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ВТБ Открытие ФК Росгосстрах

ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах

ПАО СК «Росгосстрах» — участник отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».  На 2021 год на территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 

 

 

"Цифровая трансформация: переход на стадию формирования цифрового преимущества" Денис Гузовский, Член правления - Руководитель Блока Информационных Технологий, Росгосстрах, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


19.03.2024 «Росгосстрах» и Zunami заключили соглашение о намерениях в области цифрового страхования логистики

ПАО СК «Росгосстрах» и платформа цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая «Ц
09.02.2024 «Открытие Авто» и СК «Росгосстрах»: оплата налога на машину — самый популярный автосервис на портале госуслуг

иля через аккредитив. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» и страховой компании «Росгосстрах». Об этом CNews сообщили представители «Открытие Авто». 47% россиян из всех автос
21.11.2022 Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Массово страховые продукты не будут продаваться онлайн в течение еще трех лет

нсовую нестабильность в обществе. Страховка возместила бы потери хотя бы отчасти. Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Страховой рынок сегодня в числе максимально клиентоориентированных — мы кастоми
15.11.2022 Спрос на страхование гаджетов в 2022 г. вырос на 14%, и это не предел

покупок в этом году растет, свидетельствует статистика продаж полисов «Мобильная защита» компании «Росгосстрах». Сборы страховой премии только через одного из федеральных ритейлеров, входящего
10.11.2022 «Росгосстрах» оценил уровень цифровизации в страховании

страховых услуг используют онлайн способы взаимодействия со страховыми компаниями. Это выяснила СК «Росгосстрах» в ходе опроса*, проведенного к Форуму инновационных финансовых технологий Банка

21.04.2022 «Росгосстрах» запустил цифровую платформу «Мой_сервис дом»

ии мы прогнозируем рост по ряду сегментов, — сказала бизнес-лидер команды «Мой_Сервис» (партнер СК «Росгосстрах») Светлана Бери. — “Мой_сервис дом” не планирует конкурировать за вызов уборщицы

08.04.2022 «Синимекс» реализовала проект на основе машинного обучения для «Росгосстраха»

Компания «Синимекс» совместно с компанией «Росгосстрах» реализовала комплексный проект с использованием новейших методов оценки данных. Специалисты по анализу данных разработали сервисы на основе машинного обучения, позволяющие страховщ
11.11.2021 Зачем и как «Росгосстрах» внедряет ИИ?

ботает ли этот рецепт в случае со сложными для понимания страховыми продуктами. Страховая компания «Росгосстрах» решила протестировать, каким будет эффект от предложений, сформированных с помощ
31.05.2021 Служба ИТ-поддержки «Росгосстраха» перешла на платформу Naumen SMP

Страховая компания «Росгосстрах» перевела службу ИТ-поддержки пользователей на платформу автоматизации процессов

02.04.2021 ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС

тараются сократить свои бюджеты на ДМС», — отметила руководитель блока медицинского страхования СК «Росгосстрах» Галина Таланова.
03.02.2021 «Росгосстрах» внедрил «Умные карты агентских участков»

«Росгосстрах» внедрил аналитическую геосистему с интерфейсом «умных карт» в помощь страховым а
14.05.2020 СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA

Страховая компания «Росгосстрах жизнь» завершила проект внедрения финансовой системы на базе SAP S/4HANA. Новое решение позволит оптимизировать ведение операционного, управленческого и бухгалтерского учета. Партне
13.11.2019 «Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay

«Росгосстрах банк» предложил держателям карт «Мир» возможность подключить сервисы бесконтактных платежей Mir Pay и Samsung Pay и совершать покупки в одно касание. Mir Pay – это сервис платежной

07.11.2018 «Росгосстрах Армения» отказалась от аппаратной АТС в пользу Oktell

«Росгосстрах Армения», один из лидеров страхового рынка Армении, объявил о повышении производительности операторов контакт-центра за счет внедрения коммуникационной платформы Oktell. Об этом соо
26.07.2018 «Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы

