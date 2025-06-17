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ЦРПТ КМТ Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг КТРУ
УПОМИНАНИЯ
ЦРПТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кириллов Андрей 9 5
|Дубин Михаил 48 3
|Медведев Дмитрий 1657 3
|Матвеев Евгений 12 3
|Покровский Иван 124 2
|Легостаева Светлана 94 2
|Осипов Олег 24 2
|Осипов Александр 89 2
|Мантуров Денис 114 1
|Ярош Сергей 11 1
|Шалыгина Жанна 5 1
|Ведерников Александр 1 1
|Котов Андрей 1 1
|Лишенков Владимир 16 1
|Русаков Дмитрий 6 1
|Мельников Евгений 23 1
|Безруков Дмитрий 1 1
|Петерманн Кристина 1 1
|de Vries Hendrik Bernard - де Врис Хендрик Бернард 1 1
|Курганский Максим 2 1
|Дей Марья 10 1
|Харитонов Антон 12 1
|Волкова Вера 4 1
|Кривоносов Александр 3 1
|Малыгин Владимир 1 1
|Гладышев Евгений 9 1
|Орлова Анна 7 1
|Дьячков Михаил 1 1
|Сытин Дмитрий 56 1
|Акимов Максим 188 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Захарченко Дмитрий 5 1
|Шадаев Максут 1057 1
|Петров Михаил 138 1
|Сухадольский Георгий 4 1
|Пак Олег 112 1
|Калинин Александр 167 1
|Лашин Ренат 74 1
|Афиногенов Иван 1 1
|Евраев Михаил 262 1
|Ведомости 1085 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11313 2
|РИА Новости 946 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
|N+1 - Издание 172 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8223 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 338 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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