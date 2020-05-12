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Oracle анонсировал посекундную тарификацию для вычислительных ресурсов и автономной базы данных

Oracle

C самого начала облачная инфраструктура создавалась Oracle с учетом самых высоких требований организаций к выполнению наиболее важных рабочих нагрузок. Этот анонс усиливает позиции Oracle Cloud Infrastructure в качестве облачной платформы как для переноса в облако существующих приложений, так и для нативных облачных приложений, которые используют микросервисы и динамическое масштабирование.

Что изменилось?

С новой моделью тарификации учет использования ресурсов Compute и Autonomous Database осуществляется посекундно. При этом все цены будут и далее указываться на почасовой основе.

Вот некоторые подробности посекундной модели тарификации:

  • Все экземпляры виртуальных машин (VM) Compute, включая экземпляры с графическими процессорами (GPU), теперь оплачиваются посекундно с минимальным использованием в одну минуту.
  • Все экземпляры физических серверов (Bare Metal) Compute, в том числе с GPU, теперь оплачиваются посекундно с минимальным использованием в один час.
  • Сервисы автонономного хранилища данных (Autonomous Data Warehouse) и автономной обработки транзакций (Autonomous Transaction Processing) теперь оплачиваются посекундно с минимальным использованием в одну минуту.
  • Использование ОС Windows теперь оплачивается посекундно с минимумом в одну минуту.
  • Для образов Microsoft SQL Server, доступных на Oracle Cloud Marketplace, тарификация осуществляется посекундно с минимумом в 744 часа (один месяц).

Наиболее важные сценарии использования

Больше всего эти изменения касаются рабочих нагрузок, которые связаны с частыми запусками и остановками экземпляров и нагрузок с непродолжительным временем выполнения. Вот несколько характерных примеров, когда клиенты, на наш взгляд, получат значительные преимущества:

  • Разработка приложений и баз данных: Когда разрабатываются облачные приложения, очень часто приходится многократно создавать и освобождать ресурсы. Например, разработчик, при развертывании сложных приложений, может запускать фрагменты скрипта, который пересоздает экземпляр и базу данных 10 раз в час. Ранее каждый раз, когда экземпляр запускался, согласно тарификации оплачивался минимум час его работы. Теперь клиенты платят за фактическое использование – с детализацией до долей часов и минут.
  • Высокопроизводительные вычисления (HPC): Для заданий моделирования и рендеринга требуются значительные вычислительные ресурсы в течение относительно короткого времени. Инструменты оркестрации кластерной сети HPC предоставляют заказчикам возможность выбора: выполнять ресурсоемкие задания с большим количеством экземпляров в течение короткого времени или с меньшим количеством экземпляров в течение более длительного интервала времени. Без посекундной тарификации округление может приводить к увеличению оплаты, которая накапливается при большом количестве заданий.
  • Непрерывная интеграция/разработка (Continuous Integration/Continuous Development, CI/CD): Конвейеры интеграции и разработки для выполнения небольших, дискретных задач используют в качестве рабочих узлов временные экземпляры. Например, рабочая нагрузка может создать временную виртуальную машину для компиляции сборки или запустить задачу развертывания, которая удаляется по завершении. Поскольку эти временные ресурсы часто используются менее часа, выгода от посекундной оплаты в большом портфеле приложений может быть значительной.

Посекундная тарификация уже подключена. Изменения можно увидеть в ближайшем счете — никаких действий со стороны пользователя не требуется, все происходит автоматически. Можно использовать анализ затрат (Cost Analysis), чтобы увидеть влияние изменений на уровне групп сервисов, и отчеты об использовании (Usage Reports) для получения информации на уровне ресурсов.

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