«Росгосстрах», одна из ведущих отечественных страховых компаний, и консультационная группа АТК
18.07.2018 «Росгосстрах» перенес бюджетирование из Excel в облако Oracle Cloud

От Excel к Oracle Cloud за пять месяцев «Росгосстрах», одна из крупнейших и старейшая Российская страховая компания, автоматизировала

21.03.2018 «Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией

«Росгосстрах», один из лидеров страхового рынка России, выбрал облачный сервис Oracle Planning
16.11.2016 «Росгосстрах» при поддержке Epam перевел веб-сайт на новую платформу

Разработчик заказного программного обеспечения Epam выполнил для СК «Росгосстрах» проект по переводу веб-сайта www.RGS.ru на платформу «1С-Битрикс». Это позволило
06.10.2016 2 млн клиентов оформили переход в НПФ РГС с ЭП на базе совместных технологий с «Росгосстрах Банком»

, совместной разработкой НПФ РГС, «Рогосстрах Банка» и «Удостоверяющего центра», воспользовались уже 2 млн клиентов. Благодаря внедрению технологии электронной подписи с ноября 2014 г. каждый клиент «Росгосстрах Банка» получил возможность оформить договор обязательного пенсионного страхования и перевести накопительную часть пенсии в НПФ РГС в любом отделении банка по всей России. Разработан
24.06.2016 Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук

Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук, увеличившись на 17% с начала года. 1,6 млн штук приходится на карты международной платёжной системы Visa, 800 тыс. — на карты системы MasterCard. Нача
25.11.2015 «Росгосстрах» автоматизирует бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми стандартами ЦБ РФ вместе с ЦФТ

«Росгосстрах» автоматизирует бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми отраслевыми стандартами ЦБ РФ на базе решений ЦФТ. Об этом CNews сообщили в компании «Центр Финансовых Технол
16.09.2015 «Росгосстрах» обрабатывает страховые договоры с помощью Abbyy FlexiCapture

Страховая компания «Росгосстрах» реализовала проект по оптимизации процесса обработки договоров страхования. В ре
13.08.2015 «Росгосстрах Банк» запустил услугу перевода по номеру карты

«Росгосстрах Банк» объявил о введении новой услуги для держателей карт — перевод по номеру карты. Сервис доступен на сайте и в системе «Интернет-Банка» кредитной организации, сообщили CNews в «<
24.02.2015 Zecurion Zlock заменит Lumension Device Control в «Росгосстрах Банке»

ийский разработчик DLP-решений для защиты информации от утечек, объявила о начале проекта по замене системы Lumension Device Control на решение для защиты от утечек Zecurion Zlock (Device Control) в «Росгосстрах Банке». Как сообщили CNews в Zecurion, последние годы в «Росгосстрах Банке» для защиты от утечек через съёмные носители использовался программный продукт Lumension Device Con
28.01.2015 «Росгосстрах Банк» запустил мобильный банк для iOS и Android

«Росгосстрах Банк» запустил бесплатное приложение «Мобильный Банк» для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Об этом CNews сообщили в «Росгосстрах Банке». Как отмечается, «М
04.12.2014 Круглый стол: BYOD потребует новых политик ИБ

поративные мобильные приложения. Можно сказать, что мы в начале второй стадии. В настоящее время в «Росгосстрахе» ограничено нормативными документами использование личных мобильных устройств ра
17.11.2014 «Росгосстрах Банк» предложил своим клиентам услугу SMS-информирования

Начиная с ноября 2014 г. у пользователей систем «Интернет Клиент-Банк» и «Клиент-Банк» «Росгосстрах Банка», юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, появилась возможность оперативно получать информацию от кредитной организации посредством SMS-сообщений на мобильный телеф
08.09.2014 Дмитрий Лаврентьев - Рост ИТ-инвестиций сдерживает убыточность ОСАГО

