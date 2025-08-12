Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180391
ИКТ 14023
Организации 10900
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26018
Персоны 77655
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 864

Гигант Гигант-Компьютерные системы ГКС Гигант Производство


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 39 дел, на cумму 1 027 074 632 ₽*

Судебные дела (39) на сумму 1 027 074 632 ₽*
в качестве истца (36) на сумму 1 024 712 251 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 2 362 381 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 «МойОфис» и «Гигант Производство» стали технологическими партнерами 1
11.08.2025 «Ред Софт» и «Гигант Производство» будут совместно развивать отечественные ИТ-решения 1
31.07.2025 Компьютеры компании «Гигант Производство» совместимы с Astra Linux 1
09.07.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 1
17.06.2025 Компания ГИГАНТ Производство примет участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
13.05.2025 Платформу CommuniGate Pro выбрали для отрасли атомной энергетики 1
10.04.2025 Цену серверов для Третьяковской галереи сбили на две трети в течение одной минуты 2
09.09.2024 Финансовая разведка России в третий раз подряд не сумела закупить ПК 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Гигант и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2220 2
Крок - Croc 1789 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 190 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 97 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 328 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4298 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5105 1
SAP SE 5368 1
Dell EMC 5056 1
Microsoft Corporation 24999 1
Lenovo Group 2320 1
HP Inc. 5727 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1670 1
8654 1
Ред Софт - Red Soft 871 1
AMD - Advanced Micro Devices 4366 1
Oracle Corporation 6791 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 212 1
Fujitsu 2054 1
Telegram Group 2341 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 397 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 302 1
1С-Битрикс - Bitrix 602 1
SimbirSoft - СимбирСофт 99 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 588 1
Nvidia Corp 3624 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Почта России ПАО 2201 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2926 1
Газпром ПАО 1380 1
ГПБ - Газпромбанк 1133 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2582 1
МКБ - Московский кредитный банк 600 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 166 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 285 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 307 1
Русагро Группа Компаний 317 1
Северсталь ПАО - Severstal 532 1
Лента - Сеть розничной торговли 2199 1
Газпром нефть 649 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 508 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 80 1
Газпром бурение 43 1
Силовые машины 138 1
Selecty - Селекти 16 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5134 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 226 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5063 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12341 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4593 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3215 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2074 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 243 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12057 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26428 4
Моноблок - Monoblock PC 1011 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10958 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9838 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6070 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14744 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16488 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6461 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10788 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14155 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16016 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 689 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1228 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5242 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6708 2
DDR - Double data rate 2834 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21413 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3370 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9661 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 966 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11768 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1772 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 347 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13113 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2335 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 385 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1912 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7586 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 358 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1042 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1591 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2006 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1363 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1898 3
Гигант - Альтаис 5 3
Гигант - Авиор 5 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 2
Linux OS 10546 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1142 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 259 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 40 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 839 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 380 1
RDW Алтай - серия серверов 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис 835 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1165 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4871 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 565 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 221 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 481 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 232 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 245 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 230 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 22 1
SAP HANA Big Data Intelligence - SAP Data Intelligence 10 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1407 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 42 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 228 1
Серебряков Виктор 53 1
Бессонов Евгений 4 1
Ковалев Егор 2 1
Фарберов Александр 12 1
Воеводин Александр 18 1
Суровец Дмитрий 96 1
Шадаев Максут 1088 1
Сергеев Сергей 156 1
Горяйнов Андрей 53 1
Лигачев Глеб 102 1
Ульянов Николай 140 1
Врацкий Андрей 147 1
Шойтов Александр 91 1
Данилов Станислав 5 1
Синьков Кирилл 60 1
Громова Елена 19 1
Миронов Михаил 2 1
Круглов Виктор 18 1
Граденко Михаил 36 1
Трошина Елена 19 1
Чудинов Дмитрий 65 1
Долгалев Эдуард 8 1
Атоян Антон 14 1
Соболев Роман 27 1
Семикин Сергей 2 1
Миневич Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 1
Казахстан - Республика 5708 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1111 1
Армения - Республика 2345 1
Беларусь - Белоруссия 5919 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18122 1
Индия - Bharat 5594 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 1
Грузия 1266 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1057 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9548 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6045 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8804 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5128 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5163 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 26 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 582 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5840 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1976 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2315 1
Образование в России 2442 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6472 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2727 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 813 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3584 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 717 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 356 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6093 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1490 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 195 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1790 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2607 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 910 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14486 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10311 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1109 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 362 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7650 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6629 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1067 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1674 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1150 1
N+1 - Издание 173 1
Bloomberg 1344 1
CNews Инновация года - награда 125 1
CNews FORUM Кейсы 276 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1167 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377443, в очереди разбора - 744490.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще