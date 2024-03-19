ВТБ Открытие ФК Росгосстрах
ПАО СК «Росгосстрах» — участник отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На 2021 год на территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.
"Цифровая трансформация: переход на стадию формирования цифрового преимущества" Денис Гузовский, Член правления - Руководитель Блока Информационных Технологий, Росгосстрах, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
|19.03.2024
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«Росгосстрах» и Zunami заключили соглашение о намерениях в области цифрового страхования логистики
ПАО СК «Росгосстрах» и платформа цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая «Ц
|09.02.2024
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«Открытие Авто» и СК «Росгосстрах»: оплата налога на машину — самый популярный автосервис на портале госуслуг
иля через аккредитив. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» и страховой компании «Росгосстрах». Об этом CNews сообщили представители «Открытие Авто». 47% россиян из всех автос
|21.11.2022
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Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Массово страховые продукты не будут продаваться онлайн в течение еще трех лет
нсовую нестабильность в обществе. Страховка возместила бы потери хотя бы отчасти. Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Страховой рынок сегодня в числе максимально клиентоориентированных — мы кастоми
|15.11.2022
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Спрос на страхование гаджетов в 2022 г. вырос на 14%, и это не предел
покупок в этом году растет, свидетельствует статистика продаж полисов «Мобильная защита» компании «Росгосстрах». Сборы страховой премии только через одного из федеральных ритейлеров, входящего
|10.11.2022
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«Росгосстрах» оценил уровень цифровизации в страховании
страховых услуг используют онлайн способы взаимодействия со страховыми компаниями. Это выяснила СК «Росгосстрах» в ходе опроса*, проведенного к Форуму инновационных финансовых технологий Банка
|21.04.2022
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«Росгосстрах» запустил цифровую платформу «Мой_сервис дом»
ии мы прогнозируем рост по ряду сегментов, — сказала бизнес-лидер команды «Мой_Сервис» (партнер СК «Росгосстрах») Светлана Бери. — “Мой_сервис дом” не планирует конкурировать за вызов уборщицы
|08.04.2022
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«Синимекс» реализовала проект на основе машинного обучения для «Росгосстраха»
Компания «Синимекс» совместно с компанией «Росгосстрах» реализовала комплексный проект с использованием новейших методов оценки данных. Специалисты по анализу данных разработали сервисы на основе машинного обучения, позволяющие страховщ
|11.11.2021
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Зачем и как «Росгосстрах» внедряет ИИ?
ботает ли этот рецепт в случае со сложными для понимания страховыми продуктами. Страховая компания «Росгосстрах» решила протестировать, каким будет эффект от предложений, сформированных с помощ
|31.05.2021
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Служба ИТ-поддержки «Росгосстраха» перешла на платформу Naumen SMP
Страховая компания «Росгосстрах» перевела службу ИТ-поддержки пользователей на платформу автоматизации процессов
|02.04.2021
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ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС
тараются сократить свои бюджеты на ДМС», — отметила руководитель блока медицинского страхования СК «Росгосстрах» Галина Таланова.
