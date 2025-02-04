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Индексная книга (каталог) CNews*
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Васильев Максим



04.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
26.04.2016 «Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в «ЕвразХолдинге» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Васильев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
SAP SE 5280 1
Microsoft Corporation 24643 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6254 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 881 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4712 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12548 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6791 1
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Тарасенко Владимир 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 796 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7856 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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