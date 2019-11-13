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«Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay

ИТ в банках Техника

«Росгосстрах банк» предложил держателям карт «Мир» возможность подключить сервисы бесконтактных платежей Mir Pay и Samsung Pay и совершать покупки в одно касание.

Mir Pay – это сервис платежной системы «Мир», который позволяет совершать оплату с помощью смартфонов на операционной системе Android (версии 6.0 и выше), поддерживающих технологию NFC. Оплачивать покупки c помощью сервиса можно по всей России в торговых точках, в которых принимаются бесконтактные карты «Мир». С услугой Mir Pay клиентам «Росгосстрах банка» дополнительно доступны все акции платежной системы «Мир», в том числе программа лояльности с возможностью получать кэшбэк до 20% за покупки в любимых магазинах.

Samsung Pay – это мобильный платежный сервис, который позволяет оплачивать покупки с помощью смартфонов Samsung, поддерживающих технологию NFC. Благодаря собственной технологии Magnetic Secure Transmission Samsung Pay покупки можно оплачивать на любых терминалах — не только тех, которые поддерживают бесконтактную оплату.

Для начала использования сервисов необходимо установить приложение Mir Pay или Samsung Pay через Google Play на свой смартфон и следовать простым инструкциям, указанным в приложении. Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. Совершение платежей с помощью смартфона безопасно, так как вместо номера карты используется созданный особенным образом цифровой код – токен. Для покупки требуется авторизация на смартфоне по отпечатку, PIN-коду или идентификации внешности (в зависимости от модели устройства и выбранного пользователем уровня безопасности операций на смартфоне).

Объем рынка безналичных платежей за три года вырос вдвое, причем доля бесконтактных платежей увеличилась с 20% до 37%. Уже сейчас Россия находится на третьем месте по количеству совершаемых платежей с использованием токенов, а по использованию мобильных устройств в магазинах – вырвалась в лидеры. По опросу компании SAS в партнерстве с журналом ПЛАС, только 8% клиентов используют исключительно контактные пластиковые карты. Все остальные участники опроса выбирают те или иные инструменты бесконтактной оплаты – как мобильные сервисы, так и классические карты, – в том числе их различные комбинации.

«Наша цель – стать максимально комфортным банком для ежедневного пользования, поэтому одним из первых изменений, которое мы реализовали, стал перевод всей карточной линейки банка на технологию бесконтактной мобильной оплаты. Теперь наши клиенты могут уйти в онлайн "с головой": выпустить онлайн-карту в одно касание через мобильный банк и оплачивать свои повседневные покупки с помощью мобильного телефона. До конца года мы планируем также представить возможность держателям карт "Росгосстрах банка" подключить сервисы Apple Pay и Google Pay», – отметила директор по развитию розничного бизнеса «Росгосстрах банка» Марина Дембицкая.

В настоящий момент «Росгосстрах банком» выпущено более 120 тыс. карт «Мир» (в рамках продуктов «Доходная карта», «Активная карта», «Зарплатная карта»), которые могут использоваться для токенизированной оплаты.

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