|03.02.2021
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«Росгосстрах» внедрил «Умные карты агентских участков»
«Росгосстрах» внедрил аналитическую геосистему с интерфейсом «умных карт» в помощь страховым а
|14.05.2020
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СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA
Страховая компания «Росгосстрах жизнь» завершила проект внедрения финансовой системы на базе SAP S/4HANA. Новое решение позволит оптимизировать ведение операционного, управленческого и бухгалтерского учета. Партне
|13.11.2019
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«Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay
«Росгосстрах банк» предложил держателям карт «Мир» возможность подключить сервисы бесконтактных платежей Mir Pay и Samsung Pay и совершать покупки в одно касание. Mir Pay – это сервис платежной
|07.11.2018
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«Росгосстрах Армения» отказалась от аппаратной АТС в пользу Oktell
«Росгосстрах Армения», один из лидеров страхового рынка Армении, объявил о повышении производительности операторов контакт-центра за счет внедрения коммуникационной платформы Oktell. Об этом соо
|26.07.2018
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«Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы
«Росгосстрах», одна из ведущих отечественных страховых компаний, и консультационная группа АТК
|18.07.2018
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«Росгосстрах» перенес бюджетирование из Excel в облако Oracle Cloud
От Excel к Oracle Cloud за пять месяцев «Росгосстрах», одна из крупнейших и старейшая Российская страховая компания, автоматизировала
|21.03.2018
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«Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией
«Росгосстрах», один из лидеров страхового рынка России, выбрал облачный сервис Oracle Planning
|16.11.2016
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«Росгосстрах» при поддержке Epam перевел веб-сайт на новую платформу
Разработчик заказного программного обеспечения Epam выполнил для СК «Росгосстрах» проект по переводу веб-сайта www.RGS.ru на платформу «1С-Битрикс». Это позволило
|06.10.2016
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2 млн клиентов оформили переход в НПФ РГС с ЭП на базе совместных технологий с «Росгосстрах Банком»
, совместной разработкой НПФ РГС, «Рогосстрах Банка» и «Удостоверяющего центра», воспользовались уже 2 млн клиентов. Благодаря внедрению технологии электронной подписи с ноября 2014 г. каждый клиент «Росгосстрах Банка» получил возможность оформить договор обязательного пенсионного страхования и перевести накопительную часть пенсии в НПФ РГС в любом отделении банка по всей России. Разработан
|24.06.2016
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Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук
Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук, увеличившись на 17% с начала года. 1,6 млн штук приходится на карты международной платёжной системы Visa, 800 тыс. — на карты системы MasterCard. Нача
|25.11.2015
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«Росгосстрах» автоматизирует бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми стандартами ЦБ РФ вместе с ЦФТ
«Росгосстрах» автоматизирует бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми отраслевыми стандартами ЦБ РФ на базе решений ЦФТ. Об этом CNews сообщили в компании «Центр Финансовых Технол
|16.09.2015
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«Росгосстрах» обрабатывает страховые договоры с помощью Abbyy FlexiCapture
Страховая компания «Росгосстрах» реализовала проект по оптимизации процесса обработки договоров страхования. В ре
|13.08.2015
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«Росгосстрах Банк» запустил услугу перевода по номеру карты
«Росгосстрах Банк» объявил о введении новой услуги для держателей карт — перевод по номеру карты. Сервис доступен на сайте и в системе «Интернет-Банка» кредитной организации, сообщили CNews в «<
|24.02.2015
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Zecurion Zlock заменит Lumension Device Control в «Росгосстрах Банке»
ийский разработчик DLP-решений для защиты информации от утечек, объявила о начале проекта по замене системы Lumension Device Control на решение для защиты от утечек Zecurion Zlock (Device Control) в «Росгосстрах Банке». Как сообщили CNews в Zecurion, последние годы в «Росгосстрах Банке» для защиты от утечек через съёмные носители использовался программный продукт Lumension Device Con
|28.01.2015
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«Росгосстрах Банк» запустил мобильный банк для iOS и Android
«Росгосстрах Банк» запустил бесплатное приложение «Мобильный Банк» для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Об этом CNews сообщили в «Росгосстрах Банке». Как отмечается, «М
|04.12.2014
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Круглый стол: BYOD потребует новых политик ИБ
поративные мобильные приложения. Можно сказать, что мы в начале второй стадии. В настоящее время в «Росгосстрахе» ограничено нормативными документами использование личных мобильных устройств ра
|17.11.2014
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«Росгосстрах Банк» предложил своим клиентам услугу SMS-информирования