Могут ли вендорские ИТ-решения удовлетворить все ваши потребности? Дмитрий Лаврентьев: В основном, «Росгосстрах» выбирает поставщиков по рекомендации вендоров. Опыт показывает, что нам часто ну
22.07.2014 «Росгосстрах Банк» с помощью «Инфосистемы Джет» сертифицировал свои информационные системы на соответствие PCI DSS 3.0

«Росгосстрах Банк» и компания «Инфосистемы Джет» завершили проект по приведению платежных систем банка в соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.0. Проект затронул все основные системы и пр
13.01.2014 Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка»

Компания Inpas поставит POS-терминалы PAX S90 и VeriFone VX675 в «Росгосстрах Банк» — данное право компания получила в результате победы в тендере банка, итоги которого были подведены в середине декабря 2013 г. Как рассказали CNews в банке, терминалы будут ус
12.12.2013 Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка»

«Росгосстрах Банк» реализовал возможность оплаты налогов физических лиц при помощи системы интернет-банк «Частный Клиент». Для того чтобы воспользоваться функцией получения информации о задолжен
03.10.2013 «Росгосстрах Банк» расширяет функциональность интернет-банка для розничных клиентов

«Росгосстрах Банк» внедрил новую технологию, расширяющую возможности оплаты услуг в интернет-банке с привлечением различных платежных систем. На первом этапе реализована интеграция системы интер
13.05.2013 «Росгосстрах Банк» защитил онлайн-покупки своих клиентов с помощью технологии 3-D Secure

«Росгосстрах Банк» внедрил для клиентов-держателей пластиковых карт услугу дополнительной защиты онлайн-платежей по технологии 3-D Secure. По расчетам банка, данная опция позволит повысить безоп
17.04.2013 «Росгосстрах Банк» начал выпуск чиповых карт Visa с технологией payWave

«Росгосстрах Банк» объявил о начале выпуска чиповых пластиковых карт платежной системы Visa с технологией бесконтактной оплаты payWave. На первом этапе снабдить чипами предполагается карты катег
12.03.2013 Досрочно погасить кредит в «Росгосстрах Банке» теперь можно через систему интернет-банкинга

С 11 марта в системе интернет-банкинга «Росгосстрах Банка» доступен новый функционал. Теперь для досрочного частичного или полного погашения ряда кредитов клиенту не обязательно посещать офис кредитной организации. Заявление на досро
26.02.2013 Allied Telesis и Soling обновили сети «Росгосстраха»

, поддержку IEEE 802.1 x, группирование портов и агрегацию каналов. «Задачами проекта для компании «Росгосстрах», реализованного совместно с компанией Soling, было не только обновление уже имею
18.02.2013 Купить полис страхования теперь можно на сайте «Росгосстрах»

Российская страховая компания «Росгосстрах» расширила спектр возможностей, доступных на своем корпоративном сайте. Теперь дл
06.02.2013 Денежные переводы «Золотой Короны» теперь доступны в отделениях «Росгосстрах Банка»

«Росгосстрах Банк» расширил спектр услуг в области денежных переводов без открытия счета. Теперь в более чем 250 отделениях банка можно отправить и получить денежные средства в рублях, долларах

05.12.2012 "Росгосстрах": Связь от "Ростелекома" есть везде

CNews: Как организована работа ИТ-департамента в "Росгосстрахе"? Владимир Суслин: В компании "Росгосстрах" собралась сильная ИТ-команда. Многие задачи - от монтажа инфраструктуры до напис
03.12.2012 «Альфа-Банк» и «Росгосстрах» запустили услугу онлайн-покупки полиса для путешественников по картам любых банков

В ноябре «Альфа-Банк» и компания «Росгосстрах» запустили новое онлайн-решение, с помощью которого купить страховой полис для вы

