03.2021 «Работа.ру» поможет россиянам спланировать карьеру 1
26.02.2021 «Работа.ру» перенесет свои информационные системы в облако Sbercloud 1
03.12.2020 Как на деле, а не на словах снизить ИТ-затраты 11
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
26.08.2020 «Работа.ру» запустила чат-бот на базе ИИ в Viber 1
05.08.2020 «Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом 1
12.02.2020 Российское облачное решение Retail Service переведено на автономную БД Oracle 1
29.10.2019 ПЭК переводит геораспределенный ИТ-кластер в Oracle Cloud Infrastructure 1
29.03.2019 В России создана нейросеть, заполняющая резюме соискателя по его фото 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
17.05.2018 Исследование Microsoft: только в 17,5% российских компаний развита цифровая культура 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
06.09.2016 Конференция CNews «Большие данные: новые подходы» 1
26.02.2016 Mail.ru Group продала HeadHunter на год позже и в 1,5 раза дешевле, чем хотела 1
17.07.2015 Каждый десятый клиент банков в России не знает, подключен ли он к интернет-банку 1
26.05.2015 Власти России собрались обложить фрилансеров особым налогом 1
24.04.2015 Superjob запустила мобильное приложение для поиска сотрудников 1
18.11.2014 Финансовая группа «Лайф» запустила новые дистанционные сервисы для МСБ 1
17.11.2014 Mail.Ru Group продала HeadHunter друзьям главы «Мегафона» 1
24.10.2013 Superjob отказался от рекламы на своем сайте 1
15.03.2013 Основатель SPB Software отказался от «Яндекса» и от $3 млн 1
11.02.2013 Superjob.ru запустил новый сервис для прямого общения работодателя и студента 3
11.12.2012 Российские программисты недовольны зарплатой и готовы покинуть страну 2
05.10.2010 SuperJob планирует выйти на IPO в течение пяти лет 1
26.03.2010 Какие программисты нужны российскому ИТ-рынку 1
26.02.2010 Сколько стоят специалисты СЭД? 1
15.01.2010 ИТ-кадры 2010: сколько стоят программисты 1
11.01.2010 Правительство Ульяновской области и SuperJob.ru создают единую базу вакансий 1
12.08.2009 Россия: Спрос на ИТ-специалистов растет 1

Публикаций - 35, упоминаний - 48

Захаров Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3374 5
Oracle Solution Engineering 4 4
Cisco Systems 2069 3
Commvault 148 2
Diasoft - Диасофт 357 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Luxms 14 2
3799 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
Tetron - Тетрон 2 1
SAP SE 3228 1
Retail Service - Ритейл Сервис 1 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Yandex - Яндекс 4106 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Microsoft Corporation 11226 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 4
Ренессанс Страхование 52 4
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 3
Пепеляев Групп 25 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Stada 16 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
Транснефтьэнерго 5 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Зарубежнефть 27 2
Мосэнерго ПАО 51 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
МДМ Банк 150 1
Самолёт ГК 14 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
МигКредит МФО 16 1
ВТБ24 583 1
DST Global 165 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 1
Альфа-Банк 1128 1
Почта Банк 289 1
РесурсТранс 16 1
Алроса АК 81 1
X5 Group 601 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 3
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
World Bank Group - Всемирный банк 132 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 6
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 187 1
Kubernetes 307 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 378 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
Java - Язык программирования 1185 3
VK - Mail.ru Дети 7 3
Google Android 10752 3
Apple iOS 5742 3
VK - Mail.ru Здоровье 17 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Oracle Cloud Platform 151 3
Oracle Cloud Storage Services 2 2
Superjob 172 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 2
Oracle Cloud Networking 2 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 2
IBM Watson 105 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Oracle Cloud Compute Services 1 1
Oracle Visual Builder 3 1
Oracle Analytics Cloud 10 1
Oracle Cloud Free Tier 7 1
Oracle IaaS 10 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 4 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Tetron Cloud Platform 1 1
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 26 1
Сбербанк Работа.ру - RaBotik 1 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Linux OS 4288 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Office 365 769 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 349 1
1С:Медицина 17 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 1
Oracle Universal Credits 9 1
Глушков Иван 9 4
Али Максим 5 4
Миронович Филипп 7 4
Паперный Евгений 11 3
Петухов Максим 8 3
Теличева Наталья 125 3
Андрейчук Юрий 6 3
Гайдуков Алексей 24 3
Поликарпов Александр 3 3
Морозов Алексей 27 2
Садеков Марат 3 2
Ещенко Борис 3 2
Шишканов Дмитрий 2 2
Окунь Дмитрий 16 2
Шестаков Сергей 16 2
Петренко Николай 6 2
Макаров Владимир 52 2
Погонин Алексей 5 2
Турчановский Дмитрий 5 2
Чевкота Олег 15 2
Пай Мария 2 2
Дорофеева Мария 2 2
Скворцова Вероника 51 2
Четвернин Алексей 651 2
Гребенщиков Дмитрий 22 2
Сенаторов Виталий 6 2
Савочкин Кирилл 1 1
Ипатов Вадим 80 1
Мигаль Анна 6 1
Крысина Ольга 109 1
Зотов Андрей 3 1
Михайлов Евгений 13 1
Вишнякова Наталья 1 1
Мочальников Алексей 10 1
Шорников Александр 4 1
Таврин Иван 83 1
Васильев Кирилл 13 1
Фишер Андрей 54 1
Кушнир Леонид 16 1
Симаков Олег 106 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 3
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 3
Казахстан - Республика 2661 2
Россия - Ульяновская область 354 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 765 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - Тюменская область 592 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Индия - Республика 2184 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Украина 3417 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Аутсорсинг 84 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Forbes - Форбс 442 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771025, в очереди разбора - 674707.
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