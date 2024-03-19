ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах

«Росгосстрах» и Zunami заключили соглашение о намерениях в области цифрового страхования логистики ПАО СК «Росгосстрах» и платформа цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая «Ц

«Открытие Авто» и СК «Росгосстрах»: оплата налога на машину — самый популярный автосервис на портале госуслуг иля через аккредитив. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» и страховой компании «Росгосстрах». Об этом CNews сообщили представители «Открытие Авто». 47% россиян из всех автос

Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Массово страховые продукты не будут продаваться онлайн в течение еще трех лет нсовую нестабильность в обществе. Страховка возместила бы потери хотя бы отчасти. Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Страховой рынок сегодня в числе максимально клиентоориентированных — мы кастоми

Спрос на страхование гаджетов в 2022 г. вырос на 14%, и это не предел покупок в этом году растет, свидетельствует статистика продаж полисов «Мобильная защита» компании «Росгосстрах». Сборы страховой премии только через одного из федеральных ритейлеров, входящего

«Росгосстрах» оценил уровень цифровизации в страховании страховых услуг используют онлайн способы взаимодействия со страховыми компаниями. Это выяснила СК «Росгосстрах» в ходе опроса*, проведенного к Форуму инновационных финансовых технологий Банка

«Росгосстрах» запустил цифровую платформу «Мой_сервис дом» ии мы прогнозируем рост по ряду сегментов, — сказала бизнес-лидер команды «Мой_Сервис» (партнер СК «Росгосстрах») Светлана Бери. — “Мой_сервис дом” не планирует конкурировать за вызов уборщицы

«Синимекс» реализовала проект на основе машинного обучения для «Росгосстраха» Компания «Синимекс» совместно с компанией «Росгосстрах» реализовала комплексный проект с использованием новейших методов оценки данных. Специалисты по анализу данных разработали сервисы на основе машинного обучения, позволяющие страховщ

Зачем и как «Росгосстрах» внедряет ИИ? ботает ли этот рецепт в случае со сложными для понимания страховыми продуктами. Страховая компания «Росгосстрах» решила протестировать, каким будет эффект от предложений, сформированных с помощ

Служба ИТ-поддержки «Росгосстраха» перешла на платформу Naumen SMP Страховая компания «Росгосстрах» перевела службу ИТ-поддержки пользователей на платформу автоматизации процессов

ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС тараются сократить свои бюджеты на ДМС», — отметила руководитель блока медицинского страхования СК «Росгосстрах» Галина Таланова.

«Росгосстрах» внедрил «Умные карты агентских участков» «Росгосстрах» внедрил аналитическую геосистему с интерфейсом «умных карт» в помощь страховым а

СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA Страховая компания «Росгосстрах жизнь» завершила проект внедрения финансовой системы на базе SAP S/4HANA. Новое решение позволит оптимизировать ведение операционного, управленческого и бухгалтерского учета. Партне

«Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay «Росгосстрах банк» предложил держателям карт «Мир» возможность подключить сервисы бесконтактных платежей Mir Pay и Samsung Pay и совершать покупки в одно касание. Mir Pay – это сервис платежной

«Росгосстрах Армения» отказалась от аппаратной АТС в пользу Oktell «Росгосстрах Армения», один из лидеров страхового рынка Армении, объявил о повышении производительности операторов контакт-центра за счет внедрения коммуникационной платформы Oktell. Об этом соо

«Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы «Росгосстрах», одна из ведущих отечественных страховых компаний, и консультационная группа АТК

«Росгосстрах» перенес бюджетирование из Excel в облако Oracle Cloud От Excel к Oracle Cloud за пять месяцев «Росгосстрах», одна из крупнейших и старейшая Российская страховая компания, автоматизировала

«Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией «Росгосстрах», один из лидеров страхового рынка России, выбрал облачный сервис Oracle Planning

«Росгосстрах» при поддержке Epam перевел веб-сайт на новую платформу Разработчик заказного программного обеспечения Epam выполнил для СК «Росгосстрах» проект по переводу веб-сайта www.RGS.ru на платформу «1С-Битрикс». Это позволило

2 млн клиентов оформили переход в НПФ РГС с ЭП на базе совместных технологий с «Росгосстрах Банком» , совместной разработкой НПФ РГС, «Рогосстрах Банка» и «Удостоверяющего центра», воспользовались уже 2 млн клиентов. Благодаря внедрению технологии электронной подписи с ноября 2014 г. каждый клиент «Росгосстрах Банка» получил возможность оформить договор обязательного пенсионного страхования и перевести накопительную часть пенсии в НПФ РГС в любом отделении банка по всей России. Разработан

Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук, увеличившись на 17% с начала года. 1,6 млн штук приходится на карты международной платёжной системы Visa, 800 тыс. — на карты системы MasterCard. Нача

«Росгосстрах» автоматизирует бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми стандартами ЦБ РФ вместе с ЦФТ «Росгосстрах» автоматизирует бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми отраслевыми стандартами ЦБ РФ на базе решений ЦФТ. Об этом CNews сообщили в компании «Центр Финансовых Технол

