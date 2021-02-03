«Росгосстрах» внедрил «Умные карты агентских участков»

«Росгосстрах» внедрил аналитическую геосистему с интерфейсом «умных карт» в помощь страховым агентам. Разработка повышает эффективность работы агентов и отражает актуальную картину по страхованию объектов в масштабе отдельного населенного пункта и страны в целом. Нейросети обрабатывают накопленные данные страховой компании, геоинформацию и до 100 дополнительных слоев данных. Решение предоставляет российская аналитическая компания Marketing Logic.

Новая геосистема «Росгосстраха» «Карта агентских участков» на основе ГИС Atlas показывает в зоне ответственности каждого агента дома и участки с разделением на статус: застрахованные в «Росгосстрахе», застрахованные в других компаниях и еще не застрахованные объекты. В систему занесены участки, закрепленные за агентами, а визуализация позволяет наглядно отображать нагрузку на каждого агента и его эффективность. Такой подход со сверхвысоким уровнем детализации позволил составить единый список домов и земельных участков для страхования в масштабах всей страны и конкретного населенного пункта. Платформа отображает статус, срок, виды риска и предварительную стоимость страхования, а также подробную информацию об объекте. В системе формируются списки для «полевых» выездов агентов с информацией о доме и участке, что позволяет оптимизировать количество поездок, экономить время сотрудников и снижает финансовые затраты. Для новых агентов платформа становится удобным инструментом адаптации и профессионального роста.

«Карта агентских участков» отображает фактическую и аналитическую информацию в интерактивном формате с различными слоями данных, дает возможностью группировать, сравнивать, выделять и объединять данные в зависимости от целей и задач в принятых в компании формах отчетов.

Интеллектуальная система Atlas интегрирована в системы внутреннего взаимодействия «Росгосстраха» и обеспечивает безопасную синхронизацию с данными о контрактах и пользователях. Платформа обеспечивает высокий уровень безопасности данных, которые хранятся в единой базе и защищены от несанкционированных изменений. С точки зрения менеджмента платформа позволяет повысить эффективность работы сотрудников, так как агрегирует и предоставляет всю необходимую информацию в удобном формате, позволяя оценить охват и качество действий агентов и при необходимости скорректировать их работу.

«Мы знаем, что внедренное решение уникально для российского рынка и дает нам новые возможности по дальнейшему развитию бизнеса, накапливает и анализирует наш многолетний экспертный опыт и возвращает его нам в виде быстрых и понятных рекомендаций, — сказала член правления СК «Росгосстрах» Елена Белоусенко. — Советский Госстрах с 1921 г. формировал рынок страхования домов и имущества, а его наследник «Росгосстрах» и по сей день остается лидером по страхованию недвижимости россиян. Этот вид для нас приоритетный — мы постоянно его развиваем, предлагая новые продукты страховой защиты жилья и наполняя имеющиеся дополнительными сервисными опциями. Основным каналом дистрибуции полисов страхования ИФЛ является наш агентский корпус, и инновационные «Карты агентских участков» позволяют в прямом и переносном смысле существенно сократить агенту расстояние до потенциального клиента. С помощью КАУ проще определить приоритетные направления приложения усилий — территории с низким охватом договоров страхования. Карта помогает просчитать реальный потенциал каждой территории, спланировать подомовые обходы, при необходимости привлечь дополнительные ресурсы. Это существенная экономия времени наших работников, которое они могут уделить клиентам и развитию бизнеса».

Первый опыт внедрения КАУ в региональных филиалах «Росгосстраха» показал высокую заинтересованность агентов и руководителей продаж в использовании нового инструмента как для расширения нового бизнеса в имущественном страховании, так и для возобновления договоров с клиентами, которые ранее страховались в компании. Помимо функциональности комплекса, сотрудники «Росгосстраха» отмечают его интерфейс, удобство в использовании и понятность.

«Визуализация данных и интерактивная карта системы Atlas – это безусловное преимущество перед стандартными CRM и аналитическими системами, но нашей задачей и пожеланием старейшей в России страховой компании было внедрение полноценной и предельно кастомизированной аналитической интеллектуальной системы с элементами ИИ и машинного обучения, которая на основе Big Data, данных о профилях и возможностях сотрудников, транспортной инфраструктуре и данных о недвижимости, предлагала бы агентам решения, основанные на детальном, при этом быстром анализе всех этих факторов. Именно такую интеллектуальную систему помощи бизнесу мы и внедрили с нашими коллегами в «Росгосстрахе», – отметил управляющий партнер компании-разработчика Marketing Logic Дмитрий Галкин.