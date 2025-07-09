На что ушли 10 миллиардов, выделенных на «Электронный бюджет»CNews подготовил инфографику по одной из крупнейших государственных информационных систем в России — ГИИС «Электронный бюджет». На создание и развитие единой цифровой платформы управления общественными финансами с 2014 по 2025 гг. власти потратили порядка 10 млрд рублей. С помощью системы в 2024 году проект закона о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 впервые внесли в Госдуму в цифровом виде, избежав дублирования 4,5 тысяч страниц на бумаге.
Сколько денег потратили на систему
Всего за 12 лет, с 2014 по 2025 г., российские власти потратили на развитие государственной интегрированной информационной системы (ГИИС) «Электронный бюджет» порядка 10 млрд рублей, сообщили CNews в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. В 2025 году на развитие ГИИС «Электронный бюджет» направят 1,2 млрд руб., в 2026-м — 1,6 млрд руб. а в 2027-м — 0,76 млрд руб. На сегодняшний день это одна из крупнейших государственных информационных систем.
Напомним, разрабатывать систему начали в 2011 году. Сегодня функции операторов системы выполняют Минфин России и Федеральное казначейство. Ежедневно на платформе выполняется 800 млн операций в день.
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Данные системы используют сотрудники Казначейства России, Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, более 400 тысяч сотрудников бюджетных организаций и около одного миллиона граждан — посетителей порталов. К платформе подключены более 265 тыс. организаций.
«Система "Электронный бюджет" позволяет контролировать движение бюджетных средств до конечного получателя и формирует цифровой след каждого рубля. Благодаря системе также формируется аналитика, которая выводится в виде индикаторов и дашбордов, рассчитываются риски и прогнозы. Все это помогает правительству, органам исполнительной власти и другим пользователям принимать взвешенные и точные управленческие решения», — отмечает заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
На данный момент среднегодовой оборот системы составляет 120 трлн рублей, а объем бизнес-данных платформы «Электронный бюджет» ежегодно прирастает на 2,4 петабайта.
Как устроена платформа
Все функциональные подсистемы создаются единообразно — используется технологическая основа, состоящая из подсистемы обеспечения интеграции, подсистемы обеспечения информационной безопасности и подсистемы обеспечения юридической значимости электронных документов.
По состоянию на 2025 г. платформа состоит из 14 подсистем и 150 групп бизнес-процессов. Среди таких подсистем: оплата труда, управление доходами/расходами, учет и отчетность, регулировка деятельности, связанной с закупками, формирование и планирование бюджета, управление денежными потоками, деятельность в области нацпроектов, управление госдолгом, операции с финансовыми и нефинансовыми активами, обеспечение информацией и инфоресурсами, операции по финансовому контролю, ведение справочной нормативной информации.
В 2023 г., как рассказывала на CNews FORUM Кейсы Елена Громова, директор Департамента ИТ в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина РФ, платформу было решено полностью переписать. На базе «Гознак» появился филиал «Центр информационных технологий Госфинансы» (ЦИТ «Госфинансы»), которому поручили создать платформу для переноса на новую технологическую базу системы «Электронного бюджета».
«Единственный поставщик — "Гознак", мы обеспечиваем независимость от коммерческих разработчиков. Осуществляем разработку самостоятельно, но работаем в контуре Минфина и используем платформу министерства. Сборку также проводит Минфин, но здесь мы приглашаем сторонних подрядчиков», — отметила Громова, уточнив, что проект бюджета на 2026-2027 гг. собирается на новой системе с изменением процессов.
Какое ПО используется
Также сейчас в платформе задействованы следующие программные продукты: Postgres Pro Enterprise Edition (Postgres Professional), «СмартВиста интеграционная платформа», «СмартВиста бэк офис» («БПС»), «Универсальная фронт-офисная система» («ОТР»), «Юниверс Data Governance», «Юниверс MDM», «Юниверс smartETL» (DIS Group), «1С:Предприятие» («1С»), «Ред ОС» — частично, S3 (VK).
К концу 2025 года показатель по импортозамещению системы уже достиг 85%, а полностью «российской» системой она станет к 2028 году.
Подробнее о том, как развивалась и переписывалась система «Электронный бюджет», читайте в статье CNews.