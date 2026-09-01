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RDW Computers RDW Алтай RDW Хибины серия серверов и СХД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.09.2026 Совместимость решений RDW Computers и zVirt Max позволяет развернуть защищенный виртуальный контур на базе сертифицированной платформы 2
21.07.2026 «РДВ Технолоджи» и «Флант» заключили соглашение о формировании партнерской экосистемы 1
14.07.2026 Совместимость решений RDW Computers и zVirt позволит повысить надежность работы с данными в инфраструктуре 2
19.02.2026 RDW Computers получил новые реестровые записи на моноблоки серий «Беринг» и «Ольхон» 1
17.02.2026 RDW Computers представил новый GPU-сервер серии «Хибины» 2
29.10.2025 Сервер RDW «Алтай-TMA» стал 20 аппаратным решением, совместимым с операционной системой «Ред ОС» 1
05.08.2025 Верховный суд масштабно переезжает на российские серверы. Заказаны тысячи устройств на миллиарды рублей 1
10.04.2025 Цену серверов для Третьяковской галереи сбили на две трети в течение одной минуты 1
03.02.2025 Новые серверы RDW Computers серии «Хибины» созданы для пиковых нагрузок 1
20.09.2024 RDW Computers и Astra Linux: вместе к экспансии экосистемы российского ПО 1
01.08.2024 Серверы RDW Computers получили сертификаты совместимости с ОС «Альт Сервер» 10 3
28.03.2024 Серверы «Алтай» и «Кавказ» бренда RDW Computers внесены в реестр Минпромторга 2
19.12.2023 Сверхбыстрые и производительные серверы «Алтай» усилили модельный ряд торговой марки RDW Computers в реестре Минпромторга России 2

Публикаций - 14, упоминаний - 21

RDW Computers и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 140 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3212 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1004 4
Intel Corporation 12880 2
Ред Софт - Red Soft 1270 2
Orion soft - Орион софт - 350 2
Гигант - Гигант-Компьютерные системы - ГКС - Гигант Комплексные системы - Гигант Производство 33 1
Энсайн 10 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16186 1
ИКС 576 1
AMD - Advanced Micro Devices 4707 1
Крок - Croc 1971 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 215 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1114 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
Eltex - Предприятие Элтекс 293 1
MONT - МОНТ 193 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 232 1
Ланит - Comptek - Комптек 216 1
Микротест 284 1
Nvidia Corp 4108 1
Flant - Флант 236 1
VVP Group - ВВП Групп - VVP Tech - ВВП Технологии 42 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
Art Engineering - Арт Инжиниринг 11 1
Proway - Провэй 24 1
Физика сети 9 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 449 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 85 1
НОВЭКС 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1841 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4050 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6710 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5852 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 784 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
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SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1740 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6300 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18400 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6868 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6512 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36019 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7980 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3836 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1657 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2535 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1661 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 365 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 813 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 256 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3740 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 281 2
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 20 2
RDW Computers - RDW MB - серия материнских плат 16 2
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 93 1
RDW Computers - RDW Guardos - программный комплекс мониторинга состояния персональных компьютеров и серверов 4 1
OpenBMC 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 750 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 653 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 93 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 64 1
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 28 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1059 1
Flant - Deckhouse Platform - Deckhouse Kubernetes Platform, DKP - Deckhouse Virtualization Platform - Deckhouse Commander 236 1
RDW Computers - RDW - серия мониторов 9 1
Коваленко Павел 78 8
Костина Виктория 49 1
Постригайло Алексей 8 1
Кальчева Ирина 6 1
Тарасенко Андрей 16 1
Катков Павел 31 1
Акопов Сергей 22 1
Гавриленко Александр 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 168796 14
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1575 6
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 27 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19408 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55125 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 512 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 107 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58573 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12032 3
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 28 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3978 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3824 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5561 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2382 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8332 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 9002 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2588 1
Ведомости 1528 1
N+1 - Издание 191 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4275 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 1
РосНОУ - Российский новый университет 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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