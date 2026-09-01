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RDW Computers RDW Алтай серия серверов и СХД
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 15
RDW Computers и организации, системы, технологии, персоны:
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
|Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
|Коваленко Павел 71 6
|Акопов Сергей 22 1
|Гавриленко Александр 63 1
|Кальчева Ирина 3 1
|Костина Виктория 49 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167153 9
|Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1561 5
|Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 510 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 1
|N+1 - Издание 188 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.