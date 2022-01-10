Индексная книга (каталог) CNews*
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Oracle Autonomous Database Cloud Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Oracle Autonomous Database Cloud at Customer Cloud@Customer
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 37, упоминаний - 58
Oracle Autonomous Database Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1800 1
|Bloomberg 1645 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1348 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 269 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.