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Oracle Autonomous Database Cloud Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Oracle Autonomous Database Cloud at Customer Cloud@Customer

СОБЫТИЯ

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10.01.2022 Революционные технологии работы с данными меняют правила игры на рынке 1
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 1
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции 1
12.05.2020 Oracle анонсировал посекундную тарификацию для вычислительных ресурсов и автономной базы данных 1
12.02.2020 Российское облачное решение Retail Service переведено на автономную БД Oracle 3
20.01.2020 Представлена новая версия Oracle Enterprise Manager 1
26.09.2019 Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP 1
18.09.2019 Oracle предлагает бесплатные облачные сервисы Always Free для Autonomous Database и Oracle Cloud Infrastructure 1
12.09.2019 Прибыль Oracle на одну акцию выросла на 11% до $0,63 по GAAP в 1 кв. 2020 финансового года 1
21.08.2019 Oracle купила у своего директора компанию и уволила всех работников 2
28.03.2019 Oracle увольняет сотни сотрудников, «чтобы сосредоточиться на облаках» 2
25.03.2019 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по решениям управления данными для аналитики 2
20.12.2018 «Столото» протестировала автономную базу данных Oracle Autonomous Database 3
13.11.2018 Tele2 расширяет сотрудничество с Oracle в области облачные сервисов 1
12.11.2018 Узнайте на Oracle Cloud Day 2018 в Москве: как внедрить технологии будущего в российскую практику 1
12.11.2018 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по операционным системам управления базами данных 1
12.11.2018 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по СУБД 1
24.10.2018 Oracle переписал облачную платформу, чтобы сделать ее безопасной 2
24.10.2018 Директор по технологиям Oracle рассказал о будущем корпоративных облаков 3
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 1
05.10.2018 Oracle запустила автономный сервис NoSQL Database 1
03.10.2018 Облачная СУБД Oracle стала самоуправляемой 1
16.08.2018 Ларри Эллисон представил автономный сервис Oracle Autonomous Transaction Processing 2
22.06.2018 Oracle выпустила новые автономные облачные сервисы для мобильной разработки и интеграции данных 2
10.05.2018 Oracle анонсировала автономные облачные сервисы для аналитики, интеграции и разработки 1
28.03.2018 Oracle заявила о выводе рынка облачных СУБД на качественно новый уровень 4
13.02.2018 Oracle расширяет Autonomous Cloud новыми сервисами 1
13.10.2017 Новое поколение Oracle Exadata X7 работает с производительностью In-Memory в общем хранилище 1
05.10.2017 Oracle предоставляет сквозной искусственный интеллект во всех слоях облака 1
03.10.2017 Oracle изобрел самоуправляемую СУБД 4
12.10.2006 "Народный банк Казахстана" консолидирует клиентскую базу 2
12.07.2005 У Oracle 3,5 млн. лицензированных пользователей в СНГ 1
02.06.2005 Oracle представила в России несколько новых продуктов 1
02.06.2005 Oracle PIM Data Hub: новое ПО для управления данными 1
18.03.2004 Oracle помогает взять курс на прибыль 2
04.02.2004 Oracle анонсировал новые продукты 2

Публикаций - 37, упоминаний - 58

Oracle Autonomous Database Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7110 36
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 961 5
Amazon Inc - Amazon.com 3305 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 3
Retail Services - Ритейл Сервисез 16 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16115 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9562 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 549 2
Nvidia Corp 4091 1
Oracle Solution Engineering 6 1
Технологии Будущего 170 1
Softline - Borlas Казахстан - ЕЛТАЛ-Борлас Консалтинг 7 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Colvir Software Solutions 6 1
Ростелеком 11035 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3382 1
МегаФон 10935 1
SAP SE 5630 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Microsoft Corporation 25867 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1253 1
Microsoft Corporation - GitHub 1098 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 1
KPMG 279 1
Dropbox 529 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 399 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 36 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 229 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 87 1
ESG - Enterprise Strategy Group 270 1
Авантаж 72 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
National Instruments - NI 27 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 438 2
Metsä Group - Metsa Group - Мется 9 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 94 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Synlait Milk 1 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Aldo Coppola 2 1
Bereke Bank - Береке - Сбербанк Казахстан 16 1
Интер РАО - Пермская ГРЭС 9 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
ИБП России - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 1
Еврохим МХК - Невинномысский Азот 13 1
Лебедянский ЭКЗ - Экспериментально-консервный завод 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9040 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 536 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1084 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 153 1
Ингосстрах СПАО 485 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 354 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1214 1
АльфаСтрахование СГ 401 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 64 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Югория - страховая компания 44 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 207 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 228 2
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13297 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18344 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24723 27
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6700 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10842 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36735 12
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2936 10
СУБД - OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 277 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6831 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35800 9
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Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 224 22
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 22
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1321 13
Oracle Autonomous Transaction Processing 10 10
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 8
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 7
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1231 5
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Oracle Java - язык программирования 3496 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 4
Oracle Management Cloud 17 4
Oracle Autonomous NoSQL Database 17 4
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Oracle APEX - Oracle Application Express 70 3
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Zavery Amit - Завери Амит 10 3
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Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 1
Миронова Елена 8 1
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Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
Chobanyan Gerard - Цобанян Джерард 2 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Workman Mike - Уоркман Майк 3 1
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Европа 25026 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 2
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Россия - СКФО - Ставропольский край 1114 1
Россия - СФО - Омская область 799 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1712 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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