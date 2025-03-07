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Громова Елена
|07.03.2025
|Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
|05.07.2017
|ФСБ поспорила с Минфином о правомерности создания новой ГИС министерства 2
Громова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 1
|Мурашов Николай 11 1
|Финляндия - Финляндская Республика 3611 1
|Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 201 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145879 1
|Швеция - Королевство 3627 1
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