Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Захаров Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 48
Захаров Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Глушков Иван 9 4
|Али Максим 5 4
|Миронович Филипп 7 4
|Паперный Евгений 11 3
|Петухов Максим 8 3
|Теличева Наталья 125 3
|Андрейчук Юрий 6 3
|Гайдуков Алексей 24 3
|Поликарпов Александр 3 3
|Морозов Алексей 27 2
|Садеков Марат 3 2
|Ещенко Борис 3 2
|Шишканов Дмитрий 2 2
|Окунь Дмитрий 16 2
|Шестаков Сергей 16 2
|Петренко Николай 6 2
|Макаров Владимир 52 2
|Погонин Алексей 5 2
|Турчановский Дмитрий 5 2
|Чевкота Олег 15 2
|Пай Мария 2 2
|Дорофеева Мария 2 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Гребенщиков Дмитрий 22 2
|Сенаторов Виталий 6 2
|Савочкин Кирилл 1 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Мигаль Анна 6 1
|Крысина Ольга 109 1
|Зотов Андрей 3 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Вишнякова Наталья 1 1
|Мочальников Алексей 10 1
|Шорников Александр 4 1
|Таврин Иван 83 1
|Васильев Кирилл 13 1
|Фишер Андрей 54 1
|Кушнир Леонид 16 1
|Симаков Олег 106 1
|Forbes - Форбс 442 1
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771025, в очереди разбора - 674707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771025, в очереди разбора - 674707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru