Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

Серверы RDW Computers получили сертификаты совместимости с ОС «Альт Сервер» 10

«РДВ Технолоджи» и «Базальт СПО» обеспечили совместимость серверной материнской платы RDW MBS-C621P с операционной системой «Альт Сервер» 10. Созданный программно-аппаратный комплекс отвечает требованиям регуляторов к построению ИТ-инфраструктур на основе российских решений. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Новая плата RDW Computers обеспечивает высокую скорость передачи данных. Она – главный компонент серверов серии «Алтай»: RDW А216-8N, RDW А220-12N и RDW А229-8N, включенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. ОС «Альт Сервер» 10 – cерверный дистрибутив с широкой функциональностью, позволяющий развертывать и поддерживать корпоративную инфраструктуру предприятий, а также использовать разнообразное периферийное оборудование. Включена в Единый реестр российских программ Минцифры России.

Алексей Кузнецов, ЦКР: Система для защищенного файлообмена должна быть не менее удобной, чем мессенджеры
безопасность

По результатам испытаний RDW Technology и «Базальт СПО» подписан сертификат, удостоверяющий корректность работы ОС «Альт Сервер» 10 (х86_64) с серверами серии «Алтай».

«Партнерство двух наших компаний органично интегрируется в развитие российского ИТ-рынка, на котором с каждым днем становится все больше надежных отечественных решений для управления корпоративной инфраструктурой, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Подтверждение технологической совместимости – не формальность. Это дань духу времени, это знак конкурентоспособности, это долгосрочное партнерство с «Базальт СПО» на благо технологического суверенитета нашей страны».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024