Начиная с ноября 2014 г. у пользователей систем «Интернет Клиент-Банк» и «Клиент-Банк» «Росгосстрах Банка», юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, появилась возможность оперативно получать информацию от кредитной организации посредством SMS-сообщений на мобильный телеф
|08.09.2014
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Дмитрий Лаврентьев - Рост ИТ-инвестиций сдерживает убыточность ОСАГО
Могут ли вендорские ИТ-решения удовлетворить все ваши потребности? Дмитрий Лаврентьев: В основном, «Росгосстрах» выбирает поставщиков по рекомендации вендоров. Опыт показывает, что нам часто ну
|22.07.2014
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«Росгосстрах Банк» с помощью «Инфосистемы Джет» сертифицировал свои информационные системы на соответствие PCI DSS 3.0
«Росгосстрах Банк» и компания «Инфосистемы Джет» завершили проект по приведению платежных систем банка в соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.0. Проект затронул все основные системы и пр
|13.01.2014
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Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка»
Компания Inpas поставит POS-терминалы PAX S90 и VeriFone VX675 в «Росгосстрах Банк» — данное право компания получила в результате победы в тендере банка, итоги которого были подведены в середине декабря 2013 г. Как рассказали CNews в банке, терминалы будут ус
|12.12.2013
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Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка»
«Росгосстрах Банк» реализовал возможность оплаты налогов физических лиц при помощи системы интернет-банк «Частный Клиент». Для того чтобы воспользоваться функцией получения информации о задолжен
|03.10.2013
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«Росгосстрах Банк» расширяет функциональность интернет-банка для розничных клиентов
«Росгосстрах Банк» внедрил новую технологию, расширяющую возможности оплаты услуг в интернет-банке с привлечением различных платежных систем. На первом этапе реализована интеграция системы интер
|13.05.2013
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«Росгосстрах Банк» защитил онлайн-покупки своих клиентов с помощью технологии 3-D Secure
«Росгосстрах Банк» внедрил для клиентов-держателей пластиковых карт услугу дополнительной защиты онлайн-платежей по технологии 3-D Secure. По расчетам банка, данная опция позволит повысить безоп
|17.04.2013
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«Росгосстрах Банк» начал выпуск чиповых карт Visa с технологией payWave
«Росгосстрах Банк» объявил о начале выпуска чиповых пластиковых карт платежной системы Visa с технологией бесконтактной оплаты payWave. На первом этапе снабдить чипами предполагается карты катег
|12.03.2013
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Досрочно погасить кредит в «Росгосстрах Банке» теперь можно через систему интернет-банкинга
С 11 марта в системе интернет-банкинга «Росгосстрах Банка» доступен новый функционал. Теперь для досрочного частичного или полного погашения ряда кредитов клиенту не обязательно посещать офис кредитной организации. Заявление на досро
|26.02.2013
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Allied Telesis и Soling обновили сети «Росгосстраха»
, поддержку IEEE 802.1 x, группирование портов и агрегацию каналов. «Задачами проекта для компании «Росгосстрах», реализованного совместно с компанией Soling, было не только обновление уже имею
|18.02.2013
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Купить полис страхования теперь можно на сайте «Росгосстрах»
Российская страховая компания «Росгосстрах» расширила спектр возможностей, доступных на своем корпоративном сайте. Теперь дл
|06.02.2013
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Денежные переводы «Золотой Короны» теперь доступны в отделениях «Росгосстрах Банка»
«Росгосстрах Банк» расширил спектр услуг в области денежных переводов без открытия счета. Теперь в более чем 250 отделениях банка можно отправить и получить денежные средства в рублях, долларах
|05.12.2012
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"Росгосстрах": Связь от "Ростелекома" есть везде
CNews: Как организована работа ИТ-департамента в "Росгосстрахе"? Владимир Суслин: В компании "Росгосстрах" собралась сильная ИТ-команда. Многие задачи - от монтажа инфраструктуры до напис
|03.12.2012
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«Альфа-Банк» и «Росгосстрах» запустили услугу онлайн-покупки полиса для путешественников по картам любых банков
В ноябре «Альфа-Банк» и компания «Росгосстрах» запустили новое онлайн-решение, с помощью которого купить страховой полис для вы
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Гузовский Денис 64 27
|Шадаев Максут 875 26
|Ульянычев Матвей 32 25
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|Иванец Евгений 25 15
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|Тятюшев Максим 71 15
|Сергеева Наталья 32 15
|Долгов Александр 29 15
|фон Розен Александр 26 15
|Сазонов Максим 25 15
|Климов Андрей 57 15
|Сивцев Илья 125 15
|Добровинский Александр 31 15
|Чурсин Дмитрий 57 15
|Маркова Светлана 28 15
|Лукавенко Олег 25 15
|Гаврилов Евгений 38 15
|Стоянов Алексей 37 15
|Евдокимов Игорь 44 15
|Петров Михаил 138 13
|Кравченко Сергей 13 11
|Смирнова Олеся 11 11
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