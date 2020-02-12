Российское облачное решение Retail Service переведено на автономную БД Oracle

Облачное логистическое решение Retail Service российского разработчика ПО для торговых сетей Retail Services переведено на автономную базу данных Oracle. Облачное хранилище Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud повысило стабильность и надежность решения, которое используется в топ-5 розничных сетей России, заявляют в Oracle. Переход от бесплатных облачных сервисов Always Free автономной базы данных Oracle к коммерческой конфигурации расширит применение Retail Service и поддержит планы разработчика стать ведущим партнером федеральных розничных сетей и их поставщиков по совместному анализу сотрудничества в области цепей поставок.

Облачное решение Retail Service создано на основе многолетнего опыта взаимодействия ведущих участников розничного рынка и используется торговыми сетями для обмена информацией с поставщиками. Retail Service позволяет получить информацию об уровне сервиса и своевременности поставок, остатки на складах с динамикой по дням, прогнозы закупок, поминутную информацию о статусе приемки товара на территории розничной сети и многие другие. Его, как утверждает Oracle, используют крупнейшие федеральные розничные компании и более 100 ключевых производителей потребительских товаров сегмента FMCG подключено к нему.

В 2020 г. компания Retail Services планирует расширить число поставщиков до 300 и запустить B2B-портал для взаимодействия с ними. Переход на платформу Oracle обеспечит поддержку развития решения, более стабильную его работу и повышение удовлетворенности клиентов. Выбор бесплатных облачных сервисов Always Free позволил разработчику убедиться, что Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud удовлетворяет всем требованиям к надежности и функциональности и, кроме того, не требует дополнительного администрирования.

Автономная база данных Oracle Autonomous Database опирается на 40-летний опыт работы с самыми требовательными бизнес-приложениями в мире. Она использует революционные технологии машинного обучения для реализации уникальных возможностей самообслуживания, самовосстановления и самозащиты. Облачный сервис нового поколения Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud упростит внедрение инноваций в Retail Service благодаря обеспечению беспрецедентной доступности баз данных, высокой производительности и безопасности при гораздо более низкой стоимости. Платформа Oracle облегчит интеграцию решения в ИТ-ландшафт ритейлеров.

«Розничный бизнес становится все более сложным, поэтому крайне важно получать и быстро обрабатывать логистическую информацию на основе точного анализа данных. Автономная база данных Oracle Autonomous Database дала возможность в полной мере использовать данные во благо наших клиентов. Это самоуправляемая надежная платформа, для которой не нужно иметь команду администраторов, мы можем сами осуществлять масштабирование и патчинг. Тем самым существенно снижаются затраты на поддержку решения, а мы можем сосредоточиться на развитии и обслуживании клиентов», – сказал Юрий Костенко, исполнительный директор Retail Services.

«Oracle Autonomous Database – это действительно трансформационная технология и революционный прорыв для всей отрасли. Принципы самоуправления, самозащиты и самовосстановления коренным образом меняют подход к управлению и защите данных. И мы рады, что новые облачные сервисы Always Free, которые выпущены в рамках программы Oracle Cloud Free Tier, помогают клиентам убедиться в этом и расширить применение автономной базы данных до коммерческой конфигурации. Мы приветствуем Retail Services в числе новаторов, которые теперь лучше справляются с потоком данных, и уверены, что полученные преимущества выведут компанию и ее клиентов на новый уровень с точки зрения и технологий, и бизнеса в целом», – отметил Алексей Захаров, руководитель подразделения Solution Engineering, Oracle в России и СНГ.

В настоящее время решение Retail Service с автономной базой данных Oracle находится на разных этапах тестирования и развертывания в ведущих федеральных розничных сетях, отмечают в Oracle.