«Росгосстрах» обрабатывает страховые договоры с помощью Abbyy FlexiCapture Страховая компания «Росгосстрах» реализовала проект по оптимизации процесса обработки договоров страхования. В ре

«Росгосстрах Банк» запустил услугу перевода по номеру карты «Росгосстрах Банк» объявил о введении новой услуги для держателей карт — перевод по номеру карты. Сервис доступен на сайте и в системе «Интернет-Банка» кредитной организации, сообщили CNews в «<

Zecurion Zlock заменит Lumension Device Control в «Росгосстрах Банке» ийский разработчик DLP-решений для защиты информации от утечек, объявила о начале проекта по замене системы Lumension Device Control на решение для защиты от утечек Zecurion Zlock (Device Control) в «Росгосстрах Банке». Как сообщили CNews в Zecurion, последние годы в «Росгосстрах Банке» для защиты от утечек через съёмные носители использовался программный продукт Lumension Device Con

«Росгосстрах Банк» запустил мобильный банк для iOS и Android «Росгосстрах Банк» запустил бесплатное приложение «Мобильный Банк» для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Об этом CNews сообщили в «Росгосстрах Банке». Как отмечается, «М

Круглый стол: BYOD потребует новых политик ИБ поративные мобильные приложения. Можно сказать, что мы в начале второй стадии. В настоящее время в «Росгосстрахе» ограничено нормативными документами использование личных мобильных устройств ра

«Росгосстрах Банк» предложил своим клиентам услугу SMS-информирования Начиная с ноября 2014 г. у пользователей систем «Интернет Клиент-Банк» и «Клиент-Банк» «Росгосстрах Банка», юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, появилась возможность оперативно получать информацию от кредитной организации посредством SMS-сообщений на мобильный телеф

Дмитрий Лаврентьев - Рост ИТ-инвестиций сдерживает убыточность ОСАГО Могут ли вендорские ИТ-решения удовлетворить все ваши потребности? Дмитрий Лаврентьев: В основном, «Росгосстрах» выбирает поставщиков по рекомендации вендоров. Опыт показывает, что нам часто ну

«Росгосстрах Банк» с помощью «Инфосистемы Джет» сертифицировал свои информационные системы на соответствие PCI DSS 3.0 «Росгосстрах Банк» и компания «Инфосистемы Джет» завершили проект по приведению платежных систем банка в соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.0. Проект затронул все основные системы и пр

Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка» Компания Inpas поставит POS-терминалы PAX S90 и VeriFone VX675 в «Росгосстрах Банк» — данное право компания получила в результате победы в тендере банка, итоги которого были подведены в середине декабря 2013 г. Как рассказали CNews в банке, терминалы будут ус

Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка» «Росгосстрах Банк» реализовал возможность оплаты налогов физических лиц при помощи системы интернет-банк «Частный Клиент». Для того чтобы воспользоваться функцией получения информации о задолжен

«Росгосстрах Банк» расширяет функциональность интернет-банка для розничных клиентов «Росгосстрах Банк» внедрил новую технологию, расширяющую возможности оплаты услуг в интернет-банке с привлечением различных платежных систем. На первом этапе реализована интеграция системы интер

«Росгосстрах Банк» защитил онлайн-покупки своих клиентов с помощью технологии 3-D Secure «Росгосстрах Банк» внедрил для клиентов-держателей пластиковых карт услугу дополнительной защиты онлайн-платежей по технологии 3-D Secure. По расчетам банка, данная опция позволит повысить безоп

«Росгосстрах Банк» начал выпуск чиповых карт Visa с технологией payWave «Росгосстрах Банк» объявил о начале выпуска чиповых пластиковых карт платежной системы Visa с технологией бесконтактной оплаты payWave. На первом этапе снабдить чипами предполагается карты катег

Досрочно погасить кредит в «Росгосстрах Банке» теперь можно через систему интернет-банкинга С 11 марта в системе интернет-банкинга «Росгосстрах Банка» доступен новый функционал. Теперь для досрочного частичного или полного погашения ряда кредитов клиенту не обязательно посещать офис кредитной организации. Заявление на досро

Allied Telesis и Soling обновили сети «Росгосстраха» , поддержку IEEE 802.1 x, группирование портов и агрегацию каналов. «Задачами проекта для компании «Росгосстрах», реализованного совместно с компанией Soling, было не только обновление уже имею

Купить полис страхования теперь можно на сайте «Росгосстрах» Российская страховая компания «Росгосстрах» расширила спектр возможностей, доступных на своем корпоративном сайте. Теперь дл

Денежные переводы «Золотой Короны» теперь доступны в отделениях «Росгосстрах Банка» «Росгосстрах Банк» расширил спектр услуг в области денежных переводов без открытия счета. Теперь в более чем 250 отделениях банка можно отправить и получить денежные средства в рублях, долларах

"Росгосстрах": Связь от "Ростелекома" есть везде CNews: Как организована работа ИТ-департамента в "Росгосстрахе"? Владимир Суслин: В компании "Росгосстрах" собралась сильная ИТ-команда. Многие задачи - от монтажа инфраструктуры до напис