Публикаций - 341, упоминаний - 505

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 398 38
7820 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8511 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11315 31
Oracle Corporation 6565 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1490 27
Ред Софт - Red Soft 580 23
Т1 Холдинг - Т1 Группа 167 22
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 82 21
IBM - International Business Machines Corp 9372 21
ITQuick - Айтиквик 29 21
Ростелеком 10901 18
Microsoft Corporation 24244 18
SAP SE 5154 18
Корус Консалтинг ГК 1169 17
Neoflex - Неофлекс 210 16
МегаФон 8107 16
Intel Corporation 11986 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 39 15
Cisco Systems 5043 14
Yandex - Яндекс 6693 14
Google LLC 11497 14
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 206 9
Крок - Croc 1767 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2767 9
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 9
HP Inc. 5639 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3443 9
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 9
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 570 8
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 92 8
Siemens AG - Siemens Group 2571 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1047 8
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 407 7
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 7
Xerox 1133 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 7
Naumen - Наумен 585 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4633 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6748 76
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2685 71
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 51
Альфа-Банк 1703 39
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1531 38
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 632 37
Ингосстрах СПАО 400 36
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 400 33
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 488 31
Интеррос - Росбанк АКБ 616 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 415 26
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 215 26
ГПБ - Газпромбанк 1039 26
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 177 26
Почта России ПАО 2040 25
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 117 22
Лента - Сеть розничной торговли 1955 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2108 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 958 20
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 64 19
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 251 18
Шереметьево Хэндлинг 32 18
АльфаСтрахование СГ 298 18
МКБ - Московский кредитный банк 545 17
РЖД - Российские железные дороги 1821 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 528 17
Силовые машины 104 16
Visa International 1934 16
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 257 15
ПГК - Первая грузовая компания 192 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 54 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 455 14
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 308 14
ВТБ - ВТБ24 662 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 529 14
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 13
Северсталь ПАО - Severstal 433 13
Ак Барс Банк 266 13
Газпром нефть 573 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10856 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4442 29
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МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 3
АФТ - Ассоциация Финтех 123 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6197 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 30 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61001 152
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46369 105
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28855 92
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16708 71
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9296 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24803 53
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 4062 51
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15067 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19943 42
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4287 41
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12357 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28243 37
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4373 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11277 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23643 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23089 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11990 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11130 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10348 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20809 29
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 913 29
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4784 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10588 26
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4675 26
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4910 26
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1430 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5950 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11228 24
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1541 24
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4897 24
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3791 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13640 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24092 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6867 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8900 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27192 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10175 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7284 21
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 59 22
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 126 21
Google Android 13571 10
Microsoft Windows 2000 8661 10
Microsoft Office 3601 10
Linux OS 9336 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4752 8
BSS BS-Client ДБО 125 8
Oracle Java - язык программирования 2930 7
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 211 7
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 221 7
Microsoft Windows 15219 7
Apple iOS 7456 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1232 5
Eaton Powerware ИБП 67 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 728 4
Oracle СУБД 619 4
ВГТРК - Смотрим 592 4
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 47 4
Microsoft Teams - MS Teams 487 4
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 4
Microsoft Skype 2021 3
IBM Power Systems - серия серверов 220 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 244 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2620 3
Visa Verified By Visa 61 3
MasterCard SecureCode 79 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 655 3
Microsoft Outlook 1355 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 212 3
Python - высокоуровневый язык программирования 772 3
Apple Pay 480 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 705 3
Microsoft Office Excel 1153 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3976 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1039 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1071 3
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 806 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 211 3
Гузовский Денис 64 27
Шадаев Максут 875 26
Ульянычев Матвей 32 25
Натрусов Артем 264 25
Сельдемиров Александр 29 25
Вожегова Мария 28 24
Рустамов Рустам 351 23
Гуренков Михаил 26 23
Бурилов Андрей 101 23
Булгаков Кирилл 91 22
Александров Александр 63 22
Леонов Алексей 72 21
Спирин Антон 45 18
Семенов Александр 138 17
Ульянов Николай 89 17
Сотин Денис 201 17
Карпов Роман 50 15
Иванец Евгений 25 15
Сирота Юрий 67 15
Тятюшев Максим 71 15
Сергеева Наталья 32 15
Долгов Александр 29 15
фон Розен Александр 26 15
Сазонов Максим 25 15
Климов Андрей 57 15
Сивцев Илья 125 15
Добровинский Александр 31 15
Чурсин Дмитрий 57 15
