Серверы RDW Computers получили сертификаты совместимости с ОС «Альт Сервер» 10

«РДВ Технолоджи» и «Базальт СПО» обеспечили совместимость серверной материнской платы RDW MBS-C621P с операционной системой «Альт Сервер» 10. Созданный программно-аппаратный комплекс отвечает требованиям регуляторов к построению ИТ-инфраструктур на основе российских решений. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Новая плата RDW Computers обеспечивает высокую скорость передачи данных. Она – главный компонент серверов серии «Алтай»: RDW А216-8N, RDW А220-12N и RDW А229-8N, включенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. ОС «Альт Сервер» 10 – cерверный дистрибутив с широкой функциональностью, позволяющий развертывать и поддерживать корпоративную инфраструктуру предприятий, а также использовать разнообразное периферийное оборудование. Включена в Единый реестр российских программ Минцифры России.

По результатам испытаний RDW Technology и «Базальт СПО» подписан сертификат, удостоверяющий корректность работы ОС «Альт Сервер» 10 (х86_64) с серверами серии «Алтай».

«Партнерство двух наших компаний органично интегрируется в развитие российского ИТ-рынка, на котором с каждым днем становится все больше надежных отечественных решений для управления корпоративной инфраструктурой, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Подтверждение технологической совместимости – не формальность. Это дань духу времени, это знак конкурентоспособности, это долгосрочное партнерство с «Базальт СПО» на благо технологического суверенитета нашей страны».