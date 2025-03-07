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Индексная книга (каталог) CNews*
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Громова Елена


07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
05.07.2017 ФСБ поспорила с Минфином о правомерности создания новой ГИС министерства 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Громова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3298 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3866 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7725 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1436 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5273 1
Мурашов Николай 11 1
Финляндия - Финляндская Республика 3611 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
Россия - РФ - Российская федерация 145879 1
Швеция - Королевство 3627 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 212 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 703 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51557 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9933 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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