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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦРПТ КМТ Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг КТРУ


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Цифровая трансформация закупок, финансов и документооборота на базе «1С» в НИЦ «Курчатовский институт» 1
05.03.2025 Московской области мешают заменить иностранные сервера в «Системе-112» 1
22.11.2024 Судебным приставам сорвали многомиллионную госзакупку серверов 1
Антон Громов, «Рикор»: Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной 1
20.09.2024 Федеральному министерству в третий раз подряд срывают многомиллионную закупку серверов 1
13.09.2024 Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 40 тыс. ПК 1
09.09.2024 Финансовая разведка России в третий раз подряд не сумела закупить ПК 1
29.07.2024 Финансовая разведка России дважды провалила закупку ПК 1
21.05.2024 Минфин и Минпромторг не могут договориться, что такое АРМ. Это позволит госзаказчикам искусственно ограничить конкуренцию 1
15.04.2024 «Ланит» требует отменить тендер Росреестра. Многомиллиардная закупка «железа» остановлена 1
30.01.2023 Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках 1
14.07.2022 Импортозамещение на практике. Как создаются отечественные сканеры? 1
04.07.2022 Как оцифровывать архивы с помощью российских платформенных решений? 1
10.02.2022 Благодаря показаниям конкурента «Крафтвэй» получил 300-миллионный контракт МВД на поставку защищенных ПК 1
27.01.2022 На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты 1
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 1
25.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
22.07.2020 Число скачиваний приложения «Честный знак» превысило миллион 1
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 1
10.07.2020 За неделю пользователи «Честного знака» проверили более миллиона кодов 1
11.06.2020 Пользователи приложения «Честный знак» проверили более 6 млн товаров 1
26.02.2020 «Магнит» и ЦРПТ стали стратегическими партнерами 1
04.02.2020 Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема 1
21.01.2020 «Контур.Снаб» предупредит о сроках закупки и найдет типовой контракт для товара 1
25.09.2019 «Сименс» станет партнером ЦРПТ в проекте цифровой маркировки 1
28.06.2019 «СКБ Контур» выпустил сервис для заказчиков госзакупок 1
20.05.2019 «Крафтвэй» не дает ФНС закупить 2000 серверов 1
15.04.2019 ОФД объединяются для работы с большими данными 1
07.12.2018 METRO Cash&Carry присоединился к созданию Национального каталога товаров 2
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 1
19.11.2018 «Магнит» присоединился к созданию Национального каталога товаров 2
08.10.2018 Игроки рынка цифрового контента и ККТ займутся созданием Национального каталога 5
18.09.2018 Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров 3
05.09.2018 ЦРПТ запустил серию образовательных встреч с бизнесом в крупных российских городах 1
08.08.2018 Ведущие игроки рынка цифрового контента присоединились к Национальному каталогу 3
09.06.2018 ЦРПТ запустит тестовую платформу для Национального каталога товаров 3

