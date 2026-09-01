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RDW Computers RDW Алтай серия серверов и СХД

СОБЫТИЯ

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01.09.2026 Совместимость решений RDW Computers и zVirt Max позволяет развернуть защищенный виртуальный контур на базе сертифицированной платформы 2
21.07.2026 «РДВ Технолоджи» и «Флант» заключили соглашение о формировании партнерской экосистемы 1
14.07.2026 Совместимость решений RDW Computers и zVirt позволит повысить надежность работы с данными в инфраструктуре 2
29.10.2025 Сервер RDW «Алтай-TMA» стал 20 аппаратным решением, совместимым с операционной системой «Ред ОС» 1
10.04.2025 Цену серверов для Третьяковской галереи сбили на две трети в течение одной минуты 1
20.09.2024 RDW Computers и Astra Linux: вместе к экспансии экосистемы российского ПО 1
01.08.2024 Серверы RDW Computers получили сертификаты совместимости с ОС «Альт Сервер» 10 3
28.03.2024 Серверы «Алтай» и «Кавказ» бренда RDW Computers внесены в реестр Минпромторга 2
19.12.2023 Сверхбыстрые и производительные серверы «Алтай» усилили модельный ряд торговой марки RDW Computers в реестре Минпромторга России 2

Публикаций - 9, упоминаний - 15

RDW Computers и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 129 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3122 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 966 3
Orion soft - Орион софт - 326 2
Flant - Флант 219 1
Крок - Croc 1969 1
Гигант - Гигант-Компьютерные системы - ГКС - Гигант Комплексные системы - Гигант Производство 31 1
Ред Софт - Red Soft 1249 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1143 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3965 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 459 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5746 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33669 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17044 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28410 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10418 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7260 3
DDR - Double data rate 3097 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 758 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1656 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1662 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1004 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10739 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3223 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 356 1
Repository - Репозиторий 1185 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2801 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 412 1
Фондовая биржа - DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 19 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1112 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16411 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1095 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7923 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 495 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6733 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35349 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22692 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3806 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1626 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10250 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8700 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 771 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 271 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3241 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2062 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2463 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1621 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 361 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 270 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1048 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3695 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 220 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 248 1
Коваленко Павел 71 6
Акопов Сергей 22 1
Гавриленко Александр 63 1
Кальчева Ирина 3 1
Костина Виктория 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 9
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1561 5
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 510 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11815 2
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2310 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2576 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3880 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5533 1
N+1 - Издание 188 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4019 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
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