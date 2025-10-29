Получите все материалы CNews по ключевому слову
RDW Алтай серия серверов
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
RDW Алтай и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 426 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3347 3
|ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 2
|Коваленко Павел 54 2
|Акопов Сергей 21 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155118 5
|Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1395 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45376 1
|Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 478 1
|N+1 - Издание 180 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396380, в очереди разбора - 732289.
Создано именных указателей - 185010.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.