Маркова Светлана 28 15
Лукавенко Олег 25 15
Гаврилов Евгений 38 15
Стоянов Алексей 37 15
Евдокимов Игорь 44 15
Петров Михаил 138 13
Кравченко Сергей 13 11
Смирнова Олеся 11 11
Алешкин Сергей 65 10
Лаврентьев Дмитрий 11 10
Алифанов Кирилл 64 9
Попов Алексей 333 9
Россия - РФ - Российская федерация 136459 271
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41494 103
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13895 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16606 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51271 24
Европа 21495 19
Германия - Федеративная Республика 12455 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7029 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2269 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13994 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16319 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3721 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2115 8
Украина 7485 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13170 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 161 6
Казахстан - Республика 5359 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2919 6
США - Мэриленд - Балтимор 177 5
Финляндия - Финляндская Республика 3563 5
Россия - СФО - Новосибирск 4073 5
Европа Восточная 3044 5
Беларусь - Белоруссия 5429 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1607 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2518 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1545 4
Франция - Французская Республика 7726 4
Россия - УФО - Свердловская область 1369 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 4
Италия - Итальянская Республика 4292 4
Япония 13158 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 585 3
Россия - ЦФО - Калужская область 922 3
Испания - Королевство 3675 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2586 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 841 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2311 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1172 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1151 3
Азия - Азиатский регион 5345 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46031 205
Страхование - Страховое дело - Insurance 5546 115
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22815 84
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5389 84
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48494 73
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12992 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17299 50
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10486 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12472 45
Кредитование - Сrediting - Заём 6459 40
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15683 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5172 32
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4496 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27251 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9239 24
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2969 23
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 343 22
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7585 22
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1443 21
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4455 20
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5978 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6967 19
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2779 19
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1576 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5730 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2705 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5736 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6630 15
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 191 15
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1276 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4702 13
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 584 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4498 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6180 12
Энергетика - Energy - Energetically 4823 12
Экономический эффект 974 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4633 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7143 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4623 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2941 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11126 10
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 106 3
TAdviser - Центр выбора технологий 369 2
Forbes - Форбс 731 1
N+1 - Издание 149 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 1
Intelligent Enterprise 27 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 262 1
The Banker 6 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 1
CNews - ZOOM.CNews 1818 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 70 1
Атлас страхования 14 1
ComNews - Медиа-бизнес 105 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 88 1
Vc.ru - Виси.ру 35 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7845 69
Gartner - Гартнер 3520 15
CNews Инновация года - награда 108 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2951 8
IDC - International Data Corporation 4888 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 574 6
Forrester Research 819 3
Forbes Global 2000 33 1
Wainhouse Research 40 1
Mount Onyx 1 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 296 1
Медиалогия 21 1
S&P 500 555 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
BCG - Boston Consulting Group 105 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 72 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 824 6
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 26 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 329 5
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 18 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 547 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 52 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 903 2
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 505 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 283 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 26 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 131 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 53 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Pearson VUE 51 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 16 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 194 1
РАН - Российская академия наук 1789 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 185 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 15 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 310 1
РЭШ - Российская экономическая школа 12 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 17 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 1
РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 15 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 754 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 9 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 267 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 111 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 340 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 387 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1934 53
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1011 27
CNews FORUM Кейсы 184 27
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2305 6
Digital October - конференционное пространство 90 4
CNews AWARDS - награда 456 4
Подмосковные Вечера 7 3
Oracle AppsForum 23 2
Международный женский день - 8 марта 321 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 12 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 124 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 276 1
Oracle OpenWorld 65 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 87 1
Infosecurity - выставка 63 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
ИнфоКом 93 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 702 1
CeBIT 611 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
ComNews Awards 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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