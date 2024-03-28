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Серверы «Алтай» и «Кавказ» бренда RDW Computers внесены в реестр Минпромторга

68 модификаций высокоскоростных и производительных серверов «Алтай 216-8NT», «Алтай 229-8NT» и «Кавказ 112-12N» бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли РФ, подтверждающее производство устройств на территории Российской Федерации. Это удостоверяют акт экспертизы ТПП РФ и заключение Минпромторга РФ, выданное сроком на 3 года.

Двухсокетные серверы «Алтай» и «Кавказ» бренда RDW Computers с конфигурацией 1U и 2U созданы на процессорах Intel Xeon Scalable Gen3 с возможностью широкой масштабируемости и поддержкой до 8 ТБ оперативной памяти. За высокую скорость передачи данных отвечают материнская плата RDW MBS-C621P и 32 слота DDR4 RDIMM 3200 МГц. Серверы имеют гибридную подсистему хранения высокой плотности с поддержкой самых популярных накопителей SATA/SAS/NVMe U.2, а также c возможностью установки новейших контроллеров, поддерживающих PCIe 4 поколения. В новой модели сервера реализовано шесть решений.

Серийный выпуск новых серверов «Алтай» и «Кавказ» компанией RDW Technology начат в I квартале 2024 г.

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Цифровизация

Все устройства торговой марки RDW Computers совместимы с доверенными российскими операционными системами Astra Linux, «Базальт СПО», «Ред ОС».

Под торговой маркой RDW Computers на территории РФ компания RDW Technology выпускает сертифицированную российскую компьютерную технику, которая входит в Единый реестр РЭП Минпромторга РФ и отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры.

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