Публикаций - 38, упоминаний - 50

ЦРПТ и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 226 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3254 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 905 5
AMD - Advanced Micro Devices 4323 4
Ростелеком 9964 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1127 3
Brandquad - Бренд Квад 12 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 3
Рикор Холдинг - Rikor 140 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 647 3
8517 3
ICL ГК 412 3
Data Matrix - Дата Матрикс 80 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 284 2
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 34 2
Intel Corporation 12327 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 324 2
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 2
Softline - Софтлайн 3010 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 2
Yandex - Яндекс 7800 2
HP Inc. 5720 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 847 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1036 2
Цифра ГК 2482 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 102 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 551 2
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 56 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 58 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2110 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Эвотор - Evotor 195 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
CloudContent 1 1
GS Group - Технополис GS Гусев 73 1
Philax - Филакс 12 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 1
ХайТэк - Hi-Tech 207 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1078 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 899 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 476 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 167 1
Лента - Сеть розничной торговли 2158 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 90 1
Вакинское АГРО 3 1
Imperial Brands - Imperial Tobacco - Империал Тобакко 4 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 69 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 946 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 1
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
Почта России ПАО 2169 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2896 1
Газпром нефть 644 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 1
Комос Групп 20 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 43 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1164 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 60 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 30 1
Unsplash 1053 1
Bayer AG - Байер 85 1
Катрен НПК 19 1
Микроген НПО 11 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3122 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 9
Роскачество - Российская система качества 40 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2031 4
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 135 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4446 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 221 3
Федеральное казначейство России 1821 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2758 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3433 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3237 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1242 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 341 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 252 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3366 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 424 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 116 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 154 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 132 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 5
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 4
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 141 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 700 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 325 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 13
Маркировка - Marking 1129 13
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 513 12
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21253 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16396 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4531 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14654 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26110 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12893 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16447 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9585 5
Оцифровка - Digitization 4723 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3339 4
DDR - Double data rate 2814 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12372 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9699 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 4
Desktop computer - Системный блок - системник 447 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1348 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15179 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1410 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24948 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14056 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4402 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1518 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3915 3
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 531 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3502 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2266 3
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 345 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1036 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6364 3
Моноблок - Monoblock PC 996 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10136 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1050 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11448 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3328 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1815 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 524 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 444 3
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 39 2
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 2
ЭЛАР ЭларСкан 147 2
Linux OS 10277 2
ЭЛАР Контекст 14 2
Архивный фонд РФ 103 2
ЭЛАР СканИмидж 22 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 368 2
Рикор Холдинг - Rikor R-N - Rikor TI - Rikor SPB - Rikor ARZ - Rikor NINO - Rikor MSK - серия ноутбуков 7 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 241 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 156 1
ЕАЭС - ИАС ГОЗ - Единая информационная система государственного оборонного заказа 6 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 285 1
Apple iOS 7990 1
Google Android 14312 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft Windows 15943 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1347 1
AHCI - Advanced Host Controller Interface - Механизм подключения накопителей Serial ATA 9 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1842 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 199 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 546 1
Администрация Президента РФ - Электронный архив Президента РФ 4 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway IC 1 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 1
КриптоПро JCP СКЗИ 13 1
Stafory - робот Вера 341 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 930 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 289 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 246 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 300 1
Кириллов Андрей 9 5
Дубин Михаил 48 3
Медведев Дмитрий 1657 3
Матвеев Евгений 12 3
Покровский Иван 124 2
Легостаева Светлана 94 2
Осипов Олег 24 2
Осипов Александр 89 2
Мантуров Денис 114 1
Ярош Сергей 11 1
Шалыгина Жанна 5 1
Ведерников Александр 1 1
Котов Андрей 1 1
Лишенков Владимир 16 1
Русаков Дмитрий 6 1
Мельников Евгений 23 1
Безруков Дмитрий 1 1
Петерманн Кристина 1 1
de Vries Hendrik Bernard - де Врис Хендрик Бернард 1 1
Курганский Максим 2 1
Дей Марья 10 1
Харитонов Антон 12 1
Волкова Вера 4 1
Кривоносов Александр 3 1
Малыгин Владимир 1 1
Гладышев Евгений 9 1
Орлова Анна 7 1
Дьячков Михаил 1 1
Сытин Дмитрий 56 1
Акимов Максим 188 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Захарченко Дмитрий 5 1
Шадаев Максут 1057 1
Петров Михаил 138 1
Сухадольский Георгий 4 1
Пак Олег 112 1
Калинин Александр 167 1
Лашин Ренат 74 1
Афиногенов Иван 1 1
Евраев Михаил 262 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17906 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1627 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4084 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2758 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17526 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3033 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 111 2
Европа 24410 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7763 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1182 2
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3107 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1177 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1343 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Китай - Тайвань 4055 1
Россия - УФО - Тюменская область 1202 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 416 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1546 1
Россия - СФО - Иркутская область 1167 1
Россия - ПФО - Самарская область 1385 1
Евразия - Евразийский континент 618 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1975 1
Россия - УФО - Свердловская область 1598 1
Россия - ПФО - Саратовская область 764 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 596 1
Азия - Азиатский регион 5626 1
Африка - Африканский регион 3524 1
Америка Южная 858 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 43 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3226 1
Россия - СФО - Новосибирск 4446 1
Россия - ЮФО - Севастополь 550 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2323 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 184 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 153 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 24
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3695 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5124 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8251 9
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 48 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30337 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 8
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 233 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4526 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4257 7
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 373 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4070 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3101 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 627 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1729 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9213 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 816 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1830 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 273 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 3
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 243 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6027 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 373 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10220 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2192 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16761 2
Национальный проект 332 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9118 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 299 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7987 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8764 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 547 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 358 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 15 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5039 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11286 1
Ведомости 1085 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11313 2
РИА Новости 946 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
N+1 - Издание 172 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8223 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 338 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 92 1
НИРО ГБОУ ДПО - Нижегородский институт развития образования 5 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 53 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1148 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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