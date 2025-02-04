Васильев Максим
|04.02.2025
|Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
|26.04.2016
|«Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в «ЕвразХолдинге» 1
Васильев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
|Microsoft Dynamics 1176 1
|SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
|Microsoft Dynamics CRM 542 1
|HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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