«Ред Софт» и «Гигант Производство» будут совместно развивать отечественные ИТ-решения

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и производитель вычислительного оборудования «Гигант Производство» объявили о сотрудничестве. Будущее партнерство направлено на создание комплексных решений, сочетающих надежное отечественное оборудование и современное программное обеспечение.

Решение о расширении сотрудничества компаний основано на успешном опыте взаимодействия. Так, в 2024 г. эксперты «Ред Софт» подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» с оборудованием российского производителя аппаратных устройств «Гигант Производство». В перечень совместимых продуктов вошли: моноблоки «Альтаис», системные блоки «Авиор» и автоматизированные рабочие места «Алькор».

«Наше сотрудничество с крупным отечественным разработчиком «Ред Софт» позволит пользователям быстрее перейти на российские решения и в полной мере оценить их функциональность и производительность», – сказал Артем Минасбеков, директор производства «Гигант Производство».

«Совместная работа с «Гигант Производство» направлена на ускорение внедрения отечественных комплексных разработок, соответствующих требованиям государственных заказчиков и бизнеса. Благодаря сотрудничеству с крупным производителем оборудования мы можем предложить заказчикам готовые решения российских производителей, потому что уверены в их качестве и надежности», – сказал Александр Сидоркин, партнерский менеджер «Ред Софт».

Взаимодействие «Ред Софт» и «Гигант Производство» позволит заказчикам: выбирать устройство из расширенного перечня проверенного оборудования на отечественной операционной системе «Ред ОС»; использовать полностью российское ПО и аппаратуру и снизить зависимость от импортных решений; снизить риски при миграции с зарубежных решений и замене оборудования в процессе импортозамещения; быстрее адаптировать ИТ-продукты под нужны производства и бизнес-процессы предприятия.

