«Открытие Авто» и СК «Росгосстрах»: оплата налога на машину — самый популярный автосервис на портале госуслуг

Большая часть российских автолюбителей пользуются автосервисами на «Госуслугах». Почти каждый второй опрошенный оплачивает через портал налог на автомобиль, каждый четвертый — записывается в ГИБДД, и еще столько же используют приложение «Госуслуги Авто». При этом 45% опрошенных положительно относятся к новой инициативе — возможности совершать через портал госуслуг сделки купли-продажи автомобиля через аккредитив. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» и страховой компании «Росгосстрах». Об этом CNews сообщили представители «Открытие Авто».

47% россиян из всех автосервисов на «Госуслугах» чаще всего пользуются сервисом оплаты автомобильного налога. Женщины платят налог таким способом чаще, чем мужчины: 52% против 43%. Среди автолюбителей в возрасте 41-55 лет оплачивают налог на авто через госуслуги 53%, тогда как среди 18-25-летних — только 28%. Среди регионов активнее всего в этом отношении жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (58%), тогда как на Северном Кавказе так платят налог на машину лишь 37%.

28% записываются через госуслуги в ГИБДД (в Центральном федеральном округе — 35%, на Урале — 20%).

24% используют специальное приложение «Госуслуги Авто», содержащее электронные документы на автомобиль и набор сервисов для автовладельцев. Наиболее популярно оно на Северном Кавказе (32%), наименее — на Дальнем Востоке (16%).

18% получали через госуслуги права на управление автомобилем. Самые молодые автомобилисты в возрасте 18-25 лет делали это чаще других (29%), автолюбители старше 55 лет — реже других (15%).

13% респондентов использовали «Госуслуги» для регистрации или снятия с регистрации транспортного средства. 8% проверяли таким образом автомобиль на предмет ограничений. У 6% есть опыт заключения электронного договора купли-продажи машины. Значительно чаще других это делали автолюбители в возрасте 18-25 лет (16%). Мужчины оформляли покупку автомобиля через «Госуслуги» чаще, чем женщины (соответственно 8% и 5%). Еще 4 % оплачивали через «Госуслуги» покупку машины. Столько же обжаловали штрафы и оформляли ДТП. И наконец, 2% обращались через портал госуслуг по ОСАГО после ДТП.

Не пользуются автосервисами на портале госуслуг лишь 9% опрошенных автовладельцев. Наиболее высок этот показатель в Дальневосточном федеральном округе (16%).

45% положительно относятся к новому сервису на госуслугах «сделка по купле-продаже авто через аккредитив». Из них 29% считают, что это повысит безопасность сделки, а 16% — расширит список полезных дистанционных сервисов для автовладельцев. Среди автолюбителей в возрасте 18-25 лет этот сервис нравится 52%, среди тех, кому больше 55 лет, — 35%. На Северном Кавказе о положительном отношении к новому автосервису на «Госуслугах» заявили 52%, на Дальнем Востоке — 38%.

42% относятся к «сделке по купле-продаже авто через аккредитив» на «Госуслугах» нейтрально. 13% — отрицательно: 7% считают, что лучше сделка и оформление документов вживую, а 6% сообщили, что не понимают, как это работает.

«Список полезных сервисов на портале госуслуг для автовладельцев, в том числе с применением банковских продуктов, постоянно расширяется. Так, новая инициатива по купле-продаже авто с использованием аккредитива позволит клиентам прежде всего повысить безопасность в рамках онлайн-сделки. Среди других преимуществ - возможность проверки автомобиля на предмет принадлежности продавцу и отсутствия ограничений в его регистрации, отсутствие комиссии за использование аккредитива, а также онлайн-оформление договора или дистанционная запись в ГИБДД. Если в регистрации автомобиля в ГИБДД откажут, банк всегда предложит покупателю либо продлить действие аккредитива или отозвать сделку», — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

«Если судить по результатам опроса, четверть автомобилистов уже используют приложение «Госуслуги Авто», в которое входит в том числе и относительно новый сервис по оформлению ДТП по ОСАГО и удаленной подаче документов в страховую компанию, — сказал начальник управления методологии блока «Урегулирование убытков» «Росгосстраха» Алексей Бондарев. — Этот сервис был запущен только прошлым летом, и мы видим, что количество автомобилистов, подающих заявления по страховым случаям по ОСАГО по цифровым каналам связи, растет от месяца к месяцу — как через «Госуслуги», так и через аналогичный сервис, который «Росгосстрах» предлагает клиентам на своем сайте. И со временем, наверное, это будет одной из наиболее массово используемых госуслуг на цифровой платформе».

*Опрос проведен в январе 2024 г. среди 1,5 тыс. респондентов, автовладельцев или желающих приобрести авто, в возрасте 18-65 лет во всех федеральных округах по репрезентативной выборке.