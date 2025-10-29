Разделы

Сервер RDW «Алтай-TMA» стал 20 аппаратным решением, совместимым с операционной системой «Ред ОС»

Двадцатым по счету аппаратным решением в линейке RDW Computers, совместимым с операционной системой «Ред ОС», стал сервер RDW «Алтай-TMA». Его тестовые испытания подтвердили корректность работы с «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers.

Внимание специалистов двух компаний было сконцентрировано на корректном взаимодействии тестируемой операционной системы со встроенным программным обеспечением самого серверного оборудования. Этот симбиоз поддерживает бесперебойную работу критически важных информационных систем и позволяет предотвращать непредвиденные сбои еще до их возникновения.

«Ред ОС» – это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования системного и прикладного программного обеспечения. Разработка «Ред ОС» ведется в защищенной инфраструктуре «Ред Софт», все компоненты находятся в репозитории на территории России. Продукт входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Комплексная проверка подтвердила соответствие тестового образца всем критериям, предъявленным к его функциональности и поддержанию высокого уровня производительности при операционных и аналитических типах нагрузок.

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем
Безопасность

«Убедительные результаты совместных тестов, проведенных специалистами нашей компании и нашими партнерами из «Ред Софт» – весомый аргумент в пользу доверия наших заказчиков, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Наш технологический дуэт готов к надежной эксплуатации и обеспечит высокий уровень доступности и производительности для различного типа нагрузок».

«Компания «Ред Софт» на протяжении длительного времени успешно сотрудничает с RDW Computers в области обеспечения совместимости аппаратных платформ с российской операционной системой «Ред ОС». Сервер RDW «Алтай-TMA» стал уже двадцатым решением от нашего партнера, успешно прошедшим процедуру тестирования. Данный результат наглядно демонстрирует эффективность нашего сотрудничества и расширяет выбор для потребителей, ориентированных на внедрение надежных отечественных программно-аппаратных комплексов», – отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

