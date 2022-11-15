Спрос на страхование гаджетов в 2022 г. вырос на 14%, и это не предел

Ограничение поставок в Россию смартфонов, планшетов и других мобильных устройств, а также рост их стоимости заставляет россиян рачительнее относиться к купленным гаджетам и заботиться о защите вложенных средств. Интерес к страхованию техники во время покупок в этом году растет, свидетельствует статистика продаж полисов «Мобильная защита» компании «Росгосстрах».

Сборы страховой премии только через одного из федеральных ритейлеров, входящего в число лидеров продаж цифровой и бытовой техники в России, по итогам трех кварталов 2022 г. уже превышают на 14% показатели всего 2021 г. Если же сравнивать эти результаты с аналогичными за девять месяцев 2021 г., то рост еще существеннее — более чем на 70%.

«А ведь не учтены еще «черная пятница» и другие ноябрьские распродажи, а также декабрь, на который традиционно приходится пик покупательского спроса на цифровую технику — гаджеты стали одним из самых распространенных подарков к Новому году. Поэтому мы ожидаем, что страхование гаджетов и дальше будет идти по нарастающей», — сказал директор по работе с ключевыми партнерами Блока партнерского бизнеса ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Ведунов.

Общий объем возмещения, выплаченного «Росгосстрахом» по страховым случаям с мобильной техникой, уже превысил в 2022 г. 35 млн руб. Вот лишь несколько последних примеров, наглядно демонстрирующих работу программы «Мобильная защита» и ее ценность для клиентов.

Так, страхователь из Ростова-на-Дону обратился в компанию из-за повреждения Apple iPad 9 в результате падения. После доставки оборудования в сервисный центр было установлено, что произошла деформация корпуса, дисплея и АКБ. При таком характере повреждений восстановить устройство было невозможно, и через 11 дней после подачи заявления о наступлении страхового события клиент получил выплату — более 59 тыс. руб.

Клиент из Белгородской области также обратился в «Росгосстрах» после падения на пол Apple iPhone 11 — у смартфона были повреждены дисплей и тачскрин. После консультации в Едином контакт-центре компании клиент решил самостоятельно сделать диагностику и ремонт оборудования и подал документы в электронном виде, с помощью предоставленных каналов взаимодействия. Через четыре дня после получения полного пакета документов, подтверждающих факт страхового события, было принято решение о возмещении необходимой стоимости ремонта — клиент получил 15,3 тыс. руб.

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А страхователь из одной из станиц Краснодарского края был вынужден обратиться к страховщику из-за неаккуратности ребенка, уронившего смартфон Xiaomi Redmi 9A на кафельный пол в школе — дисплей и корпус устройства были повреждены. Клиент воспользовался услугой «Door to Door» и через несколько дней передал курьеру поврежденный смартфон для отправки в сервисный центр. Там в течение двух дней отремонтировали оборудование и провели его контрольные проверки, а затем курьером доставили обратно владельцу.

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ПАО СК «Росгосстрах» — участник отечественного рынка страхования. На территории России действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 г. система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания.