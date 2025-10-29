Разделы

RDW Computers RDW Алтай серия серверов


СОБЫТИЯ

29.10.2025 Сервер RDW «Алтай-TMA» стал 20 аппаратным решением, совместимым с операционной системой «Ред ОС» 1
10.04.2025 Цену серверов для Третьяковской галереи сбили на две трети в течение одной минуты 1
20.09.2024 RDW Computers и Astra Linux: вместе к экспансии экосистемы российского ПО 1
01.08.2024 Серверы RDW Computers получили сертификаты совместимости с ОС «Альт Сервер» 10 3
28.03.2024 Серверы «Алтай» и «Кавказ» бренда RDW Computers внесены в реестр Минпромторга 2
19.12.2023 Сверхбыстрые и производительные серверы «Алтай» усилили модельный ряд торговой марки RDW Computers в реестре Минпромторга России 2

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 110 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2434 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 783 3
Ред Софт - Red Soft 977 1
Гигант - Гигант-Компьютерные системы - ГКС - Гигант Производство 9 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 1
Крок - Croc 1814 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 71 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3395 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72704 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31828 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22927 4
DDR - Double data rate 2901 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9821 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27091 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 711 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16661 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1575 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56932 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1544 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 919 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7686 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1822 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 975 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 350 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 388 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 473 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6242 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 711 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 243 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10086 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21776 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3514 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6653 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9732 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8130 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2018 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 308 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1285 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 222 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3431 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 919 1
Коваленко Павел 58 2
Акопов Сергей 21 1
Костина Виктория 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 156115 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1409 4
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 478 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45565 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10179 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54807 2
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 28 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5294 1
N+1 - Издание 180 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3732 1
