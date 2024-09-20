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RDW Computers и Astra Linux: вместе к экспансии экосистемы российского ПО

Сервер RDW Computers «Алтай A216-8N» протестирован на совместимость с операционной системой специального назначения Astra Linux (очередное обновление 1.7.

Этой совместной работой компания «РДВ Технолоджи» и «Группа Астра» завершили цикл испытаний работоспособности устройств российского бренда RDW Computers в среде сертифицированной ОС. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers.

Кроме сервера серии «Алтай», подтверждающие совместимость сертификаты получили две рабочие станции на материнских платах В560 и В760, которые являются основами клиентских решений RDW Computers.

В числе компонентов, прошедших успешное тестирование, было и российское микропрограммное обеспечение RDW BIOS, разработанное в полном соответствии со стандартом UEFI и включающее как загрузочные, тестовые и рабочие сервисы, так и протоколы коммуникаций, драйверы устройств и функциональные расширения.

«Чтобы российские организации как можно скорее достигли технологической независимости, производители вычислительной техники и ПО, объединив усилия, стремятся обеспечить совместимость своих решений с максимально широким спектром устройств и софта, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Вместе с коллегами из «Группы Астра» мы прошли большой путь и продолжим сотрудничество, чтобы выявлять актуальные области для развития и совершенствовать свою продукцию».

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